به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی صبح سه شنبه در نشست مسئولان هیئات مذهبی بخش سرخه که با حضور امام جمعه در محل ستاد نماز جمعه این شهر جهت برنامه ریزی روز اربعین برگزار شده بود، ضمن اشاره به این که تحول و کیفی شدن عزاداری ها عامل انسجام مردم و رفع معضلات فرهنگی و اجتماعی منطقه شده است، افزود: عزاداری امام حسین (ع) نقطه عطفی در ایجاد وحدت هر چه بیشتر مردم است.

وی خاطر نشان کرد: حرکت دسته جمعی عزاداران از روستاها به شهر، نوید دهنده تنوع و تحول به لحاظ کیفی در بطن عزاداری ها است.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی بخش سرخه با اشاره به این که روز اربعین یادآور زیارت نخستین زائران قبر امام حسین جناب جابر و عطیه کوفی است تصریح کرد: پیامد این هجرت معنوی همراه با خطر اینست که تربت و خاک کربلا را باید توتیای چشم کرد.

بخشی تاکید کرد: نکته مهم سفر این زائران حسینی این است که عزاداری حضرت سن و موقعیت نمی شناسد بلکه در هر زمان و مکان باید سیره و منش حضرت و رموز نهفته در بطن عزاداری از جمله رسم دین داری، ولایت مداری، یقظه و بیداری را تبلیغ کرد.

وی در پایان تاکید کرد: در راستای تحقق این امر سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس سند چشم انداز که عمق بخشیدن به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است تشکل های دینی را حمایت می کند.