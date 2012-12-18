آلودگی هوا تا پنجشنبه در قم ادامه دارد/آغاز بارش باران از جمعه

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: صبح امروز پایداری هوا آغاز شده است و تا پنجشنبه بعد از ظهر هوا صاف است و به دلیل پایداری پدیده وارونگی هوا رخ می دهد.

وی گفت: در مناطق صنعتی قم بخصوص شهرک شکوهیه و طغرود شاهد افزایش آلودگی در این مدت خواهیم بود.



وی ادامه داد: در شهر قم نیز ممکن است آلودگی های منواکسید کربن و دی اکسید کربن افزایش یابد.



سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان قم با اشاره به اینکه این آلودگی تا پنجشنبه بعد از ظهر ادامه می یابد افزود: از پنجشنبه بعد از ظهر به تدریج سیستم جدید وارد کشور شده و با فعالیت آن از میزان آلودگی کاسته می شود.



وی بیان کرد: از جمعه شب در قم بارندگی آغاز می شود و با بارش باران از میزان آلودگی کاسته می شود.



وی گفت: امروز دمای هوا در روز اندکی افزایش خواهد یافت.