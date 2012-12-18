گلستان رتبه پنجم استفاده از نمایشگاه و فروش کتاب را داراست

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاه کتاب استان از شش دیماه در گرگان افزود:ما خودمان نمی توانیم به دنبال ناشرین برای حضور درنمایشگاه برویم بلکه ناشرین هستند که در سامانه نمایشگاه های کتاب ثبت نام می کنند و با توجه به وضعیت استقبال استانها میزان حضور ناشرین کم یا زیاد می شود.

وی با بیان اینکه گلستان در مقایسه با استانهای همطراز وضعیت خوبی از نظر استقبال ناشرین دارد گفت:علت عدم حضوربرخی ناشرین دانشگاهی در این نمایشگاه تخفیف 40 درصدی است که این نمایشگاه دارد واز سوی ناشرین دانشگاهی کمتر استقبال می شود.

وی درخصوص تغییر مکان نمایشگاه از مصلی به محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گفت: مکان مصلی هرچند در مرکز شهر واقع شده بود وامکان دسترسی به نمایشگاه برای همه فراهم بود اما محدود بودن مکان مصلی وترافیک افراد در زمان پیک ساعات نمایشگاه از جمله مشکلات وگلایه های مردم بود که با این انتقال 90 درصد غرفه داران هم رضایت خود را از این تغییر اعلام کردند.

منتظری ادامه داد: برای ایاب وذهاب به محل نمایشگاه حدود 10 اتوبوس با همکاری سازمان اتوبوسرانی وشهرداری پیش بینی شده است تا همه بتوانند از نمایشگاه بازدید داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه های نمایشگاه افزود:استفاده ازنمایش کودک وبرنامه های ویژه کودک ،مسابقات فرهنگی در نمایشگاه، گفتگوهای علمی با همکاری صدا وسیما در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی ، تجهیز کتابخانه ها با استفاده از کتب نمایشگاه از جمله این برنامه های جانبی است.