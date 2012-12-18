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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

قاضی به مهر خبر داد:

آلودگی هوا تا پنجشنبه در قم ادامه دارد/آغاز بارش باران از جمعه

آلودگی هوا تا پنجشنبه در قم ادامه دارد/آغاز بارش باران از جمعه

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان قم از ادامه آلودگی هوا تا پنجشنبه در قم و آغاز بارش باران از جمعه شب خبر داد.

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: صبح امروز پایداری هوا آغاز شده است و تا پنجشنبه بعد از ظهر هوا صاف است و به دلیل پایداری پدیده وارونگی هوا رخ می دهد.

وی گفت: در مناطق صنعتی قم بخصوص شهرک شکوهیه و طغرود شاهد افزایش آلودگی در این مدت خواهیم بود.
 
وی ادامه داد: در شهر قم نیز ممکن است آلودگی های منواکسید کربن و دی اکسید کربن افزایش یابد.
 
سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان قم با اشاره به اینکه این آلودگی تا پنجشنبه بعد از ظهر ادامه می یابد افزود: از پنجشنبه بعد از ظهر به تدریج سیستم جدید وارد کشور شده و با فعالیت آن از میزان آلودگی کاسته می شود.
 
وی بیان کرد: از جمعه شب در قم بارندگی آغاز می شود و با بارش باران از میزان آلودگی کاسته می شود.
 
وی گفت: امروز دمای هوا در روز اندکی افزایش خواهد یافت.
کد مطلب 1769519

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