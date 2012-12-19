یک میلیادردلار ارز برای تامین تجهیزات پزشکی و دارویی پرداخت می شود

عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس در خصوص تامین ارز مورد نیاز داروی کشور، افزود: امسال نیاز ارز دارویی و تجهیزات پزشکی 3 میلیارد دلار برآور شده بود که تاکنون از این میزان یک سوم ارز مورد نیاز توسط دولت پرداخت شده است.

وی با اشاره به کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در کشور و لزوم پرداخت ارز مورد نیاز افزود: در نشست روز گذشته نمایندگان با وزیر بهداشت مقرر شد تا یک ماه آینده یک میلیار دلار دیگر نیز برای تامین تجهیزات پزشکی و دارویی از سوی دولت پرداخت شود.

فتاحی به برگزاری نشست هماهنگی کمیسیون بهداشت مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: بر اساس اظهارات وزیر اولویت ‌بندی اختصاص ارز به حوزه دارو به اعلام نظر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی انجام می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تاکید بر اینکه تامین نیازهای حوزه سلامت باید در اولویت اصلی دولت باشد، افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی باید با تدبیر جهت ذخیره‌ سازی دارو در کشور اقدام کند که معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور نیز باید با اختصاص اعتبارات، این وزارتخانه را به منظور واردات و توزیع محصولات پزشکی یاری کند.

فتاحی بهترین راه حل این مشکل را نقل و انتقال اعتبارات خرید دارو و استفاده از ظرفیتهای سازمان هلال احمر اعلام کرد و ادامه داد: تحریمها علت اصلی بروز مشکلات در حوزه دارو نبوده و هم اکنون با وجود قرار گرفتن در شرایط سخت تحریم، اگر وضعیت این حوزه از سوی مسئولان مدیریت می‌ شد با مشکلات امروز مواجه نمی شدیم.

وی با بیان اینکه مسئولان باید هر آنچه که در دنیا به‌عنوان بهترین محصول پزشکی وجود دارد برای مردم تهیه کرده و تهیه نکردن محصولات با کیفیت هیچ توجیهی ندارد، ادامه داد: در چنین شرایطی مسئولان دولتی به جای مدیریت اوضاع سلامت کشور، با اظهارات خود به مشکلات دامن می‌زنند.