به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد حشمتی افزود: دستگاه قضای استان نیز شکوفایی اقتصادی استان را آرزو و هدف خود دانسته و در این مسیر خود را متعهد می داند.

وی همچنین آمادگی کامل مجموعه دادگستری استان را برای هرگونه همراهی و حمایت در چارچوب قوانین به منظور توسعه منطقه و تحقق اهداف تعیین شده اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: بدون شک توسعه همه جانبه افزایش رفاه اجتماعی، کاهش ناهنجاری های اجتماعی و انتظامی را در پی داشته و دستگاه قضا یکی از مهمترین کارکردهای حمایت از سرمایه گذاران را بالارفتن امنیت اجتماعی و روانی جامعه می داند موضوعی که باعث تسریع در روند توسعه سرمایه گذاری خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی تحقق ظرفیت های قانونی این منطقه را زمینه ساز شکوفایی استان اعلام کرد و اظهار داشت: پتانسیل های متعدد قانونی مصوب از سوی قانون گذار برای توسعه منطقه آزاد انزلی زمانی به بهره برداری می رسند که عزم و همکاری جدی از سوی نهادهای استانی و شهرستانی در مسیر اجرایی شدن آنها وجود داشته باشد.

سعید رحیمی با قدردانی از همراهی و حمایت های بی دریغ مدیرکل دادگستری استان و دادستان انزلی که همیشه پشتیبان اجرای پروژه های عمرانی- توسعه ای منطقه بودند، افزود: سازمان دستگاه قضا را پشتیبان، نقطه اتکا و قدرت خود قلمداد کرده و نقش حمایتی آن را در توسعه منطقه بسیار مهم ارزیابی می کند.

وی همچنین مسائل مربوط به تملک اراضی محدوده سه هزار و 200 هکتاری منطقه که بخش اغلب آن خارج از مالکیت سازمان منطقه آزاد انزلی است، اظهار داشت: رفع مشکلات اراضی محدوده را به عنوان اولویت کاری به صورت جدی در دستور کار قرار داده ایم و در آینده نزدیک شاهد برطرف شدن بخش اعظم آن خواهیم بود.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: پس از تملک اراضی محدوده مصوب، قادر به جذب سرمایه گذار خواهیم بود چراکه ابتدایی ترین زمینه حضور سرمایه گذار وجود زمین برای فعالیت اقتصادی - تجاری و تولیدی است.

وی با اعلام اینکه حق و حقوق مالکین بخش خصوصی که سند مالکیت آنها احراز شده را به رسمیت می شناسیم، یادآورشد: در خصوص مالکان فاقد سند، نظر و رای دادگاه صالحه برای سازمان منطقه آزاد انزلی ملاک تصمیم گیری است.