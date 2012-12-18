به گزارش خبرنگار مهر، مطابق هشت دوره گذشته مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام که به شکلی مطلوب در قم برگزار شده است، فدراسیون کشتی امسال هم قم را برای میزبانی نهمین دوره پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام قم معرفی کرده است.



فدراسیون کشتی به قم به عنوان میزبان دوره جدید این رقابت‌ها نظر دارد



این در حالی است که در سال های اخیر با توجه به پیگیری‌های مستمر هیئت کشتی استان خوزستان بارها زمزمه‌هایی مبنی بر انتقال این جام به خوزستان به گوش می‌رسید اما فدراسیون کشتی همچنان به قم به عنوان برگزار کننده و میزبان دوره جدید این رقابت‌ها نظر دارد.



اداره کل ورزش و جوانان و هیئت کشتی قم تا کنون میزبان هشت دوره متوالی و موفق پیکارهای بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام بوده و بدون هیچ کم و کاستی این مسابقات با حضور کشتی‌گیران داخلی و فرنگی‌کاران مطرح خارجی در قم برگزار شده است.



مشکلات مالی بزرگترین مانع بر سر راه میزبانی قم از جام نهم



با اینکه خوزستانی‌ها در دو سال قبل سعی می‌کردند میزبانی جام یادگار امام را از قم بگیرند اما امسال خبری از تلاش آنها برای قبول این میزبانی نیست زیرا مشکلات مالی بزرگترین مانع بر سر راه آنها است و به اجبار فدراسیون کشتی قم را برای میزبانی جام یادگار امام دوره نهم معرفی کرده در حالی که امسال به دلیل مشکلات مالی فدراسیون و هیئت کشتی استان قم به نظر می‌رسد شرایط مساعدی برای برگزاری پیکارهای بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در قم وجود ندارد و هیئت کشتی استان قم اعلام کرده است که تنها با حمایت مالی فدراسیون کشتی این مسابقات را بار دیگر در قم میزبانی می کند.



طبق تقویم فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) نهممین دوره پیکارهای جام یادگار امام روزهای آغازین یازدهمین ماه سال 1391 یعنی پنجم و ششم بهمن امسال برگزار می‌شود اما با وجود مشکلات عدیده مالی که این روزها کشتی کشورمان با آن رو به رو است، هنوز جمع‌بندی نهایی برای برگزاری این رقابت‌ها از سوی فدراسیون کشتی اتخاذ نشده است.



برگزاری هشت دوره موفق جام بین المللی یادگار امام در قم



این در حالی است که قم از توانمندی و استعداد بسیار بالایی در کشتی برخوردار است و هیئت کشتی استان قم در دوره های قبل توانمندی و آمادگی کاملی برای برگزاری این دوره از رقابت‌ها نشان داده است ولی یکی از مسائل مهم در نظر گرفتن نیازهای مالی این دوره از رقابت‌ها به شمار می رود.



تا کنون هشت دوره متوالی از پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام که یکی از رقابت‌های معتبر و مهم رسمی کشتی فرنگی دنیا در تقویم فدراسیون جهانی کشتی به ثبت رسیده است، در قم برگزار شده و باید منتظر مشخص شدن میزبان دوره نهم این رقابت‌ها ماند.



این در حالی است که شایعه احتمال تغییر میزبان رقابت‌های کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) و اینکه این رقابت‌ها در استانی غیر از قم برگزار شود، در یکی دو سال اخیر همواره بر سر زبان‌ها بوده است و هر ساله قم میزبان این پیکاراه بوده اما به نظر می رسد اما مشکلات مالی مانع بزرگی بر سر راه میزبانی قم از این جام معتبر است مگر اینکه فدراسیون کشتی حمایتی جدی از نظر مالی از کشتی قم داشته باشد.

