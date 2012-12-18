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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۶

حادثه در محور نهبندان- بیرجند/

نیروهای هلال احمر نهبندان یک نفر را از مرگ نجات دادند

نیروهای هلال احمر نهبندان یک نفر را از مرگ نجات دادند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از واژگونی یک دستگاه دوو در محور نهبندان - بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدپور با اشاره به اینکه 1.40 دقیقه بامداد امروز یک دستگاه دوو در محور نهبندان- بیرجند  واژگون شد، گفت: اورژانس ساعت 1.45 دقیقه این حادثه را به پایگاه جمعیت هلال احمر نهبندان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه در این حادثه در کنار چهار نیروی عملیاتی هلال احمر تیم‌هایی از آتش نشانی، اورژانس، پلیس راه حضور داشتند، افزود: تیم اعزامی تخصصی جاده متشکل از چهار نفر نجاتگر در کمتر از 7 دقیقه در محل حادثه حضور پیدا کرده و به امدادرسانی حادثه دیدگان پرداختند.

محمدپور ادامه داد: نیروهای امدادی با حضور به موقع خود در صحنه توانستند پس از عملیات رها سازی با ست سبک و ست هیدرولیک نجات جان یک نفر از سرنشینان خودروی دوو را از مرگ نجات دهند.

وی گفت: تثبیت خودرو، جلوگیری از نشتی بنزین و آتش سوزی، ایمن ‌سازی صحنه حادثه و امدادرسانی به مجروحان از جمله اقدامات امدادگران در این حادثه بود.

کد مطلب 1769525

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