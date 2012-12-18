به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای پنجمین همایش پژوهشی تئاتر مقاومت با حضور محمدعلی خبری دبیر این همایش و حفیظالله رفیعی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس سهشنبه 28 آذرماه در مکان بنیاد روایت فتح برگزار شد. خبری در این نشست پرسش را مهمترین مسأله در پژوهش دانست.
وی با اشاره به نیاز در تداوم فعالیتهای پژوهشی در عرصه تئاتر مقاومت تأکید کرد: باید فرصتها، تهدیدها و راهکارهای تئاتر دفاع مقدس را بررسی کنیم و این همایش آغاز یک سلسله نشستهای تخصصی و ماهانه در بنیاد روایت فتح است.
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی متذکر شد: نباید فراموش کنیم که کار پژوهشی در عرصه فرهنگی دیر به نتیجه میرسد.
خبری با اشاره به ارسال 46 چکیده مقاله و 30 مقاله کامل به دبیرخانه همایش گفت: از بین آثار متقاضی 19 اثر انتخاب و 10 مقاله توسط مجله علمی پژوهشی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران منتشر میشود.
در بخش دیگری از این نشست حفیظالله رفیعی نیز آغاز فعالیتهای پژوهشی بنیاد روایت فتح را از سال 79 ذکر کرد و گفت: امسال در پنجمین همایش حجم آثار خیلی خوب و کیفیتها بالا است. ما دنبال آمار و تبلیغات نیستیم بلکه به کیفیت فکر میکنیم.
وی معتقد است پژوهش زمانی معنی پیدا میکند که اثر وجود داشته باشد. یعنی تئاتر مقاومت در طول سال باید اجرای عمومی داشته باشد تا پژوهشگر در تحقیق میدانی به نتیجه رسد. امسال ضمن اقدام به اساتید تئاتر بخش عمده نگاه ما به پژوهشگران جوان تئاتر بوده است.
مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس تأکید کرد: تئاتر دفاع مقدس یک پدیده ملی است چون همه اقشار جامعه ما آن زمان درگیر این پدیده شدهاند. بنابراین هر هنر و اثری که به این جریان بپردازد یک اثر ملی است و همه نهادها باید از آن حمایت کنند.
پنجمین همایش پژوهشی تئاتر مقاومت روز دوشنبه 4 دیماه در باشگاه دانشجویان واقع در طبقه فوقانی تالار مولوی آغاز به کار میکند.
دبیر پنجمین همایش پژوهشی تئاتر مقاومت با اشاره به نیاز بررسی فرصتها، تهدیدها و راهکارهای تئاتر دفاع مقدس تأکید کرد کار پژوهشی در عرصه فرهنگی و هنری دیر به نتیجه میرسد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای پنجمین همایش پژوهشی تئاتر مقاومت با حضور محمدعلی خبری دبیر این همایش و حفیظالله رفیعی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس سهشنبه 28 آذرماه در مکان بنیاد روایت فتح برگزار شد. خبری در این نشست پرسش را مهمترین مسأله در پژوهش دانست.
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