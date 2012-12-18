اعزام 600 زلزله زده آذربایجان شرقی به مشهد مقدس

حسین دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر افزود: هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) از مناطق زلزله زده ارسباران و شهرستان مراغه برای پنج روز به مشهد مقدس اعزام می شوند که از میان هزار نفر زائراعزامی به مشهد مقدس 600 نفر از سه شهرستان ورزقان اهر ،هریس و 400 نفر دیگر نیز فقط از شهرستان مراغه هستند.

دشتی با بیان اینکه 80 درصد زائران اعزامی از مناطق زلزله زده از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند، تشریح کرد: برای هرکدام از سه شهرستان زلزله زده ارسباران 200 نفر سهمیه بندی شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه اعتبارات اجرای این طرح فرهنگی توسط خیرین شهرستان مراغه تامین شده است گفت: با هماهنگی بخشداران و دهیاران مناطق زلزله زده اولویت اعزام با آقایان بالای 55 سال و بانوان بالای 50است که تا کنون به زیارت امام هشتم (ع) مشرف نشده اند.

دشتی با اشاره به اینکه اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره)آذربایجان شرقی نقش هماهنگ کننده دراجرای این طرح را دارد تصریح کرد: این طرح حدود پنج سال است که توسط خیرین در شهرستان مراغه اجرا می شود و امسال باهدف کاهش تألم زلزله زدگان ارسباران برنامه ریزی شده است.

