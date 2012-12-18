به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، یوسف آرمودلی گفت: نیروگاه بادی منجیل قرار است سالانه 180 میلیون کیلو وات ساعت برق تولید کند.



وی خاطر نشان کرد: مجموع برق تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر سالانه 300 میلیون کیلووات ساعت است که 180 میلیون آن در نیروگاه منجیل تولید خواهد شد.



مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرح افزود: تاکنون بیش از 70 مگاوات نیروگاه بادی در منجیل نصب شده که برای تکمیل پروژه، نصب 35 توربین باقی مانده است که 10 توربین آن در حال نصب و 25 توربین دیگر به علت عدم تامین پره تاکنون معطل مانده است.



وی گفت: به دنبال آن هستیم تا مواد اولیه مورد نیاز را در داخل کشور تولید کنیم و انشاالله با تولید و ساخت مواد اولیه و تامین پره در داخل کشور که احتمالا 5-6 ماه به طول بینجامد ضمن حل مشکل بوجود آمده، خط تولید پره توربین بادی هم در داخل کشور کامل خواهد شد.

