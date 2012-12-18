مجله مهر- از همان نخستین روزهایی که جزئیات ساخت و تولید پروژه عظیم "محمد(ص)" به کارگردانی مجید مجیدی رسانهای شد انتظار آن میرفت که انتشار این جزئیات واکنشهایی را بهدنبال داشته باشد. به خصوص که این پروژه در مقیاسی کاملاً جهانی طراحی و وارد مرحله تولید شده بود.
انتظار هم انتظار بیموردی نبود چراکه فیلم سینمایی "محمد(ص)" به قاعده اهمیت و گستردگیاش با حواشی بسیاری مواجه شد. حاشیههایی که گاه ابعاد جهانی داشت و گاه داخلی؛ اما در بعد بینالمللی اتفاقات قابل تأملتری برای فیلم رقم خورد. همزمان با شیطنتهای سیاسی برخی کشورهای عربزبان پیرامون بحث جزایر جنوبی کشور، نوع دیگری از شیطنتهای رسانهای در برخی روزنامههای ضد ایرانی وهابی به جریان افتاد که محور آن فیلم سینمایی "محمد(ص)" بود.
نمایی از پروژه سینمایی "محمد(ص)" به کارگردانی مجید مجیدی
در نمونهای از این اقدامات یک روزنامه وهابی که در مدینه منوره به چاپ میرسد، سال گذشته با ادعای پایان فیلمبرداری پروژه "محمد(ص)" از بازی یکی از بازیگران فیلم در نقش حضرت محمد(ص) و نیز شکوائیه علمای الازهر سخن گفته بود. در ادامه همین روند برخی سایتها و روزنامههای عربی بهخصوص رسانههای متعلق به وهابیون که از مدتها پیش با انتشار خبر ساختهشدن فیلم، شمشیر خود را از رو بسته بودند اقدام به جوسازی علیه این پروژه کردند.
صدور مجوز برای ساخت زندگی پیامبر اسلام (ص) در هالیوود
فارغ از این قبیل شیطنتهای رسانهای اما اهمیت پروژه سینمایی "محمد(ص)" بهویژه در ایامی که توهین دیوانهوار یک فیلمساز به ساحت پیامبر اسلام(ص) قلب مسلمین را جریحهدار کرده بود، بیش از پیش عیان شد. شاید در همین راستا هم اخیراً شیخ یوسف القرضاوی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین اعلام کردهاست به همراه چندین روحانی اهل تسنن دیگر مجوز ساخت فیلمی در مورد زندگی پیامبر عظیمالشان اسلام(ص) در سینمای هالیوود آمریکا را صادر کردهاند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، القرضاوی در توجیه این مسئله تاکید کردهاست: "به دنبال توهینهای مکرر به پیامبر اکرم(ص) و پیروان وی در جهان، مسلمانان باید برای توضیح زندگی و پیام حضرت محمد مصطفی(ص) به غیر مسلمانان در سراسر جهان اقدامی اتخاذ کنند." همزمان احمد الهاشمی، مدیر موسسه "النور" قطر که یکی از سرمایهگذاران اصلی این فیلم برای ساخت در هالیوود محسوب میشود، ابراز امیدواری کرده که ساخت زندگینامه پیامبر عظیمالشان اسلام (ص) در هالیوود بهترین وسیله برای رساندن پیام اسلام و معرفی این دین مبین به غیر مسلمانان باشد.
آزبورن تهیهکنندهای که قصد ساخت زندگی پیامبر اسلام(ص) را دارد
جالب اینکه براساس گزارش سایت خبری شفقنا در این زمینه مجموعه شرکتهای "النور" قطر در سال 2009 میلادی هم از تصمیم خود برای ساخت فیلمی درباره زندگی پیامبر عظیمالشان اسلام(ص) خبر داده و اعلام کرده بود که در حال مشاوره با استودیوهای تولید فیلم و شرکتهای پخش فیلم در آمریکا و انگلیس در مورد فیلم مورد نظر خود است.
مجموعه شرکتهای "النور" قطر در آن مقطع "بری ام آزبورن"، تهیهکننده مجموعه فیلمهای "ارباب حلقهها" و "ماتریکس" را برای تهیه فیلم زندگینامه پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) در هالیوود انتخاب کرده بود. آزبورن نیز در کنفرانسی خبری در شهر "دوحه"، پایتخت قطر ضمن تاکید بر اینکه ساخت فیلم زندگینامه پیامبر عظیمالشان اسلام (ص) آسان نیست، تاکید کرد: "هرچند نمیخواهیم چهره محمد مصطفی(ص) را به نمایش بگذاریم اما میتوانیم داستان زندگی وی را به شکلی قانعکننده و جذاب روایت کنیم."
آنچه بر پروژه سینمایی مجیدی گذشت
با انتشار این خبر بیتردید نگاهها باردیگر متوجه پروژه سینمایی در دست تولید مجید مجیدی خواهد شد. تقابل روایت ایرانی و روایت امریکایی از زندگی پیامبر اسلام (ص) بر پرده سینما قطعاً قابل توجه خواهد بود. اما اگر دست به دامان هالیوود شدن اعراب برای ساخت پروژهای درباره زندگی پیامبر(ص) برایتان عجیب است بد نیست بدانید پروژه مجید مجیدی نیز با پروداکشنی قابل توجه و فراتر از استانداردهای مرسوم در سینمای ایران کلید خورده است.
مجید مجیدی در حال حاضر کارگردانی بزرگترین پروژه سینمایی جهان اسلام را برعهده دارد
برای اولین مرحله شروع به کار فیلم سینمایی "محمد(ص)" ساخته مجید مجیدی از مهرماه سال 1386 با فعالیت گروه تحقیق آغاز شد تا اولین نسخه از فیلمنامه در نوروز سال 1388 آماده شد. در همین سال (و برخلاف روال معمول چند گام پیشتر از رسانههای داخلی)، اسکریندیلی خبری منتشر کرد با این مضمون: "مجید مجیدی فیلمساز نامدار ایرانی در عرصه جهانی در تدارک ساخت فیلمی درباره پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) با بودجه 30 میلیون دلاری است."
انتشار همین خبر هم کافی بود تا رسانههای داخلی پیگیر صحت و سقم خبر شوند به خصوص که رقم اعلام شده در خبر اولیه به نسبت ارقام معمول در روند تولید در سینمای ایران رقمی نجومی محسوب میشد! منبع اصلی خبر اما خود مجیدی بود. کارگردانی که برای دریافت جایزه "ابن عربی" راهی شهر مورسیا زادگاه این متفکر اسلامی شده و همان جا برای نخستین بار آغاز رسمی مراحل اجرایی این پروژه سینمایی را اعلام کرده بود.
مجید مجیدی مقطع کودکی پیامبر(ص) را برای نگارش فیلمنامه برگزید. مقطعی که به گفته خود او هم توافقنظر بیشتری در جهان اسلامی پیرامونش وجود داشت و هم پرداختن به آن بهانهای برای تبیین ظهور یک پیامبر و شرح مسئله خاتمیت نیز خواهد بود. البته از همان آغاز اعلام شد بناست سهگانهای سینمایی و مستقل از هم تولید شود که به مقاطع مختلف حیات پیامبر اسلام (ص) بپردازد اما اولین فیلم، با قصه دوران جاهلیت و شرایط اجتماعی زمان تولد حضرت آغاز میشود.
داستان فیلم از تولد آخرین پیامبر خدا آغاز شده و در ۱۲ سالگی ایشان در اولین سفر همراه عمویشان، ابوطالب، به شام پس از رسیدن به صومعه بحیرا به پایان میرسد. بحیرا راهبی مسیحی است که درباره ظهور آخرین پیامبر به ابوطالب بشارت میدهد. روایت این داستان نیاز به فضای بصری متناسب با عربستان دوران جاهلی دارد و به همین دلیل در دوران پیش تولید صحبتهایی درباره احتمال فیلمبرداری بخشهایی از کار در کشورهای دیگر به گوش رسید. در مرحله تولید اما پروژه به طریق دیگری پیش رفت. با تکیه بر تنوع جغرافیایی کشورمان، کلیه لوکیشنهای فیلم در ایران انتخاب شد.
پس از تحقیقاتی که درباره مشخصات جغرافیایی شهرهای مقدس مکه و مدینه انجام شد، مکانهایی که مشابهت لازم را با مختصات فیزیکی این دو شهر داشتند در ایران انتخاب و مکانی برای احداث دکور مکه و مدینه در نظر گرفته شد. برهمین مبنا کل شهر مکه با مشخصات 1400 سال قبل، در اندازه یک به یک (مختصات واقعی) طراحی و ساخته شد. طبق وعده عوامل این پروژه این لوکیشن عظیم پس از پایان فیلمبرداری، تحت عنوان شهرک سینمایی پیامبر اعظم (ص) در اختیار تمام پروژههای سینمایی جهان درباره تاریخ اسلام قرار خواهد گرفت.
بودجه بینالمللی و استاندارد جهانی
در کنار این پروداکشن ویژه یکی از جالب توجهترین نکتهها درباره پروژه سینمایی "محمد(ص)" بودجه آن است. بودجهای که به تعبیر "اسکیرین دیلی" رقمی نجومی محسوب میشد و مجیدی هم خود درباره آن صراحتاً گفت: "برای جهانی شدن چنین کارهایی از همان ابتدا باید سعی در جذب همه سرمایههای داخلی و خارجی مناسب داشت. نکته مهم در این زمینه این است که فیلم از نظر بازگشت سرمایه، اقتصادی باشد که در مورد این فیلم با توجه به استاندارد موردنظر و گستردگی مخاطبیان میتواند سطحی از سرمایهگذاری را منطقی کند و از بهترین مصادیق همسویی دغدغههای فرهنگی – اعتقادی با توجیه اقتصادی باشد."
برای تأمین چنین بودجهای در کنار رایزنیهای بینالمللی در داخل هم باید ارگانی خاص عهدهدار پروژه میشد. برهمین مبنا در پروانه ساخت پروژه در مقابل نام تهیهکننده عنوان موسسه سینمایی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی درج شد. موسسهای که بعدها با افتتاح و ثبت رسمی شرکت سینمایی "نور تابان" هویت روشنتری پیدا کرد.
این شرکت بهعنوان تهیهکننده و سرمایهگذار تولید فیلم سینمایی "محمد(ص)" ساخته مجید مجیدی را برعهده دارد. شهرک سینمایی نور وابسته به این شرکت که مکان ساخت دکورهای این فیلم سینمایی است در نزدیکی شهر مقدس قم واقع شده و با بیش از 100 هکتار وسعت بهعنوان بزرگترین شهرک سینمایی دوران زندگی پیامبر عظیمالشان اسلام(ص) در جهان شناخته خواهد شد.
همزمان با این پشتیبانی داخلی از نظر بینالمللی هم فیلم مجیدی حائز امتیاز ویژهای است و آن حضور سه سینماگر اسکاری در ترکیب عوامل اصلی آن است؛ ویتـوریو استرورا فیلمبردار مطرح ایتالیایی، اسکات اندرسون طراح جلوههای ویژه (کهآخرین اثرش ماجراهای تنتن ساخته اسپیلبرگ است) و والتر مرچ تدوینگر مشهور تاریخ سینما که سابقه چهار دهه فعالیت در کنار سینماگرانی چون فرانسیس فورد کوپولا، جرج لوکاس، فرد زینهمان و آنتونی مینگلا را در کارنامه دارد.
تا پیش از این فیلم سینمایی "الرساله" ساخته ماندگار مصطفی عقاد جدیترین و بهتعبیری تنها اثر سینمایی پیرامون زندگی بابرکت پیامبر اسلام(ص) بودهاست.
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