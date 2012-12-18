  1. دانشگاه و فناوری
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

معرفی برترین دانش آموزان و دانشجویان جشنواره جوان خوارزمی

معرفی برترین دانش آموزان و دانشجویان جشنواره جوان خوارزمی

چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی با معرفی طرح های برتر این جشنواره به کار خود خاتمه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره جوان خوارزمی صبح امروز با حضور معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و رئیس سازمان پژوهش های علمی- صنعتی ایران برگزار شد.

در این مراسم از 25 طرح دانشجویی و 45 طرح دانش آموزی تقدیر به عمل آمد که به شرح زیر است:

* برگزیدگان بخش دانش آموزی جشنواره خوارزمی

محبوبه محمود دهنوی/ سیستم هوشمند تنظیم زاویه

ساسان شریف زاده نائینی/ سیستم کمک یار راننده

محمدرضا جوانمردی/ طیف نگار خواص سیالات توسط امواج مکانیکی

یاسین ذیحیات کرمانی/ دستگاه تولید مکانیزه فیبر مدار چاپی

علی سیوندی پور/ رباط دیوارنورد

رضا زروج شعبانی/ گیاه کن نیمه خودکار

امین کلانی/ جک ضد سرقت موتورسیکلت

علی سالارباباخانی/ دم کن کشمش

آرین جلیلی ذوالفقاری/ دوچرخه بالابر

علی برزگر پاریزی/ درآورنده چرخ خودرو از چاله

روح الله خواجویی رابری/ شیر آب زماندار مکانیکی

شیما افتخار/ بررسی اثر HELخالص شده از زرده تخم مرغ بر پلاک آترواسکلروز خرگوش نر

نرجس ملایجردی/ روش جدید رنگ آمیز هسته سلول گیاهی و جانوری

حمیدرضا مزکوری اردکانی/ تیغ زن زیتون

امید نظری/ دستگاه مکانیزه پرس و بسته بندی پنبه

امیرهوشنگ امیری خراسانی/ دستگاه تزریق عناصر غذایی و مواد شیمیایی به درختان

انسیه گودرزی/ وسیله ای برای پخت نان بدون لبه

علی قدیری/ آب سردکن سفالی

زهرا آزادبخت/ آموزش نجوم به نابینایان

آرش دراکی مهربانی/ تولید الکتریسیته بوسیله پیل سوختی میکروبی از پساب صنایع غذایی

مهلا مهدی نژاد/ ساخت محلول Fine Abrasive

گلاره پوستی زاده/ ساخت پلاستیک زیست تخریب پذیر

محمدجواد ارفاق/ دستگاه ساخت نانولوله های کربنی

رؤیا زینلی/ جداسازی نفت از آب با کمک نانوذرات مغناطیسی آهن

کمال براتی ارداجی/ تجامع بازی ها در شبکه

یاسین سعیدنژاد/ تامین اعداد استرلینگ نوع دوم

فاطمه زمانی/ مجموعه شعر «اینجا شروع رابطه تازه با خداست»

آرزو سبزوار قهفرخی/ مجموعه شعر «دریا در آستین ماه»

هانیه دری/ مجموعه شعر «تنگه ته دریا»

حدیث رضایی/ پژوهش رودخانه در یتین جنوب

عارفه عارفی پور/ مجموعه داستان «اینجاست که خدا لبخند می زند»

نیره دوستی/ مجموعه داستان «از گونه ای دیگر»

سید محمدعلی صفدری/ واکاوی جنبش های شمال آفریقا و بیداری اسلامی

فاطمه صادقی نقدعلی/ بیداری اسلامی

سجاد عربی نفطه/ مجموعه شعر «نمادها و اسطوره های باران‌خواهی و باران‌کاهی»

فربد ترکمند/ بررسی تغییرات خلق و خوی موش در انزوا و جامعه

سینا عربی/ تاثیر ارتعاش بر رفتار و تعادل

ملیکا صیامپور/ کفش در گذر زمان

هما خسروی جلودار/ تصویرسازی

افسانه صدیقی/ طراحی نقشه های گلیم، فرش و گبه

سیده شیما موسوی/ چهره های آشنا

یگانه قاسمی دولتسرا/ تصویرسازی

سیده سوده مهین نیان پور/ تصویر سه بعدی

زهرا صادقی/ آداب و رسوم مردم گیلان

* اسامی طرح های برگزیده بخش دانشجویی

سید اسماعیل حسینی رمقانی/ طراحی و ساخت تقویت کننده توان فوق پهن باند ماکروویو

حامد معیری کاشانی/ طراحی دستگاه بارگیری مکانیزه کشتی

مجتبی پاکباز میاب/ پمپ جدید انژکتور با توان مصرفی کم

سعید شیرازیان/ توسعه مدل های انتقال جرم حاکم بر فرآیند جداسازی غشایی

مهدی بیات/ مطالعات تئوری بر واکنش های تراکمی میان تعدادی از پلی‌آمین ها و دی‌کتون‌ها

یاسر مهدی زاده/ طراحی و ساخت  Coldheadتک مرحله ای

محمد فرهادی کنگرلو/ جبران سازی نوسانات ولتاژ

حمزه بیرانوند/ طراحی یک سوئیچ تمام نوری برای انتقال داده های چند رسانه ای در شبکه فیبر نوری

ایمان شعبانی/ طراحی و ساخت انواع جدیدی از پیل سوختی و ماهیچه مصنوعی با کارایی بالا

اسماعیل گنجه/ طراحی و ساخت کوره آزمایشگاهی مادون قرمز با نرخ گرمایشی بالا

امین ترک زاده/ طراحی بال هواپیمای فوق سبک با مکانیزم ایرفویل متغیر

علیرضا مهدی زاده ساری/ طراحی و ساخت سرمته ویژه برای دیوارهای آجری

حاتم قضایی/ ماشین دانه کار در سینه نشاع

مرضیه اتفاقی داریان/ تصویرسازی هفت خوان رستم

احسان سلجوقی/ بهبود فرآیند ساخت غشاهای پلیمری

محمدرضا رحمن آبادی/ طراحی برینگ در قالب های اکستروژن مستقیم آلیاژهای با استحکام بالای آلومینیومی

محمدرضا خسروی بخت/ بررسی و تولید رادیو ایزوتوپ تراژئودینیوم- 142

رسول نظری مقدم/ طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری ضریب نفوذ گاز در سیالات

حسین ضبیحی خیبری/ ربات با چرخ توپی

محمدایمان مخلص پوراصفهانی/ سیستم پوشیدنی اندازه گیری حرکت سه بعدی کمر انسانی توسط تکنولوژی سنسورهای پارچه ای

سیدمیعاد صالحی/ ارتقاء عمر چرخ قطار

محمدمهدی ناصری مجرب/ چاپگر دفاتر اسناد رسمی

فرهاد گچلو/ تریلر سواری کش دوکاره برای حمل خودرو و بار سنگین کفی

اسماعیل سلطانی پیرانی/ سامانه تبدیل دور هیدرولیکی

جواد حاجی زاده رینه/ آنژئوکت هشداردهنده برای جلوگیری از خطای تزریق داخل شریانی

کد مطلب 1769405

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها