  1. جامعه
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

دستجردی:

نگران برکناری نیستم/دغدغه ام سلامت مردم است

نگران برکناری نیستم/دغدغه ام سلامت مردم است

وزیر بهداشت گفت: نگران برکناری نیستم و تنها دغدغه ام، سلامت مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در حاشیه اولین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی ایران در واکنش به شایعات برکناری او از وزارت بهداشت، اظهارداشت: به هیچ وجه نگرانی از رفتن ندارم و تا زمانی که هستم، دغدغه‌ام سلامت مردم است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان ایرانی، افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز باید یا ارز مرجع را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم که بتوانند قطعات لازم را برای ساخت تجهیزات‌ وارد کنند و یا اینکه این موارد را در قیمت‌گذاری لحاظ کنیم تا شرکتها بتوانند روی پای خود بایستند و کار تولید را ادامه دهند.

وزیر بهداشت گفت:‌ علاوه بر این باید به گسترش مصرف این تجهیزات نیز کمک کنیم. خوشبختانه اکنون حمایت از تولید داخل و حرکت به سمت یک اقتصاد مقاومتی کامل، اساس فعالیت وزارت بهداشت است و بیش از 3 سال است که بر روی آن کار می‌کند.
 
کد مطلب 1769383

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها