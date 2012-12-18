توافق ایران و آژانس موید سیاسی بودن مباحث 1+5 است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری درباره لغو سفر رئیس جمهور به ترکیه و اینکه آیا این امر به نصب سامانه موشکی پاتریوت در ترکیه مربوط است، گفت: در رابطه با سفر رئیس جمهور به ترکیه دفتر ایشان توضیحات لازم را دادند و به دلیل تراکم کاری و تداخل برنامه با برخی از برنامه های داخلی این سفر لغو شد.

وی درباره حمله به کنسولگری ایران در هرات نیز گفت: بعد از اینکه چنین اقدامی بر مبنای یک مطلب غیر واقعی صورت گرفت و عده معدودی با انگیزه خاص در مقابل کنسولگری ایران در هرات تظاهرات کردند بنا به درخواست مقامات فعالیت کنسولگری از دیروز آغاز و بحث خسارت نیز در حال پیگیری است.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در این باره که آیا ایران طرحی برای جلوگیری از نصب سامانه موشکی پاترویوت در ترکیه دارد، گفت: این موضوع را قبلا اعلام کرده ایم همه کشورهای منطقه باید برای ایجاد ثبات در منطقه تلاش کنند و هرگونه اقدامی که خلاف منافع کشورهای منطقه صورت می گیرد و به ویژه اینکه ناتو و کشورهای غربی که هیچ سابقه ای در منطقه ندارند این اقدامات را صورت می دهند ریشه ناامنی دارد.

وی افزود: مذاکرات در حال انجام است و باید با کمک کشورهای منطقه شرایطی را فراهم کرد تا ثبات حاکم شود و از اقداماتی که منجر به بی ثباتی می شود پرهیز کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره مسئله سوریه و مطالبی که معاون رئیس جمهور سوریه در مورد تشکیل دولت وحدت ملی مطرح کرده بود، گفت: درباره سوریه تنها راه حل بحران این است که اجازه داده شود مردم سوریه درباره آینده سیاسی خود و سیستم حاکمیت در این کشور با رای خود تصمیم بگیرند.

مهمانپرست افزود: هر اقدامی در جهت توسعه جنگ افروزی، ارسال سلاح و اقدامات تروریستی صورت گیرد تنها جان مردم بیگناه سوریه را به خطر می اندازد و همه کشورهای منطقه و فرامنطقه که می توانند موثر باشند باید از حضور خود در جهت آرامش سوریه استفاده کنند و برای توقف درگیری ها در این کشور تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه طرح جمهوری اسلامی ایران در قالب پیشنهاد قبلا منتشر شده است، گفت: این توان با کمک افراد مختلف که نمایندگی بخش های گوناگون در سوریه را بر عهده دارند نسبت به این مسئله تصمیم گیری کرد و درباره قانون اساسی و برگزاری انتخابات اقدام کرد ما این طرح را مناسب ترین روش برای حل بحران سوریه می دانیم.

مهمانپرست درباره اظهارات امریکایی ها مبنی بر اینکه آماده مذاکره با ایران هستیم، گفت: این موضوع در مطالبی که وزیر خارجه روز گذشته اظهار داشتند کاملا توضیح داده شده است اینکه مقامات آمریکایی ادعای گفتگو و مذاکره دارند با رفتار آنها در مورد ایجاد فشار بر ملت ما مغایرت دارد.

وی ادامه داد: اگر واقعا چنین تغییرات اصولی قرار است در بین مقامات آمریکایی ایجاد شود باید در عمل آثار مثبت خود را نشان دهد و همین تحریم های اخیر نشاندهنده ادامه روند گذشته است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سئوالی درباره پرونده علیرضا عسگری معاون اسبق وزیر دفاع گفت: پرونده آقای عسگری هم مانند پرونده برخی دیگر از اتباع ایرانی که توسط آمریکایی ها ربوده شدند در حال پیگیری است و تمام تلاش خود را انجام می دهیم و خواهان این هستیم که هر چه سریعتر نسبت به آزادی ایشان اقدام شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین اخبار از انتخاب وزیر امور خارجه آمریکا گفت: درباره تغییر و تحولات دولت آمریکا باید در کنفرانس های خبری وزارت امور خارجه امریکا شرکت کنید.

خبرنگار لس آنجلس تایمز از مهمانپرست درباره ورود نمایندگان حزب بعث سوریه به تهران برای مشورت با جمهوری اسلامی سئوال کرد و وی گفت: اینکه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف در حال رایزنی برای ایجاد ثبات و امنیت در سوریه است مطلبی است که جزو اولویت های اصلی سیاست خارجی ما است و در این رابطه تا کنون همه تلاش خود را انجام داده ایم.

وی افزود: طبیعی است که رایزنی ها باید با مخالفین و موافقین و همه کشورهای منطقه صورت گیرد اما اینکه گروه خاصی وجود داشته باشد و اینکه شما با هدف این مسئله را مطرح کردید چنین چیزی وجود ندارد.

این خبرنگار همچنین در این باره که ناظران غربی معتقدند یک تناقض در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حمایت از سکولارها در سوریه وجود دارد و نمونه آن خانم هایی هستند که برای اجلاس سوریه به تهران آمده بودند، سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه پاسخ داد: به نظر می آید متوجه اهداف نشست تهران نبودید. نشست تهران فرصتی بود برای اینکه گروه های مختلف سوری دور هم جمع شوند و مسائل را بین خود حل کنند.

وی ادامه داد: اینکه گروه های مختلف در سوریه در نشست تهران شرکت کردند نشانه فراگیری است و همچنین اینکه همه قشارهای مختلف مذهبی و سیاسی در این نشست حضور داشتند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما از هیچ بخشی حمایت نداشتیم و تنها تسهیل کننده این نشست بودیم.

وی تاکید کرد: تنها راه حل فعلی بحران سوریه این است که برای گروه های مختلف شرایطی فراهم شود تا راه حل سوری - سوری شکل گیرد و اشکالی که هم اکنون به کشورهای غربی وارد می شود این است که تلاش می کنند به جای مردم سوریه تصمیم بگیرند. کشورهای غربی باید اجازه دهند مردم سوریه حقوق خود را تعیین کنند.

وی تاکید کرد: ممکن است در یک کشور مردم از یک گرایش اسلامی حمایت کنند هیچ کسی حق دخالت ندارد و باید یاد گرفت که به نظر مردم احترام گذاشته شود. توصیه می کنیم رسانه های آمریکایی نیز به مقامات این کشور منتقل کنند که باید به نظر انسانها و کشورها احترام بگذارند.

مهمانپرست درباره پرونده خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی و همچنین روابط ایران و کانادا گفت: بحث خاوری اکنون یک پرونده قضایی و امنیتی است و توسط مقامات امنیتی پیگیری می شود اما دستگاه سیاست خارجی نیز در این مورد تلاش می کند اقدامات لازم را برای احقاق حقوق ملت صورت دهد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه تغییر خاصی در روابط کانادا با ایران صورت نگرفته گفت: همچنان شاهد رویکرد اشتباه و تصمیمات نادرست کانادا و فشار آوردن به مردم کشورمان هستیم. تحریم های اخیر در مورد برخی از اشخاص نیز نشان می دهد دولت کانادا رویه اشتباهی را دنبال می کند که سازنده نخواهد بود.

وی در این باره که آمریکا اعلام کرده با پروژه خط لوله صلح ایران و پاکستان مخالف است، بیان کرد: اینکه آمریکایی ها نسبت به روابط خوب کشورهای منطقه حساس هستند موضوع جدیدی نیست. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران مقامات آمریکایی تلاش می کنند تا حد امکان از توسعه روابط کشورمان با کشورهای دیگر جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه آنها اهداف دیگری را نیز دنبال می کنند، بیان کرد: یکی از اهداف آمریکایی ها فشار آوردن به رقبای اصلی آنها در منطقه است چرا که احساس می کنند در آینده کشورهای آسیایی رقیب آمریکایی ها خواهند شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: ما جدای از اینکه مقامات آمریکایی چه فشارهایی را وارد می کنند بر اساس منافع ملی فشارها را دنبال و فکر می کنیم کشورهای مختلف منافع خود را بر منافع کشورهای غربی ترجیح می دهند. به ویژه پاکستان که روابط خوب و تاریخی با کشور ما دارد.

مهمانپرست درباره آخرین اخبار از مذاکرات ایران و 1+5 و همچنین بسته پیشنهادی این گروه به ایران، گفت: طبق آخرین اطلاع به دست آمده معاونین خانم اشتون و آقای جلیلی برای تعیین تاریخ و مکان مذاکرات بعدی صحبت هایی داشته اند که در حال انجام است و هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

وی ادامه داد: در رابطه با بسته پیشنهادی جدید به نظر می رسد که کشورهای 1+5 اگر یک اقدام منطقی در جهت حل مسائل در روند گفتگوها داشته باشند به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. کاملا روش است که بحث ما با 1+5 در چه صورتی می تواند به نقطه مشترک برسد. پیشنهاد جامع ایران قبلا اعلام شده و مورد تایید 1+5 نیز قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: بسته های پیشنهادی بی حاصل و فشارها نیز به هیچ وجه راهگشایی برای تحقق حقوق کامل ملت ما برای بهره مندی از دانش هسته ای را دنبال نمی کند و نمی تواند تاثیری داشته باشد. راه حل منطقی رویکرد منطقی و محقق شدن حقوق ملت ماست.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در این باره که بروجردی اعلام کرده باید برای ادامه مذارات ایران و 1+5 منتظر نتیجه مذاکرات ایران و آژانس بود گفت: افراد مختلف دیدگاه های خود را مطرح می کنند اما چیزی که قبلا بنده اعلام کردم این است که مذاکرات باید فنی و حقوقی باشد و در چارچوب مذاکرات فنی و حقوقی می توانیم به سرعت به نتیجه برسیم.

وی افزود: نوع برخورد کشورهای غربی با موضوع هسته ای ما فنی و حقوقی نیست بلکه یک هدف سیاسی است ما مذاکرات خود را با آژانس دنبال می کنیم تاکنون مذاکرات خوبی انجام شده و مذاکرات آینده نیز اوایل دی ماه در تهران برگزار می شود.

به گفته مهمانپرست تمایل تیم مذاکره کننده آژانس برای دستیابی به هدف نشان دهنده این است که بحث ها روند خوبی داشته اند. مذاکرات ایران و 1+5 در صورتی که مذاکرات ما با آژانس به توافق برسد یک بار دیگر موید این خواهد بود که بحث کشورهای غربی و 1+5 سیاسی است و برای اینکه بخواهند به نتیجه برسند باید حقوق کشور ما را به رسمیت بشناسند و در این صورت اگر نگرانی وجود داشته باشد در مذاکره با آژانس درباره چگونگی رفع آن به نتیجه خواهیم رسید.

وی تاکید کرد: بحث ایران و 1+5 تنها قرار نیست هسته ای باشد. موضوعات مختلفی در منطقه وجود دارد که باید از ظرفیت کشورهای مستقل برای مدیریت فعلی جهان و رفع بحران هایی که از سوی برخی کشورها ایجاد شده استفاده کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص سوریه گفت: طرح ما روش است جزئیات را اعلام کردیم و از ابتدا گفته ایم که تنها جریان محق در رابطه با سوریه مردم سوریه هستند.

مهمانپرست ادامه داد: برای اینکه روشن شود مردم سوریه چه خواسته ای دارند باید انتخابات برگزار شود به این منظور باید آرامش برقرار شود و برای آرامش توقف ارسال سلاح از سوی کشورهای غربی لازم است و مرزهای سوریه باید امن باشد تا گفتگوی ملی صورت بگیرد و روند مردم سالاری در سوریه به نتیجه مشخصی برسد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: طرح ما کاملا مشخص بوده و تغییری نداشته است. کشورهای مختلف نظرات متفاوتی دارند اینکه از چه طریقی می توان سریعتر اقدام مسالمت آمیز داشت از طریق مذاکره مقامات کشورمان با کشورهای مختلف به نتیجه می رسد. رایزنی های ما هم اکنون با کشورهای منطقه و خارج از منطقه در حال انجام است.

وی تاکید کرد: طرح ما کاملا روشن است و این طرح را به دبیر کل سازمان ملل و سایر کشورها نیز ارسال کرده ایم.

مهمانپرست درباره اجلاس رژیم حقوقی دریای خزر در ترکمنستان نیز گفت: سی و یکمین اجلاس کارشناسان ارشد کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق آباد در حال برگزاری است و ما فکر می کنیم هر چه سریعتر رژیم حقوقی دریای خزر تدوین شود منابع کشور ما بیشتر تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه آخوندزاده معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه ریاست هیات ایرانی در این اجلاس را بر عهده دارد، گفت: مبنای ما برای رژیم حقوقی دریای خزر مصوبات 1940 است و بر این مبنا مسائل دریای خزر را دنبال می کنیم. باید تلاش کنیم نکات مهم هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد رژیم حقوقی دریای خزر تا کنون با همکاری 5 کشور ساحلی به نتیجه مناسبی رسیده است گفت: هر اقدامی در دریای خزر باید با توافق 5 کشور صورت گیرد و هیچ کشور ثالثی نمی تواند بدون توافق این کشورها به محدوده دریای خزر وارد شود.

سخنگوی وزارت خارجه درباره کنفرانسی مبنی بر طرح سازش اعراب درباره بحران فلسطین گفت: اجلاس های متعددی تاکنون در رابطه با بحران فلسطین برگزار شده و ما نیز پیشنهادات و نقطه نظرات خود را ارائه کرده ایم و فکر می کنیم تنها راه حلی که می تواند بحران فلسطین را به صورت ریشه ای بطرف کند این است که کل سرزمین فلسطین به مردم فلسطین تعلق گیرد اجازه بازگشت آوارگان به فلسطین داده شود و مردم این کشور طی انتخابات حاکمیت خود را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: این مسئله منجر به حل بحران خواهد شد و در این صورت یک کشور به اسم اصلی فلسطین خواهیم داشت. مردم در کشور خود مستقل می شوند و دولت فلسطینی هم در کشور خود خواهد بود.

مهمانپرست درباره شرط بازدید از پارچین و اینکه آیا ایران چنین شرطی را می پذیرد گفت: ما به دنبال دستیابی به یک توافق همه جانبه هستیم و در این توافق باید حقوق هسته ای صلح آمیز کشور ما کاملا به رسمیت شناخته شود.

وی افزود: باید از این دانش به طور کامل استفاده کنیم و اگر به توافق جامعی دست پیدا کنیم اقداماتی که می تواند نگرانی های آژانس را برطرف کند در پی خواهد داشت. اگر به توافق رسیدیم جزئیات را می بینید و در غیر این صورت معلوم است که حقوق ما به رسمیت شناخته نشده است.

خبرنگاری درباره اظهارات دولتیار یک دیپلمات ایرانی نسبت به مذاکرات ایران و 1+5 خوش بین نیست سئوال کرد که وی گفت: این مذاکرات بستگی به کشورهای 1+5 دارد ما همیشه برای مذاکرات سازنده آماده هستیم.

وی با اشاره به اینکه منطقی که برای دفاع از حقوق خود با 1+5 داشتیم یک منطق دقیق است بیان کرد: اگر 1+5 حقوق ما را به رسمیت بشناسد می توان خوشبین بود اما اگر رفتار غیر منطقی داشته باشد خوشبینی مفهومی ندارد.

مهمانپرست گفت: در گذشته معاهده ان پی تی مبنا بود و معلوم بود همه کشورهای عضو چه تعهداتی دارند. اگر تغییر مناسبی در ادبیات کشورهای 1+5 ایجاد شود و مبنای مذاکرات از طرف آنها رویکرد منطقی باشد و دست از فشار و تهدید بردارند به نتیجه خواهیم رسید.

سخنگوی وزارت خارجه درباره اینکه رئیس جمهور گفته است عده ای در داخل نمی خواهند پرونده هسته ای ایران به نتیجه برسد، بیان کرد: طبیعی است که برخی از افراد در داخل ممکن است با نظام مشکلاتی داشته باشند اما قاطبه ملت ما از حقوق هسته ای کامل برای اهداف صلح آمیز کشورمان حمایت می کنند و این قاطعیت ملموس است.

وی گفت: ما معتقدیم باید از حقوق خود دفاع کنیم و از این حقوق بهره مند شویم. هیچ کشوری نمی تواند ما را از این حق محروم کند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره سوریه گفت: کشورهایی که به افزایش درگیری ها در داخل سوریه کمک می کنند به جنگ داخلی دامن می زنند و سلاح می فرستند نفعی برای مردم سوریه ندارند.

وی ادامه داد باید همه کمک کنند جلوی اقدامات تروریستی گرفته شود و اگر کشورهای مختلف برای جان مردم سوریه نگرانند باید توقف درگیری ها را در دستور کار قرار دهند. ما نیز تلاش می کنیم در اسرع وقت به کمک کشورهای منطقه آرامش را در سوریه برقرار کنیم.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درباره اینکه تصمیم دستگاه قضایی انگلیس در نقض استرداد تاجیک به آمریکا را چطور ارزیابی می کند و همچنین آیا این اقدام یک گام مثبت در رابطه ایران و انگلیس خواهد بود، گفت: در رابطه با پرونده آقای تاجیک فکر می کنیم آمریکایی ها در پی دام گذاری برای اتباع ما با تصور ایجاد فشار به ملت، اقدامات نادرست زیادی انجام داده است.



وی افزود: یکی از اقدامات آنها بحثی بود که در رابطه با آقای تاجیک مطرح بود. بی گناهی ایشان محرز بود اما با فشار آمریکا 6 سال را در انگلیس در حبس خانگی بودند.



مهمانپرست خاطر نشان کرد: وزارت کشور انگلیس با توجه به رای دادگاه و اینکه مدارک کافی نسبت به اتهام وجود ندارد در خواست تجدید نظر را پذیرفت و اکنون در تدارک بازگشت تاجیک به تهران هستیم.



سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: از اینکه در این مدت فشارهای زیاد و اتهامات به ایشان وارد شد ناراحتیم و این اقدام را یک گام نادرست می دانیم و فکر می کنیم باید پیش از این در این باره اقدام مناسبی صورت می گرفت.



وی ادامه داد: نهایتا رویکرد مناسبی را انتخاب کردند و برای آزادی تاجیک اقداماتی داشتند را یک رویکرد درست تلقی می کنیم.



وی در پاسخ به سئوال دیگری در این خصوص که تاجیک چه زمانی به ایران باز می گردد و قرارداد وثیقه 500 هزار پوندی که ایران 6 سال پیش پرداخت کرده بود، چه خواهد بود گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته و با همکاری و مساعدت دولت عمان در این قضیه امروز قرار است تاجیک از لندن عازم عمان شود.



سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: آقای قشقاوی معاون وزیر خارجه نیز امروز از تهران وارد عمان شده و به استقبال تاجیک می رود و امشب به اتفاق تاجیک وارد تهران می شوند.



وی با اشاره به اینکه پرواز آقای تاجیک با هواپیمای اختصاصی دولت عمان صورت می گیرد، بیان کرد: اطلاعات در این باره به رسانه ها ارائه خواهد شد.



مهمانپرست ضمن تشکر از نقش دولت عمان در بازگشت تاجیک به کشور، گفت: وزارت خارجه تلاش های خود را دنبال می کند و در 6 سال گذشته هر نوع اقدامی از جمله وثیقه و وکیل و هزینه های دیگر را که رقم های بالایی را شامل می شود برای آزادی آقای تاجیک انجام داده است و طبیعی است که بعد از آزادی بحث وثیقه روال اداری خود را طی می کند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره رزمایش نظامی در تنگه هرمز گفت: امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز برای ما در اولویت اصلی قرار دارد و فکر می کنیم همه کشورها باید برای امنیت منطقه حساس باشند. چرا که شاه راه عبوری انرژی برای کشورهایی است که به این انرژی نیاز دارند.

وی ادامه داد: برخی از کشورها به دنبال بی ثباتی هستند و اقتدار دفاعی ما برای ایجاد امنیت در منطقه بسیار موثر است تا اگر کسی قصد ایجاد نا امنی را دارد این فکر را از سر بیرون کند. رزمایش نیز برای نشان دادن توانایی های کشورمان برای ایجاد امنیت در منطقه به ویژه در تنگه هرمز است.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در این باره که گام بعدی ایران برای حل بحران سوریه چیست گفت: قرار است گفتگوها سوری - سوری باشد و ما نیز تلاش می کنیم هر مقدار که بتوانیم تسهیلات لازم فراهم کنیم واین کمک را از موافقین و مخالفین دریغ نمی کنیم.

وی با اشاره به اینکه بعد از اجلاس تهران کمیته پیگیری تشکیل شد بیان کرد: این کمیته قرار شد تلاش هایی انجام داده و مذاکرات را با سایر گروه ها دنبال کند و در اولین فرصت ممکن نسبت به برگزاری نشست بعدی اقدام کنند که این اقدامات در حال انجام است.