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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

حجت الاسلام پور محمدی:

مبارزه با دانه درشتهای مفاسد اقتصادی نشان از سلامت جامعه دارد

مبارزه با دانه درشتهای مفاسد اقتصادی نشان از سلامت جامعه دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم شفاف سازی اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: این امر می تواند در رشد اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کرمان با بیان حدیثی از پیامبر گرامی اسلام( ص) کفر و فقر را هم دوش یکدیگر نامید و گفت: برای سلامت جامعه به همان اندازه که کفر آسیب رسان است فقر هم آسیب می رساند.

وی ادامه داد: مسئولین و مدیران بخش های دولتی به همان اندازه که به فرهنگ و اعتقادات جامعه بها می دهند باید برای فقرزدایی و تولید ثروت درجامعه نیز اهمیت قائل باشند و در اسلام برنامه ریزی برای اقتصاد خانواده و جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است.

حجت الاسلام پورمحمدی بعضی از مشکلات و مسائل اقتصادی جامعه را به دلیل ضعف تدابیر دانست و ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان متولی مبارزه با فساد به دنبال حسن اجرای برنامه ها و ایجاد بسترهای سالم اقتصادی در کشور است.

وی به پرونده سه هزار میلیاردی فساد مالی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: هرچند این پرونده آفت بزرگی برای اقتصاد کل کشور بود اما مبارزه با دانه درشت های مفاسد اقتصادی نشان از سلامت جامعه دارد.

حجت الاسلام پورمحمدی ادامه داد: هرچند که همه مدیران و تجار و بخش خصوصی دلسوزانه برای اقتصاد کشور تلاش می کنند اما خروجی اقتصادی مناسب نیست و ماباید کارشناسانه انجام داده و در مقابل تحریم های دشمنان خود نیز دچار خودتحریمی نشویم و در امور اقتصادی تسهیل کنیم.

وی بعضی بخش نامه های دولتی را مانع پیشرفت اقتصادی جامعه دانست و ادامه داد: این بخشنامه ها اقتصاد جامعه را چند قفلی می کند و به همین دلیل باید برخی بخش نامه های غیرضروری برداشته شود.

وی ادامه داد: مشکل اقتصادی جامعه باید زیربنایی حل شود و در این راه تشکیل شورای حمایت از سرمایه گذاری در قوه قضاییه و در دیگر استان ها شکل گرفته و پاسخگوی مشکلات اقتصادی بخش خصوصی است.

حجت الاسلام پور محمدی با اشاره به ظرفیت بزرگ استان کرمان در زمینه های مختلف اظهار داشت: مسئولین استان باید سهم کرمان را از تولید ناخالص مشخص کرده و نقشه توسعه استان را طراحی و با برنامه زمان دار پالایش کنند و در این زمینه سازمان بازرسی نیز آنها را حمایت خواهد کرد.

وی رفتار عالمانه را موتور متحرک اقتصاد کشور دانست و افزود: باید در اقتصاد کشور برنامه پذیر و برنامه مدار باشیم و قوانین ناقص را اصلاح کنیم و خودسانسوری نباید مانع از درمان شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور شفاف سازی در حوزره اقتصاد را یکی از ضروریات عنوان کرد و ادامه داد: یکی از مشکلات ما در بحث اقتصاد شفاف نبودن اقتصاد کشور است و امروز کشورهایی در دنیا موفق ترند که در اقتصاد خود شفاف ترند.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در چهار سال گذشته پیرامون موضوع اقتصادی جامعه تصریح کرد: تا امروز مشکل اصلی کشور اقتصاد است و دشمن نیز به دنبال تحریم های فلج کننده می باشد و تنها راه مبارزه با آن اتکا به ظرفیت های خودی برای پیشرفت جامعه است.

کد مطلب 1769448

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