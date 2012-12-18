تحقق توسعه پایدار با محوریت اقتصاد روستایی/ طرح محدودیت ترافیکی سنندج تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان نوسودی در بازدید از مجتمع پرورش ماهی روستای قم چقای شهرستان بیجار اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته با استفاده از توان بالقوه کشاورزی، دامداری روستاها و تبدیل نمودن به فرصت های اقتصادی شاهد ظهور اقتصادهای توانمند و پایدارهستیم.

وی افزود: کشور ما و به ویژه استان کردستان دارای شرایط جغرافیایی متنوع و بی نظیر است که باید برای به فعل رساندن این ظرفیت های خدادادی و تحقق توسعه پایدار به بهترین شیوه ممکن از این پتانسیل ها استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: بخش کشاورزی به دلیل اشتغال زایی بالا و ویژگی ها منحصر بفرد اقتصادی خود می تواند ضمن افزایش بسترهای اشتغال موجبات رونق اقتصادی و افزایش سرانه درآمدی خانوارهای روستایی را فراهم کند.

نوسودی بیان کرد: توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، ارتقا صنعت گردشگری و صنایع دستی، استفاده بهینه از منابع آبی و آموزش نیروی انسانی و به ویژه جوانان در روستاها برای ورود به بخش های کسب و کار روستایی تنها بخش کوچکی از ظرفیت ها برای ایجاد دلگرمی و ماندگاری روستاییان است.

طرح محدودیت ترافیکی هسته مرکزی سنندج تدوین می شود

مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان در جلسه کمیته فنی شورای عالی ترافیک استان کردستان گفت: به منظور تسهیل در وضعیت کنونی ترافیک شهری به زودی طرح محدودیت ترافیکی هسته مرکزی شهر سنندج تدوین می شود.

امیر قادری افزود: به دلیل افزایش سفرهای درون شهری و به طبع آن ایجاد گره های ترافیکی به ویژه در معابر مرکزی شهر سنندج همه دستگاه های متولی باید تلاش خود را برای رفع معضل ترافیک و تسهیل در تردد شهروندان با هدف جلوگیری از هدررفت زمان و سرمایه های انسانی به کار گیرند.

وی بیان کرد: در چند سال اخیر شورای عالی ترافیک استان اقدامات و برنامه ریزی های فراوانی را برای کاهش معضل ترافیک شهر سنندج به انجام رسانده و در بسیاری از موارد نتایج ملموسی نیز حاصل شده است.

مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان ناهمخوانی حجم بار ترافیکی با امکانات حمل و نقل شهری را عامل مهمی در حاد شدن معضل ترافیک در جوامع شهری برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه در شهر سنندج نیز افزایش میزان خودروهای شخصی بیش از ظرفیت خیابان ها و معابر بوده و این عامل زمینه ساز ایجاد معضل ترافیک شده است.

قادری افزایش توان ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری از سوی شهرداری ها و نهادینه کردن فرهنگ صحیح ترافیک در بین احاد جامعه را در کاهش حجم ترافیک در سنندج حائز اهمیت دانست.

وی ضمن تقدیر از تلاش های پلیس راهور درروانسازی بار ترافیکی در سنندج خواستار تشدید برخورد با رانندگان و وسایل نقلیه متخلف برای بازگشایی نقاط کور ترافیک به ویژه در ساعت اوج تردد شد.