معرفی برترین دانش آموزان و دانشجویان جشنواره جوان خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره جوان خوارزمی صبح امروز با حضور معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و رئیس سازمان پژوهش های علمی- صنعتی ایران برگزار شد.

در این مراسم از 25 طرح دانشجویی و 45 طرح دانش آموزی تقدیر به عمل آمد که به شرح زیر است:

* برگزیدگان بخش دانش آموزی جشنواره خوارزمی

محبوبه محمود دهنوی/ سیستم هوشمند تنظیم زاویه

ساسان شریف زاده نائینی/ سیستم کمک یار راننده

محمدرضا جوانمردی/ طیف نگار خواص سیالات توسط امواج مکانیکی

یاسین ذیحیات کرمانی/ دستگاه تولید مکانیزه فیبر مدار چاپی

علی سیوندی پور/ رباط دیوارنورد

رضا زروج شعبانی/ گیاه کن نیمه خودکار

امین کلانی/ جک ضد سرقت موتورسیکلت

علی سالارباباخانی/ دم کن کشمش

آرین جلیلی ذوالفقاری/ دوچرخه بالابر

علی برزگر پاریزی/ درآورنده چرخ خودرو از چاله

روح الله خواجویی رابری/ شیر آب زماندار مکانیکی

شیما افتخار/ بررسی اثر HELخالص شده از زرده تخم مرغ بر پلاک آترواسکلروز خرگوش نر

نرجس ملایجردی/ روش جدید رنگ آمیز هسته سلول گیاهی و جانوری

حمیدرضا مزکوری اردکانی/ تیغ زن زیتون

امید نظری/ دستگاه مکانیزه پرس و بسته بندی پنبه

امیرهوشنگ امیری خراسانی/ دستگاه تزریق عناصر غذایی و مواد شیمیایی به درختان

انسیه گودرزی/ وسیله ای برای پخت نان بدون لبه

علی قدیری/ آب سردکن سفالی

زهرا آزادبخت/ آموزش نجوم به نابینایان

آرش دراکی مهربانی/ تولید الکتریسیته بوسیله پیل سوختی میکروبی از پساب صنایع غذایی

مهلا مهدی نژاد/ ساخت محلول Fine Abrasive

گلاره پوستی زاده/ ساخت پلاستیک زیست تخریب پذیر

محمدجواد ارفاق/ دستگاه ساخت نانولوله های کربنی

رؤیا زینلی/ جداسازی نفت از آب با کمک نانوذرات مغناطیسی آهن

کمال براتی ارداجی/ تجامع بازی ها در شبکه

یاسین سعیدنژاد/ تامین اعداد استرلینگ نوع دوم

فاطمه زمانی/ مجموعه شعر «اینجا شروع رابطه تازه با خداست»

آرزو سبزوار قهفرخی/ مجموعه شعر «دریا در آستین ماه»

هانیه دری/ مجموعه شعر «تنگه ته دریا»

حدیث رضایی/ پژوهش رودخانه در یتین جنوب

عارفه عارفی پور/ مجموعه داستان «اینجاست که خدا لبخند می زند»

نیره دوستی/ مجموعه داستان «از گونه ای دیگر»

سید محمدعلی صفدری/ واکاوی جنبش های شمال آفریقا و بیداری اسلامی

فاطمه صادقی نقدعلی/ بیداری اسلامی

سجاد عربی نفطه/ مجموعه شعر «نمادها و اسطوره های باران‌خواهی و باران‌کاهی»

فربد ترکمند/ بررسی تغییرات خلق و خوی موش در انزوا و جامعه

سینا عربی/ تاثیر ارتعاش بر رفتار و تعادل

ملیکا صیامپور/ کفش در گذر زمان

هما خسروی جلودار/ تصویرسازی

افسانه صدیقی/ طراحی نقشه های گلیم، فرش و گبه

سیده شیما موسوی/ چهره های آشنا

یگانه قاسمی دولتسرا/ تصویرسازی

سیده سوده مهین نیان پور/ تصویر سه بعدی

زهرا صادقی/ آداب و رسوم مردم گیلان

* اسامی طرح های برگزیده بخش دانشجویی

سید اسماعیل حسینی رمقانی/ طراحی و ساخت تقویت کننده توان فوق پهن باند ماکروویو

حامد معیری کاشانی/ طراحی دستگاه بارگیری مکانیزه کشتی

مجتبی پاکباز میاب/ پمپ جدید انژکتور با توان مصرفی کم

سعید شیرازیان/ توسعه مدل های انتقال جرم حاکم بر فرآیند جداسازی غشایی

مهدی بیات/ مطالعات تئوری بر واکنش های تراکمی میان تعدادی از پلی‌آمین ها و دی‌کتون‌ها

یاسر مهدی زاده/ طراحی و ساخت Coldheadتک مرحله ای

محمد فرهادی کنگرلو/ جبران سازی نوسانات ولتاژ

حمزه بیرانوند/ طراحی یک سوئیچ تمام نوری برای انتقال داده های چند رسانه ای در شبکه فیبر نوری

ایمان شعبانی/ طراحی و ساخت انواع جدیدی از پیل سوختی و ماهیچه مصنوعی با کارایی بالا

اسماعیل گنجه/ طراحی و ساخت کوره آزمایشگاهی مادون قرمز با نرخ گرمایشی بالا

امین ترک زاده/ طراحی بال هواپیمای فوق سبک با مکانیزم ایرفویل متغیر

علیرضا مهدی زاده ساری/ طراحی و ساخت سرمته ویژه برای دیوارهای آجری

حاتم قضایی/ ماشین دانه کار در سینه نشاع

مرضیه اتفاقی داریان/ تصویرسازی هفت خوان رستم

احسان سلجوقی/ بهبود فرآیند ساخت غشاهای پلیمری

محمدرضا رحمن آبادی/ طراحی برینگ در قالب های اکستروژن مستقیم آلیاژهای با استحکام بالای آلومینیومی

محمدرضا خسروی بخت/ بررسی و تولید رادیو ایزوتوپ تراژئودینیوم- 142

رسول نظری مقدم/ طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری ضریب نفوذ گاز در سیالات

حسین ضبیحی خیبری/ ربات با چرخ توپی

محمدایمان مخلص پوراصفهانی/ سیستم پوشیدنی اندازه گیری حرکت سه بعدی کمر انسانی توسط تکنولوژی سنسورهای پارچه ای

سیدمیعاد صالحی/ ارتقاء عمر چرخ قطار

محمدمهدی ناصری مجرب/ چاپگر دفاتر اسناد رسمی

فرهاد گچلو/ تریلر سواری کش دوکاره برای حمل خودرو و بار سنگین کفی

اسماعیل سلطانی پیرانی/ سامانه تبدیل دور هیدرولیکی

جواد حاجی زاده رینه/ آنژئوکت هشداردهنده برای جلوگیری از خطای تزریق داخل شریانی