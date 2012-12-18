احداث مترو در قم متوقف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم هر گونه شایعه در خصوص متوقف شدن پروژه مترو قم را رد کرد و با انتقاد از پخش شایعاتی در مورد متوقف شدن پروژه مترو اظهار داشت: پروژه مترو از سال گذشته شروع شده و نزدیک به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

عباس ذاکریان تصریح کرد: با توجه به اینکه تأمین مالی این طرح وابسته به بودجه‌های دولتی است، تأخیر بودجه‌های امسال، سبب کاهش سرعت کار شده ولی فعالیت و پیگیری ما ادامه دارد و این پروژه متوقف نشده است.



عضو شورای اسلامی شهر قم از حفاری یک کیلومتر از تونل مربوط به پروژه مترو خبر داد و افزود: با وجود شرایط سختی که به علت تحریم‌ها ایجاد شد، در حال حاضر دستگاه TBM مورد نیاز این پروژه خریداری، حمل و بارگیری شده است و مونتاژ آن ظرف2 ماه آینده نهایی می‌شود که این اقدام موجب سرعت گرفتن روند فعلی پروژه خواهد شد.



ذاکریان با اشاره به پیشرفت پروژه ملی مونوریل قم گفت: مونوریل از پروژه‌های مهر ماندگار تعریف شده است و امیدواریم قطعه اول از فاز اول آن در این دولت به بهره‌برداری برسد.



وی ادامه داد: کل مسافت در نظر گرفته شده برای مونوریل ۱۸ کیلومتر است که فاز اول آن شش کیلومتر و از پارک‌سوار شمالی تا میدان مطهری است که این بخش به سه قطعه مجزا تقسیم شده است که با توجه به تلاش‌های انجام شده در خصوص ساخت سازه‌ها و معماری ایستگاه‌های مونوریل امید آن هست تا پایان این دولت شاهد بهره‌برداری از فاز اول مونوریل باشیم.



رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه پروژه مترو و مونوریل بخش‌هایی با اولویت‌ها و کارکردهای جداگانه هستند خاطرنشان کرد: اعتبارات مونوریل تأمین شده اما بحث مالی مترو با توجه به وابستگی آن به بودجه‌های دولتی با محدودیت روبه‌رو است.



وی با اشاره به زمان و بودجه در نظر گرفته شده برای بهره‌برداری از مترو عنوان کرد: برای تأمین مالی این پروژه نیاز است هر سال ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شود اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان به کل پروژه‌های ریلی استان قم تزریق می‌شود.



اتمام مرحله دوم طرح پایش طیور در استان قم





بر اساس گزارش اداره کل دامپزشکی استان قم، مرحله دوم طرح پایش بیماریهای تنفسی طیور که از ابتدای آذرماه سالجاری آغاز شده بود به پایان رسید.



طی این طرح از واحدهای مرغداری صنعتی و بومی(روستایی) بازدید و نسبت به بررسی علائم بالینی و انجام کالبدگشایی و نمونه برداری اقدام لازم صورت گرفت.



این طرح در پنج بخش استان انجام که با بررسیهای به عمل آمده سلامت گله های طیور مورد تایید قرارگرفته است.



بهره برداری از کلینیک مرجع آبزیان و زنبورعسل در قم





مدیرکل دامپزشکی استان قم از بهره برداری کلینیک مرجع آبزیان و زنبورعسل در این اداره کل خبرداد و اظهار داشت: باهدف تقویت و پشتیبانی سیستم تشخیص و درمان بیماریهای آبزیان، زنبورعسل و در راستای تامین درخواست و نیاز بهره برداران و تولیدکنندگان این اداره کل نسبت به بهره برداری ازکلینیک مذکوراقدام کرده است.



مهدی رفیعی افزود: کلینیک مذکور شامل بخشهای درمانگاهی با بکارگیری کارشناسان مجرب و با استفاده از لوازم و تجهیزات موردنیاز(اتاق کالبدگشایی، نمونه برداری و آزمایشگاه مرکزتشخیص) است.