بی سوادی از دلایل ارتکاب جرم و بزهکاری است/ برنامه های فرهنگی در زندانها اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله میرزایی در جلسه اتاق فکر فرهنگی و تربیتی زندانهای کشور که به میزبانی زندانهای استان همدان برگزار شد، افزود: باید به زندانی کتاب خواندن را آموخت چراکه کتابخوانی برای وی مثمر ثمر خواهد بود.

اتاق فکر بهترین مکان برای حل مشکلات فرهنگی زندانهاست

وی در ادامه بیان کرد: اتاق فکر بهترین مکان برای حل مشکلات فرهنگی و تربیتی زندانهاست.

وی عنوان کرد: این جلسه با توجه به اجرای برنامه های فرهنگی تربیتی و سیاستهای سازمانی با موضوعات مطالعه کتاب و کتابخوانی و چگونگی برنامه ریزی مطالعه برای مددجویان، طرح راه اندازی کتابخانه های مجازی در زندانها و همچنین پیشنهادات فرهنگی و تربیتی در سال 92 برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه زندان محل تفکر، خودسازی و جبران اشتباهات گذشته برای مددجویان است، عنوان کرد: باید با بهره گیری از توانمندی های اساتید علوم دینی و مذهبی و حضور مددجویان در کلاسهای آموزشی و قرآنی زمینه را برای تغییرات اساسی فکری و قلبی آنان مهیا ساخت.

میرزایی اظهار داشت: اگر تحلیل درستی از زندانها وجود نداشته باشد پیاده سازی برنامه های فرهنگی مشکل خواهد بود.

باید در راستای هدفمندسازی فعالیتهای فرهنگی در زندانها حرکت کرد

وی عنوان کرد: باید از طریق شناسایی توانمندی ها، گرایش ها و ظرفیتهای زندانیان به سمت هدفمندسازی فعالیتهای فرهنگی در زندانها حرکت کرد.

میرزایی همچنین شناسایی گرایشهای زندانیان را گام نخست و مهم در برنامه های فرهنگی تربیتی زندانها خواند و گفت: به صرف نگهداری افراد محکوم در زندانها، نمی توان انتظار اصلاح و تغییر رفتار را داشت و باید برای این امر اقدامات مناسبی انجام شود.

در ادامه جلسه هر یک از حاضرین نیز به اهمیت جایگاه برنامه های فرهنگی و تربیتی در زندانها پرداختند و نکاتی را یادآور شدند.

همچنین در نظر گرفتن امتیازات قانونی در ایجاد انگیزه برای مددجویان قرآنی، برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات ترتیل و اجرایی کردن آن در زندانها، برگزاری مسابقات حفظ ترجمه فارسی قرآن در بین مددجویان، ایجاد پست سازمانی کارشناس مسئول نماز و قرآن در چارت تشکیلاتی اداره کل و زندانهای تابعه، انجام برنامه های آموزش مدون برای سربازان وظیفه از اهم موضوعاتی مطرح شده در این جلسه بود.

این جلسه با ارائه طرح ها و پیشنهادها و ایده های حاضرین در قالب مصوبات و صورتجلسه به پایان رسید.