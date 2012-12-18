ثبت نام 39 واحد تولیدی مراغه بر ای استفاده از تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مصیبی ظهر سه شنبه در حاشیه دیدار با صاحبان صنایع تولیدی افزود: از ابتدای مهر امسال کار ثبت نام متقاضیان بهره مندی از تسهیلات حمایتی در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی آغاز شده و این امر همچنان با روند مطلوبی ادامه دارد .
وی اظهار داشت : با بررسی پرونده متقاضیان توسط کارشناسان این اداره در حال حاضر رقم 298 میلیارد ریال تسهیلات در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت برای واحدهای تولیدی لحاظ شده است .
وی با اشاره به بسته های حمایتی مختلف که پیش از این نیز در اختیار واحدهای صنعتی قرار گرفته بود تصریح کرد : تسهیلات فوق جهت خرید مواد اولیه و خرید ماشین آلات تولیدی بوده که با نرخ 16 درصد در اختیار واحدها قرار می گیرد .
مصیبی همچنین گفت: برای بهره مندی از این تسهیلات ضروری است که واحدهای تولیدی جهت تشکیل پرونده تکمیل فرمهای مخصوص به آدرس اداره واقع در خیابان دارایی روبروی اداره آموزش پرورش شهرستان مراجعه و یا با شماره تلفن3250402 تماس حاصل کنند.
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