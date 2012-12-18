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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

برای بازی با شهرداری/

کاروان ذوب‌آهن چهارشنبه به یاسوج می‌رود/ غیبت سینا عشوری

کاروان ذوب‌آهن چهارشنبه به یاسوج می‌رود/ غیبت سینا عشوری

اصفهان - خبرگزاری مهر: بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برای دیدار با شهرداری یاسوج فردا چهارشنبه به یاسوج می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال ذوب‌آهن ساعت 11 فردا و با اتوبوس از محل ورزشگاه ملت اصفهان عازم یاسوج می‌شوند. ذوبی‌ها پس از حضور در یاسوج در هتل پارسیان این شهر مستقر می‌شوند.

قرار است آخرین تمرین ذوب‌آهن پیش از این دیدار، ساعت 15:30 امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شود.

سینا عشوری، هافبک ذوب‌آهنکه در بازی قبلی ذوب‌آهن مقابل حفاری اهواز از داور مسابقه کارت قرمز گرفت و از بازی اخراج شد، دیدار روز پنجشنبه تیمش مقابل شهرداری یاسوج را از دست داد.

البته پیام صادقیان، مهاجم ملی‌پوش ذوب‌آهن که در بازی گذشته تیمش به دلیل حضور در مسابقات غرب آسیا حضور نداشت، در بازی پنجشنبه آینده می‌تواند برای ذوب‌آهن به میدان برود.

شهرداری یاسوج پنجشنبه در چارچوب رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از ذوب‌آهن پذیرایی می‌کند.

کد مطلب 1769451

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