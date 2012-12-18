بهبود 16 درصدی تراز تجاری ایران/در شرایط ویژه اقتصادی به سر می بریم

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله کرمانشاهی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از صادرکندگان نمونه استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: پیمان ارزی و تعهد سپاری که تجربه 15 سال گذشته است نباید تکرار شود تا صادرکننده با آرامش بیشتری به کار خود مشغول شود.

وی افزود: در آخرین جلسه که با حضور مسئولان امور مالیاتی کشور برگزار شد خوشبختانه معافیت صادراتی تائید شده و موضوع برگشت ریال در حال بررسی و تصمیم نهایی است.

کرمانشاهی بیان کرد: در شرایط ویژه اقتصادی به سر می بریم لذا باید مدیریت این بخش به صورت ویژه انجام شود تا بتوانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم.

معاون سازمان توسعه تجارت کشور تصریح کرد: در حالی که در ابتدای انقلاب و در سال 57 میزان صادرات غیرنفتی حدود 300 میلیون دلار بود این رقم در سال گذشته به 44 میلیارد دلار در بخش کالایی و چهار میلیارد و 200 میلیون دلار در بخش خدمات فنی و مهندسی رسیده است.

وی افزود: در هشت ماه امسال میزان صادرات در بخش غیرنفتی به 28 میلیارد دلار رسیده که در این میان میعانات گازی 30 درصد و مواد پتروشیمی 18 درصد کاهش داشته است.

کرمانشاهی بیان کرد: صادرات کالاهای غیر نفتی با رشد 30 درصدی مواجه بوده که در اجرای اقتصاد مقاومتی موفق عمل کرده ایم.

این مسئول یادآورشد: استان قزوین هم در این میان با صادرات 245 میلیون دلاری در مدت هشت ماه امسال توانسته از استانهای شاخص در این بخش باشد.

برگزاری 700 دوره آموزشی ویژه صادرکنندگان

وی اظهارداشت: به منظور توانمندسازی صادرکندگان و تولیدکنندگان سالانه بیش از 700 دوره آموزشی و کارگاه تخصصی با همکاری اتاق بازرگانی در سراسر کشور برگزار می شود که این کار نقش مهمی در تقویت تعامل و اعزام هیئت های تجاری به خارج از کشور دارد.

کرمانشاهی از صادرکنندگان به عنوان سربازان جبهه اقتصادی در شرایط کنونی نام برد و یادآورشد: در 20 سال گذشته بستر مناسبی برای صادرات غیرنفتی در کشور فراهم شده که این میزان در سال 83 از مرز هفت میلیارد دلار فراتر رفت.

وی افزود: در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی در یک پروسه 17 ساله کارهای ارزشمندی انجام شده و در این زمینه در سال 73 در بخش ساختمان سازی، سد سازی، تونل سازی، جاده سازی و ساخت نیروگاه بیش از 75 میلیون دلار خدمات صادر شد که در سال 80 با رشد 12 درصدی شاهد افزایش این رقم به 250 میلیون دلار بودیم.

معاون سازمان توسعه تجارت کشور تصریح کرد: از سال 80 تاکنون با رشد 45 درصدی در بخش خدمات فنی و مهندسی این میزان در سال گذشته به چهار میلیارد و 200 میلیون دلار رسید.

صادرات غیرنفتی کاهش نخواهد یافت

این مسئول در ادامه با اعلام حمایت قاطعانه دولت از صادرات گفت: قول می دهیم و اجازه نخواهیم داد تا صادرات غیرنفتی در کشور کاهش یابد بلکه با برنامه ریزی اصولی و استفاده از دیدگاه تولیدکنندگان و حمایت جدی از این بخش به نحوی عمل خواهیم کرد تا درب چاههای نفت بتدریج بسته شود و فقط از آن در امور زیربنایی استفاده شود.

وی یادآورشد: اگر محدودیت هایی در شرایط کنونی ایجاد شده باید با مدیریت ویژه و اصولی آن را برطرف و حل کنیم اما هدف از این محدودیت ها جلوگیری از خام فروشی است زیرا تولید را پشتوانه صادرات می دانیم و با حمایت جدی آن را تقویت خواهیم کرد.

کرمانشاهی افزود: باید اعتبارات و درآمدهای نفتی و صادراتی در تولیدات پائین دستی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده هزینه شود.

تراز تجاری ایران 16 درصد بهبود یافت

معاون توسعه تجارت خارجی کشور تصریح کرد: خوشبختانه در هشت ماه امسال تراز تجاری خارجی بدون احتساب نفت 11 میلیارد دلار بود که با توجه به 9 ملیارد دلار تراز سال گذشته شاهد بهبود 16 این تراز هستیم.

وی گفت: از روزهای سخت شرایط اقتصادی با همت و تلاش همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان و حمایت مسئولان بخوبی عبور خواهیم کرد و آمارها به گونه ای است که به آینده امیدواریم.

کرمانشاهی بیان کرد: مشنور دولت رسیدن به مرحله ای است تا صادرات غیر نفتی با واردات برابری کند که در این مسیر از هیچ گونه حمایتی دریغ نخوایهم کرد.

این مسئول همدلی مسئولان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط کنونی را ضروری خواند و گفت: در جنگ نرم اقتصادی دشمنان بیش از هر زمان دیگر به همدلی و همکاری همه فعالیان این بخش نیازمندیم و با قاطعیت اعلام می کنیم هیچ تصمیمی بدون تعامل با بخش خصوصی گرفته نخواهد شد.

معاون سازمان توسعه تجارت خارجی کشور یادآورشد: در کنار تولیدکندگان و صادرکنندگان با جدیت خواهیم بود و با همکاری شما از این دوران سخت با موفقیت عبور خواهیم کرد.

کرمانشاهی با تشکر از همکاری مسئولان استان قزوین در تحقق صادرات غیر نفتی گفت: قزوین از استانهای شاخص و پیشروی در صادرات غیرنفتی است و در تشکیل کارگروههای صادرات نیز رتبه اول را دارد که جای تقدیر دارد.

وی اظهارامیدواری کرد در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با حمایت جدی از تولید و صادرات گام ارزشمندی در رونق اقتصادی کشور برداریم.

در این مراسم از 16 صادرکننده نمونه و برتر ملی و استانی با اهداء لوح و تندیس تقدیر شد.