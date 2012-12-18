مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شد/ اقتصاددانان مجلس قانع نشدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در جلسه علنی امروز مجلس به سوال 8 تن از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با چه مجوزی اقدام به فروش ارز به نرخ مرجع نموده است پاسخهایی را ارایه کرد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد پیش از این از پاسخ وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی قانع نشده بود و به همین خاطر مقرر شد سئوال در صحن مجلس به بررسی گذاشته شود.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بحرینی بعد از استماع اظهارات حسینی و توضیحات وی گفت: با اینکه مباحثه ما به پایان نرسیده است اما بنده موضوع را خاتمه می دهم و دیگر خواستار رای گیری به منظور اعلام نظر نمایندگان درباره توضیحات آقای حسینی نیستم.
بعد از پایان صحبتهای بحرینی احمد توکلی نماینده مردم تهران در بیان تذکری اظهار داشت: طبق ماده 210 آیین نام اگر بعد از توضیحات وزیر سوال کننده قانع نشود رای گیری از نمایندگان به منظور اقناع شدن یا نشدن از صحبتهای وزیر به عمل میآید.
وی اظهار داشت: از 8 نفر نماینده سوال کننده از وزیر امور اقتصادی و دارایی 5 نفر یعنی بنده به همراه فولادگر، قادری، حسن نژاد و پورابراهیمی از صحبتهای وزیر قانع نشدیم و خواستار رای گیری هستیم.
حسن ابوترابی فرد به عنوان رئیس جلسه بعد از تذکر توکلی گفت: چون اکثر سوال کنندگان از توضیحات وزیر امور اقتصاد و دارایی قانع نشدهاند در نتیجه رای گیری می کنیم تا نمایندگان نظر خود را در خصوص اظهارات آقای حسینی بیان بفرمایند.
در نتیجه بعد از رای گیری از 231 نفر نماینده حاضر 133 نفر از توضیحات وزیر قانع شده، 64 نفر قانع نشدند و 20 نفر نیز رای ممتنع دادند بدین ترتیب اکثریت نمایندگان اقناع خود را از توضیحات وزیر اعلام کردند.
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