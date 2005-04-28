كارمندان اخراجي سازمان تربيت بدني: مهندس مهرعليزاده به ما قول داده بود

اين اقدام به دستور زهرا احمدي پور معاون ورزشي اموربانوان سازمان تربيت بدني وبدنبال طرح ادغام انجمن هاي ورزشي بانوان صورت گرفته است. اين تصميم با اعتراض شديد كارمندان تعديل شده معاونت ورزش بانوان روبروشده و آنها خواستار رسيدگي هرچه سريعتر به وضعيت خود هستند.

اعلام اين حكم با نارضايتي كارمندان معاونت امورورزش بانوان همراه شد، بطوري كه آنها صبح امروزدرمحل سازمان تربيت بدني به تجمع پرداختند وازرئيس سازمان تربيت بدني كه پيش ازاين اعلام كرده بود با انجام طرح ادغام انجمنهاي ورزشي بانوان با فدراسيونهاي ورزشي هيچ كارمندي كارخود را از دست نخواهد داد، خواستاررسيدگي به وضعيت كاريشان شدند.

براساس طرح ادغام انجمن هاي ورزشي با فدراسيونها كه ازسال گذشته به اجرا درآمد انجمن ورزشهاي بانوان تحت پوشش فدراسيونها قرار گرفت وبه اين ترتيب بدنه معاونت ورزش بانوان به لحاظ چارت تشكيلاتي كوچكترشد.

خانم كلاته كارمند روابط عمومي معاونت امورورزش بانوان سازمان تربيت بدني كه كارخود را بواسطه طرح ادغام ازدست داده است، دراين باره مي گويد: اسفند ماه سال گذشته طرح تعديل نيروها از طرف خانم احمدي پور درمعاونت ورزش بانوان مطرح شد و ايشان اعلام كردند با توجه به تغييرچارت معاونت ورزش بانوان و تبديل آن به مركز توسعه ورزش بانوان بخشهايي نظير امورمالي، روابط عمومي، دبيرخانه، آمار وتحقيقات ازچارت قبلي حذف شدند و به همين جهت 42 نفر از كارمندان معاونت بانوان در طرح تعديل قرار گرفتند .

براساس طرح جديد معاونت ورزش بانوان ديگرزيرمجموعه فدراسيون ورزش بانوان قرارندارد و اعتباراتي كه درگذشته از اين منبع تامين مي شده، مسدود شده است.

كلاته دراين باره مي گويد: مسئولان معاونت امورورزش بانوان اعتقاد دارند، اين معاونت ديگربودجه اي كه بخواهد ازطريق آن حقوق كارمندان را پرداخت كند ندارد و ازهمين رو ناگزيربه طرح تعديل هستيم. البته خانم احمدي پوردرهمان روزهايي كه طرح ادغام مطرح شده بود درجلسه اي كه مهرماه گذشته درمحل معاونت ورزش بانوان برگزارشد، اعلام كردند كه عليرغم ابلاغ اين طرح هيچكس ازمجموعه فعلي جدا نخواهد شد وهمه بايد تلاش كنيم تا ورزش بانوان در ابعاد همگاني و قهرماني توسعه يابد.

مسئول روابط عمومي ورزش بانوان ادامه مي دهد: با وجود اطمينان خاطري كه ايشان به كارمندان معاونت ورزش بانوان دادند به تازگي ابلاغ طرح تعديل را اعلام كردند وتاكيد دارند بعد از طرح ادغام انجمنها وفدراسيونهاي ورزشي حساب فدراسيونهاي ورزشي بانوان مسدود شده و تنها حساب مركز توسعه ورزش بانوان وجود دارد كه از طريق آن امكان پرداخت حقوق كارمندان وجود ندارد وازهمين روناگزير هستيم، عذر تعدادي ازكارمندان را بخواهيم.

اما آيا اخراج كارمندان معاونت بانوان تنها راه حل است؟ به نظرنمي رسد دستگاه گسترده ورزش كشور با بضاعت موجود امكان بهره مندي از42 كارمند با تجربه را نداشته باشد.

كلاته مي گويد:" ازما خواسته اند تا درسايرفدراسيونها براي خودمان دنبال كارباشيم، ولي اكثر آنها نيز مشكلات مالي خودشان را مطرح مي كنند وحتي مي گويند ما امكان پرداخت حقوق كارمندان خودمان را هم نداريم، چه برسد به اينكه كارمندان جديدي را استخدام كنيم. علاوه بر اين اكثركارمندان تعديل شده معاونت بانوان جزو كارمندان با سابقه سازمان هستند ودر فدراسيونها جايگاه آنها مشخص نيست."

كارمندان اخراج شده امروز با تجمع در مقابل سازمان تربيت بدني اعتراض خود را به گوش مسئولان سازمان رساند. اين طبيعي ترين كاري بود كه ازكارمندان اخراجي مي رفت، ولي آيا اينگونه اعتراضات با پاسخ موجهي ازسوي مسوولان ورزش بانوان وسازمان تربيت بدني روبروخواهد شد؟

كلاته درباره پيگيري اين موضوع از طرف كارمندان معاونت بانوان مي گويد: ما تاكنون به هرطريقي كه شده موضوع را از طريق مسئولان پيگيري كرديم، ولي هيچ جواب قانع كننده اي به ما داده نشده است.

آقاي مهرعليزاده در نامه اي دستوردادند با انجام طرح ادغام كسي نبايد ازكاربيكارشود، ولي شاهديم كه دستورصريح معاون رئيس جمهور ناديده گرفته مي شود. من فكر مي كنم ايشان درجريان اينگونه اتفاقات قرارنمي گيرند و اطلاعات درستي به ايشان منتقل نمي شود.

وي تاكيد كرد: انتظارما ازرئيس سازمان تربيت بدني اين است كه اجازه ندهد حق ما كارمنداني كه سالهاست درورزش بانوان مشغول بكارهستيم ضايع شود. اين قبول كه بر اساس چارت جديد ، ورزش بانوان كوچك تر شده ولي درمقابل امسال بودجه ورزش بانوان افزايش يافته وفكرنمي كنم اخراج تعدادي كارمند كه واقعا به درآمد اين كار نياز دارند تنها راه حل باشد.

معاون حقوقي و امور استانهاي سازمان تربيت بدني دراين باره مي گويد: بنده نيزازطريق اخباري كه منتشرمي شود درجريان اين مسئله قرارگرفتم.

وي در مورد طرح شكايتي از سوي كارمندان معترض اظهارداشت: هنوز درخواستي براي رسيدگي اين موضوع از سوي كارمندان معاونت بانوان سازمان تربيت بدني مطرح نشده است، ولي درصورت طرح چنين شكايتي در اولين فرصت به آن رسيدگي خواهيم كرد.

وي در مورد ارزيابي خود از طرح ادغام انجمنها و فدراسيونهاي ورزشي تصريح كرد: بهرحال اين طرح تصويب شده و به مرحله اجرا درآمده و حالا بحث كردن درمورد محاسن و معايب آن بسياردير است."

پيگيريهاي خبرنگارگروه ورزشي " مهر" براي پاسخگويي سايرمسوولان پيرامون اين اتفاق تنها به گفتگوبا مهندس مهدي قدمي رئيس مركزتوسعه ورزش قهرماني انجاميد.

قدمي درباره اين موضوع اظهاربي اطلاعي كرد وگفت: چندان درجريان اين مسئله قرارندارم. وي حتي ازتحصن كارمندان معاونت بانوان در مقابل محل سازمان تربيت بدني اظهار بي اطلاعي كرد.

قدمي تصريح كرد: اين مسئله بايد از طريق معاونت بانوان يا معاونت اداري مالي و نيروي انساني سازمان تربيت بدني و دفتر رئيس سازمان پيگيري شود. چندان جالب نيست ما دركارساير معاونتهاي سازمان دخالت كنيم. اين موضوع بايد ازكانال خودش پيگيري شود و ارتباطي به مركز توسعه ورزش قهرماني ندارد.

اسماعيل همدانلو معاون توسعه و مديريت منابع سازمان تربيت بدني در اين باره گفت: هيچ نگراني وجود ندارد. آقاي مهرعليزاده بارها در اين باره به زيرمجموعه هاي خود تاكيد كردند كه هيچ كس نبايد ازكار، بيكار شود وما هم مطابق دستور رئيس سازمان عمل كرديم.

همدانلو درباره ابراز نگراني كارمندان معاونت بانوان سازمان تربيت بدني مي گويد: اين عزيزان در چند نوبت با خود من ملاقات كردند و به آنها اطمينان خاطر دادم كه هيچكدام از آنها كارشان را از دست نخواهند داد ولي گويا توضيحات ما براي آنها قانع كننده نبوده است .

وي درتوضيح طرح ادغام مي گويد: پس از طرح ادغام انجمنها با فدراسيونها تمامي ابواب جمعي آنها نيززير مجموعه فدراسيون قرار گرفتند و به طبع كارمندان انجمن نيز تحت پوشش فدراسيونها قرار خواهند گرفت.

وي افزود: ما حاضرنخواهيم شد كارمنداني كه سالها در قالب انجمنها فعاليت كردند وازتجربه كاري خوبي برخوردارند را به راحتي از دست بدهيم.

پيگيريهاي ما براي گفتگوبا خانم زهرا احمدي پورمعاون ورزشي اموربانوان به دليل كسالت وعيسي اسحاقي مديرروابط عمومي سازمان تربيت بدني به علت عدم پاسخگويي گوشي همراه خود بي نتيجه ماند. ولي اميدواريم همانطور كه رئيس سازمان درنامه خود خطاب به دكتر احمدي پورتاكيد دارد" كه درطرح ادغام كسي ازكاربيكار نشود" كارمندان معاونت ورزش بانوان بتوانند همچنان در اين معاونت به انجام وظيفه بپردازند وكوچك شدن چارت سازمان باعث ازدست دادن نيروهايي كه سالهاست دراين حوزه به فعاليت مشغولند، نشود.