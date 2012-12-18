پژوهش با معنویت کامل انسان را به سعادت و کمال می رساند

حجت الاسلام سید مرتضی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته پژوهش اظهار داشت: انسان هرچه علم و دانش داشته باشد ولی معنویت در بطن آن نباشد نمی تواند به تکامل و پویایی برسد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه امروز اساتید و دانشگاهیان با توسل به خداوند توانسته اند زمینه ساز رشد و شکوفایی علمی و تحقیقاتی کشورمان در عرصه های مختلف جهانی باشند.

صقایی اظهار اشت: در نظام اسلامی باید مسیر برای پژوهش هموار شود و نسل جوان با این مفهوم آشنا شوند.

این مسئول همچنین پژوهش را زمینه ساز رشد و ترقی علم و استعدادهای درخشان دانست و پیشرفت های حاصل شده در این خصوص را مثبت ارزیابی کرد.