دو پروژه فاخر و کاربردی به مناسبت هفته پژوهش در یزد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام خلیل سلطانی اظهار داشت: با هدف بررسی تغییر و تحولات وضعیت دینداری و گرایشات دینی اقشار مختلف به ویژه نسل جوان جامعه و با توجه به اهمیت شهر دارالعباده یزد و وجه تمایز این شهر از سایر شهرهای کشور که به داشتن مردمانی مومن و جوانانی دین دار مشهور است، دو پژوهشی به صورت مجزا با موضوع "بررسی میزان و عوامل موثر بر گرایش بیشتر جوانان یزدی به مسائل دینی و آسیب شناسی آن در شهر یزد و مطالعه رصد جریانهای تاثیر گذار فرهنگی، اجتماعی حاکم بر استان یزد" انجام خواهد شد.



وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای این دو تحقیق و با نتایجی که به دست می آید، مدیران فرهنگی استان نسبت به برنامه ریزی و انجام اقدامات مناسب با نیازهای مخاطبان به خصوص نسل جوان همت گذاشته و با شناخت دسیسه های فرهنگی و تبلیغی دشمنان برای بطلان آنها بکوشند.



این کارشناس مسئول اعلام کرد: تمام نتیجه های به دست آمده از خرد و کلان این طرح در اختیار تصمیم گیران کلان استان در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرارخواهد گرفت.



اهدا 86 جلد کتاب به کتابخانه حوزه علمیه برادران شهرستان تفت



86 جلد کتاب به همت اداره تبلیغات اسلامی تفت به کتابخانه حوزه علمیه برادران شهرستان اهدا شد.



حجت الاسلام متوسل رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفت از اهداء 86 جلد کتاب به کتابخانه حوزه علمیه برادران شهرستان خبر داد.



وی گفت: این کتابها در موضوعات مختلف دینی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی می باشد.



وی در ادامه بیان کرد: کتاب به عنوان بهترین دوست نقش بسزایی در زندگی انسان ایفا می کند و کسانی که اهل مطالعه و کتابخوانی هستند راه و روش زندگی را بهتر می شناسند.



نشست آزاد اندیشی نخبگان حوزوی ودانشگاهی صدوق



نشست آزاد اندیشی نخبگان حوزوی و دانشگاهی با موضوع «چالش های فرهنگی شهرستان و وظایف نخبگان»به مناسبت سالروز شهادت دکتر مفتح وسالروز وحدت حوزه و دانشگاه با حضور فرماندار و نخبگان روحانی ودانشگاهی شهرستان صدوق، برگزار شد.



حجت الاسلام عسکری رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صدوق با گرامیداشت 27 آذرسالروز وحدت حوزه و دانشگاه، توضیحاتی در مورد این نشست ارائه کرد و خواستار ارائه راهکار در مورد چالش های فرهنگی شهرستان شد.



در ادامه هریک از روحانیون واساتید دانشگاه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و پیرامون انتظارات متقابل و چالش های فرهنگی در سطح جامعه و شهرستان نکاتی بیان کردند.



احمد علی دشتی پور، فرماندار شهرستان صدوق نیز گفت: برگزاری این جلسات را به فال نیک میگیریم و ضمن تقدیر و تشکر از رئیس اداره تبلیغات اسلامی خواستار ادامه یافتن اینگونه جلسات حتی در محیط های دانشگاهی هستیم.



وی به بعضی از چالش های فرهنگی شهرستان اشاره کرد و از نخبگان دانشگاه و حوزه خواست تا در مورد این چالش ها تخصصی و کارشناسی شده نظرات خود را اعلام کنند.



در پایان به دو نفر از برگزیدگان حوزوی و دانشگاهی و فعال در حوزه فرهنگی شهرستان لوح تقدیر و هدیه ای از طرف فرماندار و اداره تبلیغات اسلامی اهدا شد.