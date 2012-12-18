به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش همدان گفت: پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان در 11 فصل پژوهشی فعالیت می کند.

عباس بهرامی مشعوف گفت: در این فصل ها بیش از 50 اقدام پیگیری و انجام می شود.

وی اضافه کرد: در سال تحصیلی گذشته 17 طرح پژوهشی در این استان برای حل مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی انجام شده و 15 طرح پژوهشی نیز با میانگین 70درصد پیشرفت کار در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: شناسایی 23 اولویت پژوهشی بر اساس نیازسنجی پژوهشی و مبتنی بر راهکارهای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش انجام شده است.

وی اظهار داشت: در سال تحصیلی گذشته از 20 موضوع پایان نامه ای کارشناسی ارشد و دکترا در گستره استانی و منطقه ای حمایت مالی شد.

برگزاری کنگره علمی و فرهنگی امام حسن(ع) در نهاوند

کنگره ملی علمی و فرهنگی امام حسن مجتبی (ع) 20 دیماه سال جاری در شهرستان نهاوند برگزار می شود.

در این کنگره هشت موضوع در ارتباط با سیره عملی زندگی امام حسن(ع) و بررسی اوضاع اجتماعی و سیاسی زمان آن امام از تاریخ 20 آذرتا 15 دیماه به صورت مقاله فراخوانی شده است.

این کنگره از سوی اداره کل اوقاف استان همدان برگزار می شود و دبیرخانه و محل برگزاری مراسم آن در نهاوند خواهد بود.

در حال حاضر فراخوانی مقاله به سراسر کشور انجام شده و پس از پایان مهلت فراخوان و بررسی آثار رسیده، از بهترین مقالات برای ارائه در همایش استفاده می شود.

مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان در نهاوند آغاز شد

مرحله اول مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان نهاوند در سطح مدارس شهرستان نهاوند آغاز شد.

براساس این گزارش، مسابقات قرآن و معارف اسلامی در هشت رشته شامل قرائت قرآن، حفظ، مفاهیم، تفسیر،اذان، انشا نماز، احکام و نهج البلاغه برگزار می شود و دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی در آن شرکت می کنند .

مسابقات قرآن و معارف اسلامی در چهار مرحله برگزار می شود که مرحله اول آن در سطح آموزشگاه، مرحله دوم در سطح شهرستان و مرحله سوم و چهارم در سطح استان و کشور انجام می شود.

مدارس تا 15 دیماه فرصت دارند نفرات برتر هر رشته را به اداره معرفی کرده و مرحله شهرستانی نیز در دهه فجر برگزار می شود و نفرات برتر هر رشته به استان معرفی خواهند شد.

برگزاری جشنواره قصه گویی در همدان آغاز شد

شانزدهمین جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان روز دوشنبه در سینما کانون آغاز شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان در آیین آغازین این جشنواره گفت: اگر فرهنگ قصه گویی در خانواده ها جا بیفتد تاثیر آن بسیار بیشتر از آموزش های غیر مستقیم است.

پرویز ابراهیمی با بیان اینکه قصه گویی موجب تقویت خلاقیت در کودکان می شود، بیان داشت: قصه گویی در تربیت کودکان و انتقال ارزش های اسلامی ایرانی تاثیر گذار است.

وی ادامه داد: در این جشنواره 27قصه گو از استان همدان حضور دارند که در پایان هفت قصه گوی برتر انتخاب و به مرحله منطقه ای جشنواره قصه گویی راه می یابند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ قصه گویی به عنوان نیاز جامعه عنوان کرد و گفت: مرحله منطقه ای جشنواره قصه گویی دی ماه امسال به میزبانی استان بوشهر برگزار می شود.

خانه عکاسان همدان میزبان نشست فصلی نقد تخصصی عکس

سرپرست واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان همدان از برپایی نشست فصلی نقد عکس در دویست و شصت و هشتمین نشست هفتگی خانه عکاسان همدان خبر داد.

حمیدرضا چتربحر افزود: در دویست و شصت و هشتمین نشست خانه عکاسان حوزه هنری و در نشست نقد عکس، مطالب ارائه شده توسط اعضای خانه عکاسان، بررسی و به نفرات برتر هدایایی اهدا خواهد شد.

وی ادامه داد: نشست فصلی نقد عکس به دلیل نیاز مخاطبان خانه عکاسان و اعضا برگزار میشود تا علاوه بر برپایی نشستهای هفتگی و طرح مباحث گوناگون، نشستهای تخصصی نیز برای اعضای خانه عکاسان برگزار شود.

چتر بحر افزود: خانه عکاسان حوزه هنری استان همدان از ابتدای آغاز تاکنون، با برگزاری برنامههایی نظیر نشست تخصصی نورپردازی، مسابقه ماه، مسابقات مناسبتی نظیرعکس نماز، عاشورا و برگزاری36 اردوی عکاسی در راستای تربیت هنرمند متعهد تلاش می کند.

چتربحر افزود: نشست تخصصی نقد عکس خانه عکاسان که همراه با تقدیر از برگزیدگان مسابقات ماهانه عکس ماه است امروز سهشنبه 28 آذر ساعت 15 در محل حوزه هنری استان همدان با حضور اعضا برگزار میشود.

عملکرد فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان رتبه چهارم کشوری را کسب کرد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ارزیابی عملکرد سال 90، رتبه چهارم کشوری را در میان ادارات کل استانی فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور کسب کرد.

این ارزیابی به تناسب موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجرای برنامه ها و ارزیابی عملکرد مربوط در سه سطح عالی، خوب و متوسط انجام شده است که در این راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان موفق به اخذ سطح عالی شده است.

محمد مهدی فداکار، معاون اداری و مالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه ای که خطاب به خسرو بیات مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان این رتبه را اعلام کرده است.