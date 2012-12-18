راز قتل مرد تنها در پلیس راه فاش شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه هفته گذشته پلیسگاه مشهد- چناران یک خودروی نیسان که چهار نفر را سوار کرده بود، متوقف کردند. راننده نیسان پس از پیاده شدن به ماموران گفت: در حال حمل بار یکی از مشتریان خود است که با توجه به آثار خون بر روی وسایل و بوی تعفن به موضوع مشکوک می باشد.

در ادامه ماموران به بازرسی بار نیسان پرداخته و پس از باز کردن در یک سطل زباله بزرگ با جسد مردی در داخل آن روبرو شدند.

در ادامه صاحب بار به نام مجید دستگیر و موضوع به کارآگاهان پلیس آگاهی و قاضی موحدی راد بازپرس جنایی مشهد اطلاع داده شد.

با حضور تیم جنایی در محل مشخص شد متهم ظهر روز حادثه سه کارگر را به خانه اش در منطقه آب و برق برده و از آنها خواسته بود این وسایل را بار نیسان کند تا در جاده مشهد- چناران آنها را در محل تخلیه نخاله ها بیاندازد.

متهم نیز که راز خود را فاش شده دیده بود، لب به اعتراف گشود و گفت: چندی قبل با مقتول آشنا شده و بخاطر اینکه خانه ای نداشتم پیش او می رفتم. شامگاه شنبه او مرا مورد آزار و اذیت قرار داد من هم به دنبال انتقام‌گیری بودم به همین خاطر چند قرص خواب آور را در شربت ریخته و به او دادم وقتی بیهوش شد با چند ضربه چاقو مرد تنها را کشتند سه روز بعد به دلیل اینکه جسد بو گرفته بود تصمیم به انتقالش گرفتم که در میان راه با تیزهوشی راننده راز قتل فاش شد.

پس از اعترافات متهم بازپرس جنایی او را برای بررسی ادعای آزار و اذیت به پزشکی قانونی معرفی کرد که پزشکان پس از معاینات تخصصی این ادعا را رد کردند.

از سوی دیگر بررسی های پلیسی نشان داد مقتول که مرد 35 ساله ای بود بخاطر اختلافاتی که با همسر و فرزندانش داشت به تنهایی زندگی می کرد.

در حال حاضر تحقیقات از متهم برای مشخص شدن انگیزه اصلی اش از این جنایت در اداره آگاهی ادامه دارد.