وحدت نهادهای حوزه و دانشگاه باید در راستای خط و مشی کلی نظام باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی احمدیخرم با اشاره به فرا رسیدن روز وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد: با توجه به اینکه شهید مفتح عامل پیوند دو مرکز علم و آگاهی بودند، روز شهادت این شهید بزرگوار به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شد.
وی با بیان اینکه منظور از وحدت حوزه و دانشگاه این نیست که دانشجویان ما طلبه و یا طلاب ما دانشجو شوند و یا درسها را تداخل در یکدیگر دهند، افزود: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، منظور از وحدت این دو مرکز، وحدت در هدف است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی افزود: هدف از بحث وحدت شیعه و سنی هم این است که آنها یک این ترسیم کلی از اهداف متعالی نظام داشته باشند و مسائل مورد اختلاف را مطرح نکنند.
حجتالاسلام والمسلمین احمدیخرم گفت: در بحث وحدت ملی نیز باید هر کسی در مأموریت ذاتی خود، هدف را رسیدن به خدا، معنویت، ترد دشمن و مبارزه با ترفندهای دشمنان بداند.
وی برگزاری جلسات و بیان خط و مشی که مقام معظم رهبری در کلیت نظام دارند، ارتباطات فیزیکی حوزه علمیه و دانشگاه در سطوح کلان و جزء، نوشتن مقالات، راه اندازی کرسیهای آزاد اندیشی حضور دانشجویان در جلسات حوزه علمیه و برعکس را از جمله راه کارهای رسیدن به وحدت مورد نظر بین حوزه و دانشگاه عنوان کرد.
حجتالاسلام والمسلمین احمدیخرم تصریح کرد: ارتباطات و تعامل هر چه بیشتر این دو مجموعه با یکدیگر در رفع ابهامات موجود کمک بسیاری میکند.
وی با بیان اینکه دانشگاه گلوگاهی است که تقریبا همه مسئولان کشور از این گلوگاه خارج میشوند، افزود: اگر ارتباطات و فهم درستی از این وحدت مدنظر نباشد، به تعبیر مقام معظم رهبری تفرقه بین دانشگاه و حوزه منافعش را دشمن میبرد و نظام اسلامی متضرر میشود.
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با اشاره به اینکه رشد علمی دانشگاه و حوزه جدای از هم نیست، بیان داشت: اگر هر کدام از این مراکز تعطیل شود و جلوی پیشرفتهای تخصصی آنها گرفته شود، قطعاً کشور با مشکلات جدی رو به رو خواهد شد، هیچکدام نباید تعطیل شود و هر کدام سر جای خودش به امور تخصصی خود بپردازد.
حجتالاسلام والمسلمین احمدیخرم با تأکید بر اینکه معنویت افزایی و بصیرت افزایی مقولهای است که هم حوزه علمیه و هم دانشگاه باید داشته باشد، گفت: پیوند خوردن این دو مرکز باعث رشد بصیرت و معنویت جامعه میشود.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در 22 بهمن سال گذشته فرمودند" انقلاب پیشرفتهای فراوانی داشته، اما در بحث رشد معنوی ضعفهایی داشتیم که باید تلاش کنیم، حوزه و دانشگاه در این مقوله میتواند نقش اساسی داشته باشند"، اظهار کرد: اگر طلاب و دانشجویان به معنویت و بصیرت دینی لازم برسند، نظام به هدف متعالی خود دست خواهد یافت.
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