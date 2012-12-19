ضرورت عقلی و منطقی حکم به وحدت اصولگرایان در انتخابات دارد

احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت ایجاد وحدت برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، گفت: تلاش این است که جبهه اصولگرایی در کشور یک وحدتی را رقم بزند که بستر این کار با جامعیتن است.

وی افزود: با توجه به پیش کسوتی و تجربیاتی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز در این زمینه دارند و بدلیل اعتقاد توده مردم و گروههای سیاسی به نقش روحانیت ، انتظار می رود مردم و گروه های سیاسی در این دوره از انتخابات نیز در مسیر جامعیتن حرکت کنند.

سالک با تاکید براینکه در شرایط داخلی و خارجی کشور، ضرورت ائتلاف طیف های مختلف جریان اصولگرایی برای رسیدن به کاندیدای مشترک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، گفت: برنامه ریزی گروههای فتنه، انحراف و اصلاح طلبان برای انتخابات و همچنین توطئه های بیرونی برای ایجاد اختلاف و شکاف در جریان اصولگرایی ؛ ضرورت عقلی، اجتماعی، منطقی و سیاسی حکم می کند که یک انسجام و وحدت دورن تشکیلاتی در این زمینه به وجود آید.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، اذعان داشت: در این زمینه نشست هایی تا کنون انجام شده و امیدواریم نتیجه مثبتی برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا جامعه روحانیت مبارز برای این دوره از انتخابات کاندیدایی خواهد داشت و یا از کاندیدایی بطور مشخص حامیت خواهد کرد؟خاطرنشان کرد: ما هنوز وارد مصادیق نشده ایم.