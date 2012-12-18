ثبت نام 39 واحد تولیدی مراغه بر ای استفاده از تسهیلات بانکی

مراغه – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت مراغه گفت: مراحل ثبت نام 39 واحد تولیدی برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و بنگاه های زود بازده انجام و به بانکهای عامل معرفی شدند .