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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹

با حفاری چاه های جدید/

وضعیت آبرسانی به شهرک مریم شهریار بهبود می یابد

وضعیت آبرسانی به شهرک مریم شهریار بهبود می یابد

شهریار - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار گفت: به منظور رفع مشکل کم آبی شهروندان در شهرک مریم واقع در محدوده فاز یک اندیشه، عملیات حفاری یک حلقه چاه جدید در حال انجام است.

محمد ولی زیوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حجم بالای ساخت و ساز، رشد فزاینده جمعیت و بدلیل کمبود و نیاز شدید مردم فعلی ساکن در شهرک به آب، حفر حداقل دوحلقه چاه جدید با اولویت در دستور کار شرکت قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری و تمهیدات بعمل آمده، پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی امور آب منطقه ای، عملیات حفاری یک حلقه چاه، با استقرار دستگاه حفار در این شهرک آغاز  و در مراحل پایانی قرار دارد.

این مسئول عنوان کرد: هزینه اجرای حفاری، تجهیز و برق رسانی این چاه از محل اعتبارات عمرانی تامین و در مدت دو ماه انجام می شود.

زیوری اضافه کرد: با حفاری و بهره برداری از حداقل دو چاه جدید مشکل کمبود آب شرب شهروندان رفع خواهد شد.
 

کد مطلب 1769453

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