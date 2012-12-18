قیمت برق باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز در چهارمین کنفرانس صنعت نیروگاه‌های حرارتی با بیان اینکه با وجود افزایش تحریم‌ها صنعت برق ایران از حیث ارائه خدمات اوج شکوفائی خود را تجربه می‌کند، خواستار استفاده از تمامی مزیت‌های جغرافیائی و سرزمینی برای تسوعه صنایع آب و برق کشور شد.

وزیر نیرو در تشریح مهمترین سیاست ها و برنامه های وزارت نیرو برای افزایش بهره وری در صنعت برق و به ویژه نیروگاه های کشور، اظهار داشت: هم اکنون راندمان نیروگاه‌های برق ایران حدود 40 درصد است با این وجود تدابیر و برنامه های جدیدی برای افزایش راندمان نیروگاه ها در دستور کار قرار گرفته است.

این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به ضرورت منطقی شدن راندمان نیروگاه های برق کشور، بیان کرد: همزمان با افزایش راندمان نیروگاه ها، طرح هایی هم برای کاهش تلفات انتقال و توزیع برق از 23 به 14 درصد اجرایی شده است.

این مقام مسئول همچنین خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت تولید برق تجدید پذیر کشور شد و افزود: علاوه بر این در حال حاضر توسعه بازار برق، هوشمندسازی شبکه‌های توزیع و انتقال هم از دیگر برنامه های اولویت دار در صنعت برق است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اصلاح قیمت برق ضروری به نظر می رسد، تبیین کرد: بر این اساس حداقل باید تکلیف ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده برق تعیین شود.

نامجو با اشاره به افزایش مشارکت بخش خصوصی به منظور کاهش انحصار دولت در صنایع آب و برق، توضیح داد: واگذاری نیروگاه‌های برق به بخش خصوصی مطابق با برنامه در حال انجام است.