عدم استقبال متخصصان پزشکی و سرمایه گذاران عامل محرومیت نهبندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی عظیمی در بازدید سرزده از بیمارستان شهید آتشدست این شهرستان اظهار داشت: پزشکان با سعه صدر و روحیه و اخلاق اسلامی می‌ توانند مرهم و التیام بر درد بیماران و مراجعه‌کنندگان باشند.

وی افزود: خوشرویی و خدمت صادقانه پزشکان، بیماران را از لحاظ روحی در وضعیت مطلوبی قرار می ‌دهد. فرماندار نهبندان با اشاره به ارائه خدمات مناسب توسط متخصصان و پزشکان این بیمارستان افزود: پزشکان در تلاش‌های شبانه ‌روزی خود رضایت خداوند و خدمت به خلق را مد نظر داشته باشند.

وی تصریح کرد: خدمت‌رسانی به مردم به ویژه در این برهه از زمان و در دولت فعلی باید درست و به‌ موقع باشد و وجود محرومیت در این شهرستان دلیلی بر عدم استقبال متخصصان عرصه پزشکی و سرمایه ‌گذاران است که با توجه به اختصاص برخی امتیازات در مناطق محروم به کارمندان، باید درصدد تلاشی مضاعف برای ریشه کنی محرومیت و شناساندن چهره واقعی شهرستان در بین مردم شهرستان و سایر نقاط کشور باشیم.

فرماندار نهبندان با اشاره به ارجاع مکتوب و مستند مشکلات و کمبودهای بیمارستان شهید آتشدست به فرمانداری تصریح کرد: برای خدمت ‌رسانی و انجام وظیفه به عنوان نماینده دولت در شهرستان نهبندان این مشکلات و کمبودها در اسرع وقت با مقامات استانی و کشوری مطرح و رایزنی و پیگیری می‌شود.

کمبود پزشک متخصص برای بخش‌های مختلف بیمارستان و کمبود دستگاه‌های پزشکی از مهم ترین مشکلات بیمارستان شهید آتشدست نهبندان عنوان شد که فرماندار نهبندان برای پیگیری و رفع مشکلات قول‌ مساعد داد.