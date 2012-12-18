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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

آشناسازی قصابان سرابی با طرح خنک سازی لاشه‌های دام

آشناسازی قصابان سرابی با طرح خنک سازی لاشه‌های دام

سراب – خبرگزاری مهر: دادخواه رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سراب از آشناسازی قصابان این شهرستان با طرح خنک سازی لاشه های دام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دادخواه پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری یک دوره کلاس آموزشی آشنایی با بیماریهای مشترک بین انسان و دام و جلسه توجیهی طرح خنک سازی لاشه‌های دامی برای قصابان این شهرستان خبر داد.

وی آموزش را یکی از مولفه‌های مهم در توسعه بهداشت عمومی و کاهش بیماریهای مشترک دانست و افزود: در این جلسه بر لزوم رعایت نکات بهداشتی جهت مبارزه با بیماریهای مشترک به ویژه هاری تاکید و شروع طرح خنک سازی لاشه ها از اول هفته آینده به اطلاع قصابان، رئیس اتحادیه قصابان و پیمانکار کشتارگاه رسید.

 دادخواه تصریح کرد: با اجرای این طرح علاوه بر افزایش کیفیت لاشه ها و کاهش بار میکروبی، گام مهمی از تامین بهداشت و سلامت عمومی جامعه برداشته می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سراب در پایان از شهروندان خواست فرآورده های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تلفن 1512 به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در این رابطه به مرحله اجرا گذاشته شود.
 

کد مطلب 1769381

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