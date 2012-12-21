وحشت صهیونستها از افزایش توان بازدارندگی مقاومت به رهبری حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، "رُن پروسور" در این نامه با بیان اینکه حزب الله لبنان 50 هزار موشک در اختیار دارد، خطاب به سازمان ملل ادعا کرد : موشکهای حزب الله حتی از موشکهای برخی اعضای ناتو بیشتر است.



در حالیکه شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره درقبال حملات نظامی رژیم صهیونیستی به شهروندان لبنانی و فلسطینی سکوت کرده، و دربیشتر موارد هم از این رژیم دفاع کرده است؛ سفیر رژیم اشغالگر از این سازمان خواست به حزب الله این پیام را بدهد که از موضوع تسلیح سریع آن به سادگی نخواهد گذشت.



رژیم صهیونیستی در سال 2006 با وجود حمایت مستقیم آمریکا و ارسال علنی بمب های هوشمند و چندین تنی برای این رژیم در جنگی 33 روزه در برابر حزب الله لبنان شکست سنگینی را متحمل شد.



این رژیم پس از آن در آخرین روزهای سال 2008 حملات گسترده ای را از زمین، هوا و دریا به غزه آغاز کرد؛ ولی با مقاومت مردم فلسطین، این رژیم فقط 22 روز در برابر مقاومت دوام آورد.



رژیم اشغالگر امسال دوباره به غزه حمله کرد، ولی مقاومت فلسطین در منطقه تحت محاصره غزه اینبار فقط ظرف هشت روز سنگین ترین شکست را به این رژیم تحمیل کرد.