رشد 4.7 درصدی عملکرد بخش پزشکی هسته ای بیمارستان میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاسم رضیعی افزود: در 6 ماهه اول سال 90 تعداد 6920 مورد اسکن در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان میلاد انجام شده که این میزان در 6 ماهه اول سال جاری به 7251 مورد افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در 6 ماهه اول سال 90 از 6920 مورد اسکن 5363 مورد آن اسکن قلبی و 1557 مورد آن اسکن غیر قلبی بوده و همچنین از 7251 مورد اسکن انجام شده در6 ماهه اول سال جاری 5501 مورد آن اسکن قلبی و 1750 مورد آن اسکن غیر قلبی بوده است.

رضیعی خاطر نشان کرد: افزایش آمار خدمات گیرندگان از بخش پزشکی هسته ای بیمارستان در حالی است که با گذشت 9 سال از شروع به کار این بخش در بیمارستان میلاد برای اولین بار دستگاههای گاما کمرا به دفعات نیاز به تعمیر پیدا کردند که این امر بیانگر تلاش مضاعف کارکنان و وجود برنامه ای مدون در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان است.