بسیجیان با افزایش بصیرت در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ انتظار گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضازاهدی صبح سه شنبه در طرح حلقه های صالحین حسینیه المهدی(عج) شهرستان مهدیشهر با اشاره به این که بسیجیان با افزایش بصیرت می توانند زمینه ظهور حضرت ولیعصر(عج) رافراهم کرده در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ انتظار گام بردارند افزود: شما بسیجیان ازافتخارات بزرگ و ازدستاوردهای بی نظیر انقلاب اسلامی ایران هستید.

وی خاطر نشان کرد: بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس با بصیرت و استواری فراوان در میادین مختلف علیه استکبار و دشمنان این مرز و بوم ایستاده و با ایثار و فداکاری ها و شهامت و شهادت خویش برگ زرینی را درحماسه های جاودانه این انقلاب ثبت کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر تصریح کرد: دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب در سراسر دنیا دست به دست هم داده اند تا با حمله بر اعتقادات و مقدسات دینی و مذهبی و از طریق سست کردن اعتقادات دینی، ما را به زانو درآورند ولیکن با لطف و عنایات خدا و بصیرت و اطاعت پذیری بسیجیان از ولایت فقیه این توطئه ها به شکست مبدل شده است.

زاهدی در خاتمه عنوان کرد: این حلقه های معرفتی دلیل براین مدعاست که شما عزیزان از این طریق بر دانش، بینش و بصیرت خود می افزائید تا علاوه بر مقابله آگاهانه در مقابل دشمنان، زمینه ساز ظهور آقا امام زمان (عج) باشید.

گفتنی است: این مراسم با همکاری سپاه ناحیه و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر و در امتداد طرح سراسری حلقه های صالحین با حضور امام جمعه، روحانیان و حضور حداکثری دانش آموزان بسیجی برادر و خواهر در حسینیه المهدی (عج) این شهرستان برگزار شد.