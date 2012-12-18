اکوتوریسم در گلستان جان می گیرد/ ساماندهی کبودوال

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای نوروزی گلستان پیش از ظهر سه شنبه با حضور مسئولان بخش های مختلف برگزار شد.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان در این نشست گفت: با برگزاری جلسات به طور منظم وهماهنگی های لازم در کمیته های دوازده گانه ستاد و تشکیل ستادهای شهرستانی، برنامه ریزی مطلوبی جهت ارائه خدمات به گردشگران در سطح استان صورت پذیرد.

عبدالرضا دادبود به حجم بالای فعالیت های ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان دراین ایام اشاره داشت و ادامه داد: تفرجگاه های وپارک های جنگلی این استان با مدیریت های شهری وروستایی ساماندهی شده ودر خصوص نصب بنرهای راهنمایی در اماکن تفرجی استان با بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی و هماهنگی با دبیرخانه ستاد اقدام شود.

معاون عمرانی استاندار گلستان، همچنین به برپایی تورهای درون استانی با هماهنگی جامعه هتلداران این استان تاکید داشت و گفت: ساماندهی و مکان یابی کمپینگ های استان ازاولویت هاست، تا مسافران در اماکنی تعبیه شده با امکانات وخدمات رفاهی، بهداشتی، امنیتی مناسب استقرار یابند و هر مکانی را برای اقامت انتخاب نکنند.

وی درادامه عنوان کرد: با طراحی ویژه برای تابلوهای راهنما در ورودی و خروجی استان، مهمترین جاذبه ها معرفی شده و با ایجاد بازارچه سوغات وصنایع دستی و گردشگری در ورودی ها، قابلیت های استان معرفی شود.

دادبود خاطر نشان کرد: تابلو های راهنمای راه ها در سطح استان نیز ساماندهی شده و اطلاع رسانی در سطح استان به نحو مطلوب صورت گیرد.

وی همچنین به کمیته گردشگری روستایی که برای اولین بار دراستان ایجاد شده اشاره داشت و افزود: استان گلستان در مقوله های گردشگری تاریخی، طبیعی و اکوتوریسم و... در روستاهای استان پتانسیل های مناسبی دارد و توسعه خدمت رسانی در روستاها می تواند به گردش اقتصادی و همچنین اشتغالزایی در این مناطق کمک کنند.

قائم مقام این ستاد درپایان اظهار امیدواری کرد: با تلاش کلیه کمیته ها میزبان خوبی برای گردشگران باشیم و شرایطی را فراهم آوریم تا با انتخاب گردشگران به عنوان استان مقصد سفر، ماندگاری دراستان گلستان افزایش یابد.



دبیر ستاددائمی تسهیلات ونظارت بر سفرهای گلستان نیز گفت: امسال نیز همانند سال های گذشته با برنامه ریزی مطلوب جهت ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران در ایام نوروز، در تلاشیم زمینه ای مناسب جهت توسعه و رونق بخش گردشگری فراهم آوریم.

قربان عباسی با اشاره به فعالیت دائمی این ستاد در طول سال افزود: ارائه خدمات مطلوب به مسافران با انسجام و هماهنگی کلیه دستگاه های اجرایی این استان عملی خواهد شد.

وی درادامه باعنوان اینکه با تلاش های صورت گرفته دراین ستاد، گلستان از استان گذر به استان انتخاب تبدیل شده و اقامت دراین استان نیز از 5/1 شب به 5/2 شب رسیده است، ادامه داد: امیدواریم امسال شاهد افزایش اقامت دراستان به 3 شب باشیم.

عباسی خاطر نشان کرد: باتوجه به فعالیت کمیته های یازده گانه این ستاد در قالب کمیته های اسکان و پذیرایی، امداد و نجات، بهداشت و درمان، انتظامی و راهور، فرهنگی و اجتماعی، اطلاع رسانی، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی، پشتیبانی و مرزبانی،حمل و نقل وپایانه ها و حقوقی، امسال ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای این استان در چارت جدید، به کمیته های 12 گانه ارتقاء یافته و کمیته گردشگری روستایی نیز علاوه بر کمیته مرزبانی به کمیته های این ستاد افزوده شده است.

وی اذعان داشت: در سال گذشته کمیته مرزبانی به عنوان پایلوت درکشور دراین استان تشکیل و استان گلستان به عنوان استان برتر در کشور مطرح شد.

دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان در ادامه افزود: احکام روسا و اعضای این ستاد ابلاغ خواهد شد و تمامی کمیته ها با هماهنگی دبیرخانه این ستاد نسبت به برنامه ریزی جهت پذیرایی از مسافران نوروزی اقدام می کنند.

عباسی اظهار امیدواری کرد: با ارائه خدمات مطلوب به گردشگران نوروزی این استان، ضمن مطرح شدن به عنوان استان برتر به عنوان استان ویژه ستاد تسهیلات ونظارت برسفر ها در کشورمعرفی شویم.



ساماندهی تفرجگاه های کبودوال و شیرآباد

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران نوروزی، تفرجگاه های کبودوال وشیرآباد تا پایان سال ساماندهی خواهند شد.

عباسی با اشاره به حوادث غیرمترقبه اخیر دراستان و آسیب های وارده به این تفرجگاه ها، افزود: راه دسترسی به آبشار کبودوال و شیرآباد با هماهنگی و همکاری، فرمانداری و شهرداری، منابع طبیعی،آب منطقه ای و ستاد حوادث غیرمترقبه استان، ساماندهی شده و مسیر های جدید نیز در این جاذبه های طبیعی ایجاد خواهد شد.



وی درادامه با ذکر اینکه آبشار کبودوال و شیرآباد، از جاذبه های مطرح استان هستند، خاطر نشان کرد: درتلاشیم درآینده ای نزدیک این دو اثر طبیعی را به عنوان میراث طبیعی استان به ثبت ملی برسانیم.



عباسی همچنین اذعان داشت: در راستای ساماندهی آبشار کبودوال مبلغ سه میلیارد ریال از اعتبارات استانی مصوب شده که یک میلیارد و 500 میلیون ریال آن از اعتبارات ستاد حوادث غیرمترقبه استان می باشد و درصورت تخصیص اعتبارات ساماندهی خواهد شد.

وی همچنین اعتبار مصوب ساماندهی تفر جگاه شیرآباد را سه میلیارد و 700 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: 2 میلیارد و 500 میلیون ریال از این اعتبار استانی و 1 میلیارد و 200 میلیون ریال آن از اعتبارات ملی است.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در پایان اظهار امیدواری کرد: با ساماندهی این تفرجگاه ها، بتوان خدمات مطلوب وشایسته ای را به مسافران و گردشگران ارائه داد.