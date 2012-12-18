کشتارمسلحانه دبستان سندی، عامل تشدید نگرانیهای سیاستمداران آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در مطلبی نوشت: بعد از کشتار مسلحانه در آمریکا در آلمان نیز بحثهایی درباره قانون سلاح به راه افتاده است.

با توجه به داغ شدن بحث ها درباره قانون سلاح در آمریکا بعد از کشتار مسلحانه در دبستان سندی هوک در شهر نیوتون، دولت آلمان نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. سخنگوی دولت آلمان در این باره اظهار داشته است که بعد از حوادث وحشتناک قتل عام مسلحانه در سالهای 2002 و 2009 در شهر "ارفورت" و ایالت اشتوتگارت آلمان دولت این کشور تشدید و نظارت بیشتر بر قوانین حمل سلاح را در نظر گرفته است، تا امنیت شهروندان را افزایش دهد.

در ماه مارس سال 2009 یک پسر 17 ساله در دبیرستان سابق خود در نزدیکی منطقه وینندن ایالت اشتوتگارت بر روی 15 نفر ازدانش آموزان مدرسه و خود شلیک کرد. این حادثه در حالی در این کشور به وقوع پیوست که هفت سال قبل از آن در سال 2002 در یک کشتار مسلحانه دیگر در دبیرستانی در شهر ارفورت، 17 دانش آموز و معلم آنها جان خود را از دست دادند.

یکی از سخنگوهای وزارت کشور آلمان نیز در این باره اظهار داشته است که سال آینده با ثبت سلاح ها بهتر می توانیم بفهمیم که کجا سلاح نگهداری می شود. همچنین نگهداری غیر قانونی سلاح جدیدا در کشور آلمان جرم محسوب شده و مجازات دارد.

رئیس حزب سبزها در پارلمان آلمان نیزدر گفتگو با "برلینر سایتونگ" اظهار داشت که جای نگهداری سلاح در خانه ها و آپارتمانها نیست. سلاح یک وسیله ورزشی بی خطر نیست. کشتار مسلحانه در ایالت کنکتیکت آمریکا یک مدرک غم انگیزی است مبنی بر اینکه چگونه افراد خلافکار و مجرم می توانند زمانی که اسلحه در خانه ها نگهداری می کنند، موجبات کشتار را فراهم کنند.

"راینهولد گال" وزیر کشور ایالت "بادن وورتمبرگ" آلمان و از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات این کشور نیز درباره تداوم کاهش سلاح در سطح جامعه آلمان سخن گفته و اظهار داشته است که به اعتقاد من حدود هفت میلیون سلاحی که بر اساس آمارها در سطح جامعه آلمان وجود دارد بسیار زیاد است و بنابراین ما باید همچنان شفاف سازیها در این راستا را دنبال کنیم. هر مالک سلاحی باید به خوبی این مسئله را سبک سنگین کند که چرا وی یک سلاح در اختیار دارد.

مسئولان ایالت بادن وورتمبرگ آلمان همچنین بر ممنوعیت سلاحهای با قطر گلوله بزرگ که در ورزش کاربرد دارند هم تاکید دارند. این در حالی است که هنوز اکثریتی در پارلمان آلمان برای تصویب چنین طرحی وجود ندارد.

"راینهولد گال" همچنین تاکید کرده است که در ده سال گذشته بخصوص بعد از حادثه کشتار مسلحانه سال 2009 در ایالت اشتوتگارت، برخی قوانین برای نگهداری و حمل سلاح تشدید شده است. فشارها برای نظارت بیشتر هم دائما افزایش می یابد.

وی همچنین تصریح کرد که البته تنها با ممنوعیت حمل سلاح نمی توان از کشتارهای مسلحانه ای که اخیرا نمونه آن را در آمریکا دیدیم جلوگیری به عمل آورد و ما باید در جامعه با پیشرفت اقدامات خشونت آمیز مقابله کنیم از جمله با ارائه دیدگاههای روانشناسانه و تقویت اقدامات اجتماعی در سطح مدارس.

