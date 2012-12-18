معرفی برترین دانش آموزان و دانشجویان جشنواره جوان خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره جوان خوارزمی صبح امروز با حضور معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و رئیس سازمان پژوهش های علمی- صنعتی ایران برگزار شد.
در این مراسم از 25 طرح دانشجویی و 45 طرح دانش آموزی تقدیر به عمل آمد که به شرح زیر است:
* برگزیدگان بخش دانش آموزی جشنواره خوارزمی
محبوبه محمود دهنوی/ سیستم هوشمند تنظیم زاویه
ساسان شریف زاده نائینی/ سیستم کمک یار راننده
محمدرضا جوانمردی/ طیف نگار خواص سیالات توسط امواج مکانیکی
یاسین ذیحیات کرمانی/ دستگاه تولید مکانیزه فیبر مدار چاپی
علی سیوندی پور/ رباط دیوارنورد
رضا زروج شعبانی/ گیاه کن نیمه خودکار
امین کلانی/ جک ضد سرقت موتورسیکلت
علی سالارباباخانی/ دم کن کشمش
آرین جلیلی ذوالفقاری/ دوچرخه بالابر
علی برزگر پاریزی/ درآورنده چرخ خودرو از چاله
روح الله خواجویی رابری/ شیر آب زماندار مکانیکی
شیما افتخار/ بررسی اثر HELخالص شده از زرده تخم مرغ بر پلاک آترواسکلروز خرگوش نر
نرجس ملایجردی/ روش جدید رنگ آمیز هسته سلول گیاهی و جانوری
حمیدرضا مزکوری اردکانی/ تیغ زن زیتون
امید نظری/ دستگاه مکانیزه پرس و بسته بندی پنبه
امیرهوشنگ امیری خراسانی/ دستگاه تزریق عناصر غذایی و مواد شیمیایی به درختان
انسیه گودرزی/ وسیله ای برای پخت نان بدون لبه
علی قدیری/ آب سردکن سفالی
زهرا آزادبخت/ آموزش نجوم به نابینایان
آرش دراکی مهربانی/ تولید الکتریسیته بوسیله پیل سوختی میکروبی از پساب صنایع غذایی
مهلا مهدی نژاد/ ساخت محلول Fine Abrasive
گلاره پوستی زاده/ ساخت پلاستیک زیست تخریب پذیر
محمدجواد ارفاق/ دستگاه ساخت نانولوله های کربنی
رؤیا زینلی/ جداسازی نفت از آب با کمک نانوذرات مغناطیسی آهن
کمال براتی ارداجی/ تجامع بازی ها در شبکه
یاسین سعیدنژاد/ تامین اعداد استرلینگ نوع دوم
فاطمه زمانی/ مجموعه شعر «اینجا شروع رابطه تازه با خداست»
آرزو سبزوار قهفرخی/ مجموعه شعر «دریا در آستین ماه»
هانیه دری/ مجموعه شعر «تنگه ته دریا»
حدیث رضایی/ پژوهش رودخانه در یتین جنوب
عارفه عارفی پور/ مجموعه داستان «اینجاست که خدا لبخند می زند»
نیره دوستی/ مجموعه داستان «از گونه ای دیگر»
سید محمدعلی صفدری/ واکاوی جنبش های شمال آفریقا و بیداری اسلامی
فاطمه صادقی نقدعلی/ بیداری اسلامی
سجاد عربی نفطه/ مجموعه شعر «نمادها و اسطوره های بارانخواهی و بارانکاهی»
فربد ترکمند/ بررسی تغییرات خلق و خوی موش در انزوا و جامعه
سینا عربی/ تاثیر ارتعاش بر رفتار و تعادل
ملیکا صیامپور/ کفش در گذر زمان
هما خسروی جلودار/ تصویرسازی
افسانه صدیقی/ طراحی نقشه های گلیم، فرش و گبه
سیده شیما موسوی/ چهره های آشنا
یگانه قاسمی دولتسرا/ تصویرسازی
سیده سوده مهین نیان پور/ تصویر سه بعدی
زهرا صادقی/ آداب و رسوم مردم گیلان
* اسامی طرح های برگزیده بخش دانشجویی
سید اسماعیل حسینی رمقانی/ طراحی و ساخت تقویت کننده توان فوق پهن باند ماکروویو
حامد معیری کاشانی/ طراحی دستگاه بارگیری مکانیزه کشتی
مجتبی پاکباز میاب/ پمپ جدید انژکتور با توان مصرفی کم
سعید شیرازیان/ توسعه مدل های انتقال جرم حاکم بر فرآیند جداسازی غشایی
مهدی بیات/ مطالعات تئوری بر واکنش های تراکمی میان تعدادی از پلیآمین ها و دیکتونها
یاسر مهدی زاده/ طراحی و ساخت Coldheadتک مرحله ای
محمد فرهادی کنگرلو/ جبران سازی نوسانات ولتاژ
حمزه بیرانوند/ طراحی یک سوئیچ تمام نوری برای انتقال داده های چند رسانه ای در شبکه فیبر نوری
ایمان شعبانی/ طراحی و ساخت انواع جدیدی از پیل سوختی و ماهیچه مصنوعی با کارایی بالا
اسماعیل گنجه/ طراحی و ساخت کوره آزمایشگاهی مادون قرمز با نرخ گرمایشی بالا
امین ترک زاده/ طراحی بال هواپیمای فوق سبک با مکانیزم ایرفویل متغیر
علیرضا مهدی زاده ساری/ طراحی و ساخت سرمته ویژه برای دیوارهای آجری
حاتم قضایی/ ماشین دانه کار در سینه نشاع
مرضیه اتفاقی داریان/ تصویرسازی هفت خوان رستم
احسان سلجوقی/ بهبود فرآیند ساخت غشاهای پلیمری
محمدرضا رحمن آبادی/ طراحی برینگ در قالب های اکستروژن مستقیم آلیاژهای با استحکام بالای آلومینیومی
محمدرضا خسروی بخت/ بررسی و تولید رادیو ایزوتوپ تراژئودینیوم- 142
رسول نظری مقدم/ طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری ضریب نفوذ گاز در سیالات
حسین ضبیحی خیبری/ ربات با چرخ توپی
محمدایمان مخلص پوراصفهانی/ سیستم پوشیدنی اندازه گیری حرکت سه بعدی کمر انسانی توسط تکنولوژی سنسورهای پارچه ای
سیدمیعاد صالحی/ ارتقاء عمر چرخ قطار
محمدمهدی ناصری مجرب/ چاپگر دفاتر اسناد رسمی
فرهاد گچلو/ تریلر سواری کش دوکاره برای حمل خودرو و بار سنگین کفی
اسماعیل سلطانی پیرانی/ سامانه تبدیل دور هیدرولیکی
جواد حاجی زاده رینه/ آنژئوکت هشداردهنده برای جلوگیری از خطای تزریق داخل شریانی
نظر شما