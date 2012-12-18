به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی هاشمی‌نژاد صبح سه شنبه فرماندهان و شوراهای پایگاه‌های مقاومت شهرستان جم اظهار داشت: اگر زندگی انسان در بعد معنوی کند حرکت کند و در زندگی ما جایی نداشته باشد، توفیقات ما هم پایین می‌آید و همه جا باید خدا را در نظر بگیریم و آنچه تکلیف است انجام دهیم.

وی اضافه کرد: باید تقوا داشته باشیم مخصوصا در خلوت و یکی از نشانه‌های تقوا، شکر نعمت است و در همه حال باید شاکر نعمت‌های الهی باشیم و امروزه نظام جمهوری اسلامی ایران نعمتی بزرگ است و باید شکر گذار این نعمت باشیم.

امام جمعه عسلویه ادامه داد: نظام اسلامی، نظامی است که انبیای اسلام آرزوی آن را داشتند و ما اعتقاد داریم این نظام ماندنی و پایدار است و خدا، انبیاء و شهدا پشتیبان آن هستند.

وی خدا محوری، دین محوری، ولایت محوری و بصیرت را از نشانه های افراد مومن و انقلابی دانست و گفت: ستون این محورها بصیرت است و اگر بصیرت نداشته باشیم ایمان از بین می‌رود و انسان راه را گم می‌کند و به مشکل بر می‌خورد.

حجت الاسلام هاشمی‌نژاد خطاب به بسیجیان بیان داشت: با بصیرت می‌توان دین، خدا و ولایت را داشته باشیم و دین‌داری مهم است اما حفظ آن مهمتر و حفظ نظام در صورتی است که همه زیر چتر رهبری باشند .

هدف نهایی دشمنان در جنگ نرم نوجوانان است

هادی سیاسی سپاه شهرستان جم نیز بیان داشت: دشمن به علت اینکه در جنگ نظامی نتوانسته به اهداف خود برسد وارد جنگ تمام عیار رسانه‌ای شده تا بتواند از این طریق بر مسلمانان سلطه پیدا کند و هدف نهایی دشمنان و استکبار جهانی در مبارزه با ملت ایران اسلامی تغییر باور جوانان و نوجوانان است.

علی حسینی‌فرد با بیا اینکه بسیجی باید مواظب و هوشیار باشد، در مباحث سیاسی در حرکت باشد و وامانده نباشد خاطرنشان ساخت: بسیجی باید اهل تجزیه و تحلیل باشد و بصیرت سیاسی لازم را داشته باشد.

وی افزود: امروزه جنگ علمی است و وقتی که گنبد اسرائیل زمین خورد، آنروز ما پیروز شده ایم و دشمن، همان دشمن هشت ساله است و ما هم تا آخر ایستاده ایم.

هادی سیاسی سپاه شهرستان جم ادامه داد: امروزه در جنگ نرم باید هشیار باشیم و در مقابل آن بایستیم و راهکارهای مقابله با آن را بیاموزیم و امروزه انقلاب اسلامی در مقابل یک جنگ عظیم است و در این جنگ باید نخبگان فکری و موثرین جلو بیایند.