آغاز 31 امین دوره مسابقات قرآن و معارف اسلامی در مدارس قم

جلال خدامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: 31 مین دوره مسابقات قرآن و معارف اسلامی آغاز شده و در مدارس قم در حال اجرا است.

وی گفت: این مسابقات در چهار رشته قرآنی حفظ، قرائت، مفاهیم و تفسیر قرآن کریم و چهار رشته در حوزه نماز شامل احکام، اذان، انشای نماز و تقلید و مرجعیت در حال اجرا است.



وی ادامه داد: همچنین این مسابقات در حوزه عترت شامل نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و مداحی در حال برگزاری است.



رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: این مسابقات امروز در حوزه احکام در دوره ابتدایی در 2 نوبت صبح و بعدازظهر با حضور 72 هزار دانش آموز پایه سوم تا ششم ابتدایی به صورت هماهنگ استانی در حال برگزاری است.



وی گفت: مرحله شهرستانی مسابقات قرآن نیز با حضور نزدیک به 12 هزار دانش آموز در بهمن ماه در میان منتخبان این دوره اجرا می شود.



وی بیان کرد: مرحله استانی مسابقات قرآن نیز در اردیبهشت ماه سال 92 در میان برگزیدگان برگزار می شود.



خدامحمدی گفت: مسابقات قرآن فرهنگیان نیز در حاشیه این مسابقات برگزار خواهد شد.