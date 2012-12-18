اختلافات عمیق پکن و واشنگتن در خصوص کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، گری لوک در اظهاراتی در این باره گفت: چین و آمریکا در باره بهترین شیوه برای برخورد با تحریمهای کره شمالی اختلاف نظر های عمیقی دارند. تحریم هایی که شورای امنیت سازمان ملل آن را در ارتباط بدلیل استفاده این کشور از فناوری موشک های بالستیک، تصویب کرده بود.

سفیر آمریکا که در انجمن آسیا در نیویورک صحبت می کرد ، افزود: آمریکا به همراه چین و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در تلاش دیپلماتیک است تا در خصوص تحریمهای سخت تر کره شمالی همکاری کند.

وی اختلاف پکن و واشنگتن در خصوص کره شمالی را "استراتژی دیدگاههای متقاوت بین چین و آمریکا" توصیف کرد و افزود: چینی ها معتقدند که ما باید به کره شمالی فرصتی برای توسعه اقتصادی این کشور بدهیم . چین خواستار گفتگو مجدد شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی برای متعهد کردن این کشور به تعهدات بین المللی اش است.

به گزارش مهر، اقدام اخیر کره شمالی برای پرتاب موشک حامل ماهواره با واکنش شدید آمریکا روبرو بوده است.

آمریکا معتقد است که این اقدام پیونگ یانگ با تحریم های سازمان ملل علیه این کشور مبنی بر ممنوعیت استفاده از فناری موشک های بالستیک مغایرت دارد.

یک دیپلمات در شورای امنیت در این باره می گوید: گفتگوهای جدی در شورا برای تحریمهای کره شمالی صورت نگرفته است.

دیپلمات دیگر در شورای امنیت در این باره می گوید: با موضع فعلی چین هفته ها طول خواهد کشید تا اقدامی در این زمینه صورت گیرد و تضمینی وجود ندارد که این کشور درباره تدابیر جدید موافقت کند.