به گزارش خبرنگار مهر، رضا دادخواه پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری یک دوره کلاس آموزشی آشنایی با بیماریهای مشترک بین انسان و دام و جلسه توجیهی طرح خنک سازی لاشه‌های دامی برای قصابان این شهرستان خبر داد.

وی آموزش را یکی از مولفه‌های مهم در توسعه بهداشت عمومی و کاهش بیماریهای مشترک دانست و افزود: در این جلسه بر لزوم رعایت نکات بهداشتی جهت مبارزه با بیماریهای مشترک به ویژه هاری تاکید و شروع طرح خنک سازی لاشه ها از اول هفته آینده به اطلاع قصابان، رئیس اتحادیه قصابان و پیمانکار کشتارگاه رسید.

دادخواه تصریح کرد: با اجرای این طرح علاوه بر افزایش کیفیت لاشه ها و کاهش بار میکروبی، گام مهمی از تامین بهداشت و سلامت عمومی جامعه برداشته می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سراب در پایان از شهروندان خواست فرآورده های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تلفن 1512 به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در این رابطه به مرحله اجرا گذاشته شود.

