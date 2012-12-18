وضعیت آبرسانی به شهرک مریم شهریار بهبود می یابد

محمد ولی زیوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حجم بالای ساخت و ساز، رشد فزاینده جمعیت و بدلیل کمبود و نیاز شدید مردم فعلی ساکن در شهرک به آب، حفر حداقل دوحلقه چاه جدید با اولویت در دستور کار شرکت قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری و تمهیدات بعمل آمده، پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی امور آب منطقه ای، عملیات حفاری یک حلقه چاه، با استقرار دستگاه حفار در این شهرک آغاز و در مراحل پایانی قرار دارد.

این مسئول عنوان کرد: هزینه اجرای حفاری، تجهیز و برق رسانی این چاه از محل اعتبارات عمرانی تامین و در مدت دو ماه انجام می شود.

زیوری اضافه کرد: با حفاری و بهره برداری از حداقل دو چاه جدید مشکل کمبود آب شرب شهروندان رفع خواهد شد.

