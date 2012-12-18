تاریخ شفاهی جنگ در گلستان جمع آوری می شود

محمد علی طالع زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاریخ شفاهی جنگ، مطالعات زبانی است که باید از هر قشر و قومی با زبان بومی و محلی خود استخراج شود و نسل ایثارگر به ویژه جانبازان و والدین شهدا، منابع اصلی‌ هستند که برای استخراج گنجینه‌های جنگ و انجام فعالیت علمی و ماندگار در این زمینه، باید به آنها رجوع کرد.

وی ادامه داد: در این راستا و با توجه به اینکه در حال از دست دادن این منابع غنی هستیم، معاونت پژوهش بنیاد شهید گلستان با اولویت مصاحبه تصویری با والدین شهدا و جانبازان بالای 50 درصد نزدیک به یک ماه است که اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و خاطرات شفاهی این عزیزان در خصوص هشت سال دفاع مقدس کرده است.

وی اضافه کرد: این گفتگوهای حضوری تاکنون با بیش از 90 تن از جانبازان و والدین شهدا در استودیو کانون فرهنگی شاهد گرگان انجام شده و ماحصل هر یک از این مصاحبه‌های 40 دقیقه‌ای، 20 دقیقه گفتگوی پالایش و ویرایش شده است که پس از تکمیل و انجام مراحل گرافیکی در قالب DVD در اختیار محققان و علاقمندان قرار خواهد گرفت.

طالع‌زاری یادآور شد: هدف از جمع‌آوری این اطلاعات در قالب تاریخ شفاهی جنگ، سوژه‌یابی برای فیلمسازان سینما و تلویزیون، آشنا کردن نسل کنونی و آیندگان با گنجینه‌های دفاع مقدس است.

گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است.