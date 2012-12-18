انتقاد کوچک زاده به آزادی مهدی هاشمی و مرگ ستار بهشتی در جلسه نقد یک فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نمایش و نقد بررسی مستند 162 ساخته بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) شب گذشته 27 آذر ماه در تالار اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.

مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سخنان یکی از کارشناسان که در مستند گفته بود "متاسفانه هنرهای دیداری و شنیداری شعبده بازی می‌کنند" تصریح کرد: این مستند به مسائل انحرافی پرداخته بود. صدا و سیما دارد بی حجابی را الگو می‌کند؟ چه کسی؟ ضرغامی؟ نه من به او نیاز دارم نه او به من. سوال من این است که آیا شما از ضرغامی انقلابی‌ترید!؟

وی ادامه داد: تلویزیون زیر نظر ضرغامی و لاریجانی و هاشمی همین بود. من برای برخی از هنرپیشه‌های زمان شاه احترام قائلم. آنها لااقل ادا درنمی‌آورند.

کوچک زاده که در تلاش بود نام یکی از آن بازیگران را به یاد بیاورد، تصریح کرد: زمانی که آنها از امام رضا (ع) یاد می‌کردند لااقل احترام حقیقی از خود نشان می‌دادند نه اینکه فیلم بازی کنند.

این نماینده مجلس در ادامه سخنانش اذعان کرد: من می‌خواهم بمیرم که ستار بهشتی مُرد اما یک آقازاده با 10 میلیارد تومان آزاد شد. ستار باید قانونی حسابش را پس می‌داد. او گچکاری بود که در رباط کریم کار می‌کرد و مهدی هاشمی آقازاده‌ای که با 10 میلیارد تومان وثیقه آزاد شد. آیا شما دنبال ترویج این دین هستید؟

کوچک زاده تصریح کرد: شما دلتان برای دینی می‌سوزد که نائب یک قوه کشور 700 میلیارد زمین داشته باشد؟

وی با انتقاد از حضور خبرنگاران در جمع و بیان اینکه در چنین فضایی معذب است، ادامه داد: فکر می‌کردم صدا و سیما دست جریان انحرافی است! صدا و سیما با 10 آیت الله هم درست نمی‌شود. نائب خمینی اخیرا می‌گفتند به من خبر رسیده روحانی عقیدتی و سیاسی یک سازمان در حالی که ماشین شخصی دارد از خودرو دولتی استفاده می‌کند.

در ادامه کریمی نسبت به سخنان کوچک زاده اعتراض کرد و سخنان او را غیرمرتبط با موضوع بحث خواند و اظهار کرد: امشب دیگر ما فراموش شده‌ایم. شما این حرف‌ها را می‌زنید و بعد می‌گویید خبرنگاران نروند آگراندیسمان کنند. خب معلوم است وقتی حرف از این مسائل می‌شود قطعا رسانه‌ای‌ها از آن استفاده می‌کنند. شما اصلا دغدغه مستند ما را متوجه نشدید.

کوچک زاده نیز که گاه صدایش بالا می‌رفت، تأکید کرد: چرا مرتبط است. کسی که بلد است 10 میلیارد پول برای آزادی فرزندش بگذارد کارهای دیگر هم بلد است!

وی تصریح کرد: باشد اصلا خبرنگارها هرکاری خواستند انجام دهند! گاهی تصاویری از امام و رهبری کشیده می‌شود که کاملا مشخص است اشکال دارد یا در تلویزیون گاهی درباره امام (ره) حرف می‌زنند که حرف نزدن بهتر است. ما باید چه کنیم که قشر جوان علاقمند به فضای هنری دنبال ترویج خمینی (ره) بدود؟

کوچک‌زاده ادامه داد: پاشنه آشیل انقلاب مردم هستند. اگر نباشند نظام مثل یخ آب می‌شود و از بین می‌رود. دقیقا این فضای بی عدالتی است که مردم را از تلویزیون زده می‌کند.

با ادامه اعتراضات نسبت به سخنان او، کوچک زاده از کسانی که مخالف حرفش بودند خواست دست خود را بالا ببرند. اکثر افراد دستشان را بالا بردند و او در ادامه خواست کسانی که موافقند از جایشان بلند شوند و کمتر از 10 نفر از جای برخواستند.

طرح سوالات دانشجویان بخش بعدی این مراسم بود. یکی از دانشجویان که میکروفن سیاری که در اختیارش قرار داده بودند قطع و وصل می‌شد از این موضوع گلایه و تصریح کرد: کسی حق ندارد برای جذب مخاطب از آنچه مردم برایشان شهید دادند و انقلاب کردند عدول کند.

دانشجوی دیگر گفت: چه خوب قبل از نقد و سیما سراغ نقد شورای نظارت بر صدا و سیما برویم! مقام معظم رهبری فرمودند اگر برنامه برای پخش ندارید برفک پخش کنید.

در ادامه شجاعی نسبت به این حرف واکنش نشان داد و سندی خواست تا ثابت کند رهبری چنین حرفی زده‌اند. دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) نیز متن اصلی سخنرانی را در سایت رهبر به او نشان دادند.

دانشجوی دیگری به "خنده بازار" اعتراض و اعلام کرد این برنامه مدام به برنامه‌های ماهواره می‌پردازد و اگر کسی آنها را ندیده باشد نمی‌تواند متوجه شوخی‌های "خنده بازار" شود.

یک دانشجوی دیگر تصریح کرد: ما نیازی به ماهواره نداریم، صدا و سیما ماهواره است!

این نشست ساعت 22:30 به پایان رسید.