سه کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد باقری قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سه کرسی با موضوعات "تحریم اقتصادی، موانع و چالش ها"، "نماز" و "حجاب"در این دانشگاه برگزار شده است.



مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: کرسی آزاد اندیشی شبهات جامعه را با رویکرد علمی و بدور از احساسات دانشجویی اغنا می‌کند.

باقری گفت: اگر جنبش دانشجویی به سمت سهم خواهی از قدرت حرکت کند دچار آسیب می شود ولی طرح این موضوع به این معنا نیست که جنبش دانشجویی حق ندارد به قدرت وارد شود.

وی بیان کرد: در این کرسی ها بر طرح مباحث مختلف با موضوعات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تأکید می شود.

مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: بیدار کردن عقل جمعی، تولید علم و اندیشه دینی بر اساس ارزش‌های واقعی و افزایش همبستگی و اتحاد از اهداف برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها است.

باقری ابراز امیدواری کرد که دانشجویان بتوانند با شناسایی آسیب ها جنبش دانشجویی را در مسیر اصلی خود هدایت کنند.