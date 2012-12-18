نگران برکناری نیستم/دغدغه ام سلامت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در حاشیه اولین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی ایران در واکنش به شایعات برکناری او از وزارت بهداشت، اظهارداشت: به هیچ وجه نگرانی از رفتن ندارم و تا زمانی که هستم، دغدغه‌ام سلامت مردم است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان ایرانی، افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز باید یا ارز مرجع را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم که بتوانند قطعات لازم را برای ساخت تجهیزات‌ وارد کنند و یا اینکه این موارد را در قیمت‌گذاری لحاظ کنیم تا شرکتها بتوانند روی پای خود بایستند و کار تولید را ادامه دهند.



وزیر بهداشت گفت:‌ علاوه بر این باید به گسترش مصرف این تجهیزات نیز کمک کنیم. خوشبختانه اکنون حمایت از تولید داخل و حرکت به سمت یک اقتصاد مقاومتی کامل، اساس فعالیت وزارت بهداشت است و بیش از 3 سال است که بر روی آن کار می‌کند.

