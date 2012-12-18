مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبیین ضرورت وحدت بین حوزه و دانشگاه اظهار داشت: تحکیم وحدت میان حوزه و دانشگاه و نامگذاری روزی نمادین به این نام ضرورتی انکارناپذیر برای نظام جمهوری اسلامی است و هرچه از تاریخ می گذرد این نیاز بیش از قبل از احساس می شود.

وی افزود: شهید مفتح تئوریسینی بود که ضرورت پیوند میان حوزه و دانشگاه و همبستگی این دو نهاد انسان ساز را مطرح ساخت.

انطباق بین تکالیف دینی و تفکرات جدید در عصر مدرنیته



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز تصریح کرد: براساس نظریه این متفکر در حکومتی که آموزه های دینی و اسلامی بر اساس قوانین 1400 ساله بنیانگذاری شده باید انطباقی بین تکالیف شرعی و دینی و تحولات جامعه در عصر مدرنیته وجود داشته باشد.

وی افزود: طبق این مدل ترسیم شده، ترکیب و پیوندی میان واعظان و مبلغان از یک سو و جریانها و نهادهای فکری جامعه از سوی دیگر شکل می گیرد و نمود عینی آن همان وحدت بین حوزه و دانشگاه خواهد بود؛ آنچه شهید مفتح مطرح ساخت و الگوسازی کرد.

مجتبی ابراهیمی گفت: قوانینی که در قالب تفکرات دانشگاهی و منطبق با مدل زندگی قرن 21 شکل می گیرد اگر با قوانین شرعی دین مبین اسلام همخوانی داشته باشد الگویی بی بدیل برای انقلاب خواهد بود واز این طریق پیوند و تحکیم میان حوزه و دانشگاه ایجاد می شود.

وحدت مولفه انحصاری انقلاب اسلامی



وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: وحدت مولفه انحصاری انقلاب اسلامی است که در هیچ حکومتی مشابه آن را نمی توان یافت؛ از این جهت که تنها حکومتی است که در قرن 21 میلادی بر اساس الگوهای اسلامی به جهان ثابت می کند با قوانین 1400 ساله نیز می توان حکومت کرد و به پیشرفت رسید و مصداق عینی آن نیز همانا آبادانی و رشد روز افزون کشور در تمامی حوزه ها است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز با اشاره به حل تضاد میان الگوهای اسلامی و اندیشه های جدید دانشگاهی توسط مدل ترسیم شده انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشورهای غربی تضاد میان آموزه های شرعی با مدرنیته همان موضوعی است که این کشورها را با خود درگیر ساخته است و سالها پیش شهید مفتح آن را مطرح ساخت.

ضرورت پیوند حوزه و دانشگاه در دهه چهارم انقلاب اسلامی



وی بیان کرد: ضرورت عمق اندیشه در حوزه و دانشگاه امروز با گذشت دهه چهارم انقلاب اسلامی هنوز وجود دارد و آنچنان مهم و اساسی است که تئوریسین ها و علمای حوزوی نیز به ضرورت و جلوگیری از غفلت زدگی آن اشاره داشته اند.

ابراهیمی در پایان افزود: الگوی فکری شهید مفتح در واقع نوعی جریان سازی برای پیوند میان آموزه های دینی اسلامی و تفکرات جدید در قرن بیست و یکم میلادی بوده است که با تحولات اخیر در جهان بیش از قبل پیاده سازی این الگو یادآوری می شود.