به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره مسابقات کاراته دختران پیام‎نور سراسر کشور از قبل از ظهر سه شنبه به مدت 2 روز و با شعار ورزش برای ارزش، اخلاق‌مداری، قانون‌مندی، دوستی و همبستگی در دو بخش کاتا و کومیته به انجام خواهد رسید.

رقابت‌های کاتا در دو بخش انفرادی و تیمی و رقابت‌‎های کومیته نیز در پنج وزن منهای 50، 55، 68،61 و به اضافه 68 کیلوگرم برگزار خواهد شد تا در نهایت، نفرات برتر کاتای انفراتی و تیمی به همراه نفرات اول تا سوم اوزان پنج‌گانه کومیته به روی سکو بروند.

بیش از 200 ورزشکار از 23 استان مختلف ایران حضور دارند و هر استان با 9 ورزشکار ، یک مربی و یک سرپرست در این رقابت ها حضور دارند کاراته کاران دانشگاه های پیام نور استان های مختلف ازجمله گلستان، خوزستان، لرستان، کردستان، البرز، قم، کرمانشاه، مرکزی، کرمان، فارس، اردبیل ، مازندران، گیلان، تهران، آذربایجانشرقی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، سمنان، قزوین، همدان و زنجان در این مسابقات حضور دارند.

در پایان این رقابت‌ها 8 ورزشکار برتر به رقابت‌های المپیاد پیام‎نور راه خواهند یافت، به همین خاطر تیم زنجان با ترکیب خوبی در این مسابقات شرکت خواهد کرد تا بتواند ضمن بهره‌مندی از امتیاز میزبانی این رقابت‌ها، سهمیه بیشتری را برای حضور در المپیاد پیام‎نور از آن خود کند.

رقابت‌های المپیاد ورزشی پیام‎نور تقریباً در 8 رشته برگزار می‌شود که میزبانی شایسته زنجان و نیز وجود زیرساخت‎های لازم در این استان می‌تواند شانس زنجان را برای میزبانی المپیاد افزایش دهد.

در ششمین دوره مسابقات کاراته دختران پیام‎نور سراسر کشور، سمیرا مظفری در کاتای انفرادی، ندا حقانی، رقیه داوری و زهرا نصیری در کاتای تیمی به همراه محیا شعبانی، سمیرا مظفری، آرزو صادقی‌نیا و پریسا صادقی‎نیا در بخش کومیته برای تیم زنجان به روی تاتامی‎ ‌خواهند رفت، شایان ذکراست، تیم زنجان در وزن منهای 55 کیلوگرم کومیته، نماینده‎ای ندارد.