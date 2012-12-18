نرخ ارز در بودجه 92 بین 1700 تا 2000 تومان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از یک هفته از مهلت قانونی ارائه بودجه سال 92 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی می گذرد اما همچنان خبری از بسته بودجه سال آینده نیست؛ اتفاقی که در طول سال‌های اخیر تکرار شده و به نظر می رسد که در سال‌های گذشته روال عادی نیز به خود گرفته است.

نگرانی ها از تاخیر در ارائه بودجه 92 اگرچه در مجلس انتقادهایی را به همراه داشته است اما در پارلمان بخش خصوصی این نگرانی ها جدی تر است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، دولت ناچار است برای سال آینده، بودجه انقباضی ارائه دهد که این اتفاق منجر به آن می شود که اقتصاد سال 92، ویژه و حساس باشد.



به گزارش اتاق تهران، موضوع بودجه سال آتی و نگرانی ها از تاخیر در ارائه آن در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مطرح شد. این نشست صبح امروز سه شنبه برگزار شد و علاوه بر آنکه فعالان اقتصادی دغدغه های ناشی از بودجه دولت و تاخیر و کسری آن را بیان کردند، از کنار لایحه جدید مالیات نیز نگذشتند و در این گردهمایی سعی کردند موضع واحد و جدی در برابر آن اتخاذ کنند؛ موضعی که از تعویق این لایحه که در حال حاضر در مجلس است، حکایت دارد.



اما پیش از آنکه نشست صبح امروز هیات نمایندگان اتاق تهران وارد دستور جلسه شود، ابتدا یاد مرحوم اکبر هریسچیان، عضو فقید هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره هفتم که به تازگی دار فانی را واع گفت، گرامی داشته شد.



پس از آن، یحیی آل اسحاق به آخرین وضعیت بودجه سال 92 اشاره کرد که به گفته وی یک هفته از فرصت قانونی ارائه آن به مجلس گذشته و از این نظر نگرانی هایی را دامن زده است.



به گفته رئیس اتاق تهران، دولت در شرایط فعلی ناچار به ارائه بودجه انقباضی است، علاوه برآنکه دولت با کسری بودجه جدی مواجه است. آل اسحاق با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه، یا باید هزینه ها را کاهش دهد یا آنکه در پی افزایش درآمدهای خود باشد، اینگونه تحلیل کرد که دولت برای کاهش هزینه ها ناچار است که سراغ هزینه های جاری و یا هزینه های عمرانی رود که کاهش هر یک از این دو بخش آثار و نگرانی هایی را برای دولت به همراه خواهد داشت.



به گفته رئیس اتاق تهران، با توجه به شرایط فعلی و فرصت باقی مانده تا پایان عمر دولت دهم، بعید به نظر می رسد که در زمینه کاهش هزینه های جاری اتفاق خاصی رخ داده و رقم بزرگی از این محل برای دولت به دست آید. او تصریح کرد؛ در خصوص هزینه های عمرانی باید دید که چگونه می توان پروژه های بخش عمرانی را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کرد تا بار دولت سبک شود.



رئیس اتاق تهران سپس به موضوع افزایش درآمدها اشاره کرد که به گفته وی دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه سراغ آن رود. او تصریح کرد که دولت برای افزایش درآمدها چند راه پیش رو دارد؛ یا آنکه فروش نفت را افزایش دهد که آن نیز به دلیل شرایط خاص و بین المللی پیش آمده، میسر نیست، یا آنکه دولت دست به فروش دارایی ها خود زند. او ادامه داد که دولت راه دیگری نیز دارد و آنکه از طریق مالیات و یا فروش اوراق مشارکت گره کسری بودجه را باز کند.



آل اسحاق سپس خاطرنشان کرد که در هر صورت دولت هر یک از این روش ها را در پیش گیرد باید منتظر شرایط ویژه ای بود که فضای اقتصادی کشور را دچار تنگناهای بیشتر می کند.



به گفته رئیس اتاق تهران، ساده ترین روش که روی تورم نیز اثر خود را خواهد گذاشت، نرخ ارز است که آن نیز تبعاتی به همراه دارد. وی سپس تصریح کرد که اتاق تهران با همکاری چندین دانشگاه و پژهشکده، مطالعاتی را در زمینه تامین منابع مالی انجام داده است که پس از تکمیل آن از سوی اتاق تهران در اختیار مراجع تصمیم گیر کشور قرار خواهد گرفت.



آل اسحاق همچنین به کارگروهی که در مجلس برای بررسی نرخ ارز در بودجه تشکیل شده اشاره کرد و افزود: آنچه تاکنون مشخص شده این است که نرخ ارز در بودجه حول و حوش نرخ مبادلاتی خواهد بود که به نظر می رسد نرخ ارز مبادلاتی بین 1700 تا 2000 و شاید بیشتر باشد.



وی سپس یادآوری کرد که اقدامات اخیر دولت نشان می دهد که قوه مجریه روی درآمدهای حاصل از مالیات حساب ویژه ای باز کرده است و از این رو دستگاه های مرتبط در دولت، لایحه اصلاح قانون مالیات را تدوین و به مجلس ارسال کرده اند. آل اسحاق با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران با بررسی همه جانبه موضوع مالیات و استفاده از نظرات کارشناسی کمیسیون های تخصصی این اتاق، به نتایجی دست پیدا کرده است که جمع بندب نهایی و موضع بخش خصوصی به زودی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.



آل اسحاق تصریح کرد: اگر لایحه مالیاتی دولت با سرعت و با شدت به تصویب برسد، آثار مخرب بیشتری در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت، لذا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواستار آن است که بررسی و تصویب این لایحه به تعویق افتد.



به گفته رئیس اتاق تهران، در این لایحه بندی گنجانده شده که به واسطه آن تشخیص نحوه برخورد با متخلفان مالیاتی به عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده و با این متخلفان به صورت مجرم برخورد می شود. او این بند را یکی از موارد نگران کننده لایحه جدید مالیات عنوان کرد.



وی در ادامه به بخشنامه های اخیر دولت در حوزه صادرات و واردات اشاره کرد و با اشاره به اینکه برای اصلاح این بخشنامه ها، اتاق بازرگانی نشست ها و جلسات متعددی را با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاون اول رئیس جمهور داشته است، اضافه کرد که بخشنامه های دولت تاحدودی اصلاح و تعدیل شده است.

آل اسحاق در عین حال به بخشنامه های دولت در حوزه واردات اشاره کرد که به گفته وی برپایه مدیریت واردات صورت گرفته. آل اسحاق خواستار آن شد که این بخشنامه ها نیز پیش از آنکه به مرحله اصلاح برسند، توسط بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مورد بازبینی و مشورت قرار گیرد.



پس از سخنرانی رئیس اتاق تهران، برای دقایقی، ویدئویی از مراسم گرامیداشت محسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، که چندی پیش گرامیداشتی از سوی انجمن آثار و مفاخر ایران برای وی برگزار شد، برای فعالان اقتصادی و هیات نمایندگان اتاق تهران به نمایش درآمد.



پس از این نمایش ویدئویی، یحیی آل اسحاق با قدردانی از تلاشها و خدمات محسن خلیلی، از وی به عنوان اسطوره صنعت یاد کرد و روحیه بالای وی و مقاومت در برابر سختی ها را از ویژگی های محسن خلیلی دانست. آل اسحاق سپس خاطرنشان کرد که شرط اصلی برای عبور کشور از بحران ها و گام نهادن در فضای اقتصاد مقاومتی، ایجاد فضای نشاط و سرزندگی در بخش های مختلف کشور و دوری از شرایط رخوت و افسردگی دانست.

لایحه اصلاح قانون مالیات هدف را درست انتخاب نکرده است



اولین و تنها سخنران اصلی بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران سیدحمید حسینی بود که دستور جلسه و طرح اصلی مباحثات این نشست نیز در موضوع سخنرانی او قرار داشت.

سیدحمید حسینی در سخنرانی خود به لایحه اصلاح قانون مالیات پرداخت که به تازگی از سوی دولت به مجلس ارائه شده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران با اشاره به سه اصلاح قبلی قانون مالیات در سال های 1351، 1367 و 1380 سومین مرحله از اصلاح این قانون را که در مجلس ششم و همزمان با دوران وزارت طهماسب مظاهری انجام شد را اصلاحات مناسبی دانست که به نقطه عطفی در مورد این قانون بدل شده است. حمید حسینی با برشمردن اطلاعاتی در مورد وضعیت فعلی مالیات در کشور و مقایسه آن با سایر کشورها، نسبت مالیات به تولیدناخالص داخلی کشور در سال 90 را 4/7 درصد اعلام کرد که این رقم در کشورهای اروپایی حدود 15 درصد است و حتی در برخی کشورها تا 20 درصد هم اعلام می شود.

حسینی گفت: دولت اهتمام دارد و فکر می کند که باید مالیات هایش را افزایش دهد که البته تفکر درستی است. درآمدهای مالیاتی دولت ما حدود 35 هزار میلیارد تومان است در حالی که دولت ترکیه بالغ بر 122میلیارد دلار از بودجه خود را از طریق مالیات تامین می کند.



وی با تطابق سهم مالیات مستقیم در بودجه چند کشور اینم رقم را در مورد چین 5/26، کره جنوبی 37 و ایران 8/23 درصد عنوان کرد و گفت: از لحاظ سهم مالیات مستقیم در بودجه وضعیت کشور ما نسبتا مطلوب است و تفاوت بسیار فاحشی با بقیه کشورها نداریم. این تفاوت اندک هم قابل جبران است اما مساله سهم 65 درصدی درآمد نفت در بودجه است که بخشی از آن باید با افزایش سهم مالیات های غیرمستقیم جبران شود. سیدحمید حسینی افزود: درآمد ناشی از مالیات های غیرمستقیم از زمان تصویب مالیات بر ارزش افزوده افزایش خوبی داشته و پیش بینی امسال آن حدود 13 هزار میلیارد تومان است که شش هزار میلیارد تومان آن مالیات بر ارزش افزوده است.



عضو هیات رئیسه اتاق تهران یکی از شاخص های فضای کسب و کار را موضوع مالیات عنوان و رتبه ایران را از نظر مالیات را 126 اعلام کرد و اظهارداشت: در گزارش وضعیت کسب و کار کشور اشاره شده که فرد باید 20 بار برای تسویه حساب مراجعه کند که مجموع روزهایش 344 روز می شود در حالی که در منطقه این میزان برای سایر کشورها چون امارات و عربستان بسیار کمتر است. هم چنین در این گزارش آمده که بنگاه ها باید 44 درصد از سودشان را به پرداخت انواع مالیات ها اختصاص دهند که به نظر در حد معقول است و نباید بیش از این فشار به بنگاه ها برای دریافت مالیات وارد کرد.

سیدحمید حسینی پس از ارائه آمار مقایسه ای کشور در بحث انواع مالیات ها به اصل لایحه دولت پرداخت و از تلاش های نمایندگان اتاق برای تدوین طرح جامع مالیاتی سخن گفت که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده اما در نهایت آنچه به عنوان خروجی از دولت بیرون آمده بسیار متفاوت با نظر کارشناسان بوده است.

وی ادامه داد: نکته جالب این که دولت این لایحه را در تیرماه تصویب کرده اما در آبان ماه برای تصویب به مجلس فرستاده است و برای تصویب آن هم تعجیل دارد. این در حالی است که در این مدت هیچ اطلاع رسانی در مورد اصلاحات جدید نداشته و کسی از مفاد این لایحه باخبر نبوده است.



با این همه، حسینی به نکات مثبت این لایحه نیز اشاره داشت و از تلاشی که در این لایحه برای سمت دهی نقدینگی و منابع به سمت تولید شده تمجید کرد. وی توضیح داد: برای تمام منابع و نقدینگی ها مالیات بر ثروت در نظر گرفته شده اما اگر این نقدینگی در راه تولید صرف شود از این مالیات معاف است . در حالی که خانه دو میلیاردی مالیات بر ثروت دارد اما کارخانه 10 میلیاردی معاف شده است.

وی هم چنین حذف معافیت مالیاتی برخی نهادها در کار اقتصادی را نکته ای مثبت در این لایحه توصیف کرد و گفت: برخی نهادها به دلایلی که شاید قابل قبول هم باشد از مالیات معاف بودند اما این نهادها وارد کار اقتصادی هم شده بودند و در نتیجه فضا کاملا غیررقابتی و ناعادلانه بود. در این لایحه خوشبختانه اگرچه خود آن نهادها هم‌چنان از مالیات معاف هستند اما بخش اقتصادی آن ها باید همانند بنگاه های بخش خصوصی مالیات بپردازد. علاوه بر این نهادها نیروهای نظامی و اطلاعاتی نیز که بیش از این مالیات پرداخت نمی کردند پس از تصویب قانون باید مالیات بدهند. حسینی هم‌چنین ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی را که در این لایحه دیده شده از دیگر نکات مثبت آن خواند.



اما عضو هیات رئیسه اتاق تهران در کنار نقاط مثبت به نقاط ضعف این لایحه نیز اشاره کرد و اصلی ترین مساله را درست نشانه نگرفتن هدف عنوان کرد. او توضیح داد: مساله اصلی در مورد این لایحه این است که این تور مالیاتی جدید دوباره همان افرادی را دربرمی گیرد که پیش از این مالیات پرداخت می کرده اند در حالی که باید افرادی را مورد هدف قرار می داد که تاکنون از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کرده اند. ما در مورد مالیات های مستقیم مشکل خاصی نداشتیم و اختلافمان با دنیا هم فاحش نبود اما در بحث مالیات های غیرمستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده مشکلات زیاد است و باید در این لایحه به این قبیل مالیات ها پرداخته می شد.



سیدحمید حسینی هم‌چنین عنوان کرد که اگر در مورد مالیات های مستقیم مشکلی هم وجود داشته باشد با استفاده از قانون برنامه پنجم قابل رفع است و نیازی به لایحه جدید نیست چون مباحثی چون ایجاد پایگاه اطلاعاتی و یا مالیات سبز در برنامه پنجم هم آمده بود. خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق تهران تاکید کرد که با تصویب این قانون رقابت پذیری اقتصاد ما کم و امکان فرار سرمایه زیاد می شود و این نتیجه عدم استفاده از نظرات اقتصاددانان در تدوین این لایحه است. حسینی افزود: این لایحه توسط حسابرسان و متخصصان حوزه مالیات تدوین شده در حالی که باید اساتید اقتصاد نیز اثرات آن را بر عرصه اقتصاد در بلندمدت و کوتاه مدت بررسی می کردند.



سیدحمید حسینی در پایان سخنان خود با تاکید مجدد بر این که دولت باید اهتمام خود را بر روی مالیات های غیرمستقیم بگذارد به روند تصویب کلیات این قانون در مجلس اشاره کرد و گفت: برخی از نمایندگان مجلس حتی متن لایحه را هم ندیده بودند اما به کلیات آن رای دادند. وقتی از آنها پرسیدیم که چرا رای دادید جواب دادند که به آنها گفته شده این لایحه باید حتما به بودجه سال آینده برسد لذا باید سریع بررسی شود و ابتدا به کلیات آن رای داده شود تا بعد در مورد جزییاتش بررسی شود.



شرایط مهیا نیست



در ادامه این نشست نوبت به فعالان اقتصادی هیات نمایندگان اتاق تهران رسید تا دیدگاه های خود را پیرامون لایحه اصلاح نظام مالیاتی اعلام کنند. از نگاه "مجید رضاحریری" آنچه بیش سایر موارد حائز اهمیت می نمود، زمان طرح این موضوع درمجلس شورای اسلامی بود. اوگفت: اکنون شرایط اقتصادی کشوربه گونه ای است که صورت مسئله این لایحه را تحت تاثیر قرارمی دهد. شرایطی که منجربه توقف اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها شده است.

حریری گفت: اگر قرار است قانون تغییر کند باید از وصله پینه کردن قوانین موجود جلوگیری شود و البته پیش از اصلاح طرح جامع مالیاتی لازم است، استراتژی توسعه کشور مشخص باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد:البته دولت درسال های اخیر نشان داده است که تنها به بخش هایی ازطرح تحول اقتصادی که شامل7 بخش است، توجه می کند که درآمدزاست. حریری امابراین عقیده است که دولت برای ایجاد تعادل میان درآمد ها وهزینه هایش بایدالزمات وپیش شرط های سیاسی،جامعه شناختی و فرهنگی را مورد توجه قرار دهد.



نگرانی از مالیات بر ارزش افزوده



محمدرضا نجفی منش نیز به دنبال ارائه گزارش مالیاتی سید حمید حسینی، به این نکته اشاره کرد که در کشورهای توسعه یافته، به هنگام تدوین بودجه، به هزینه دولت ها توجه ویژه می شود، اینکه این هزینه ها چه مقدار است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مقوله مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این نوع از مالیات زمانی باید پرداخت شود که دریافت شده باشد، در حالی که فعالان اقتصادی در ایران هنوز مطالبات معوق خود را از دولت دریافت نکرده اند و بر اساس قوانین ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.

وی افزود: در ایران واحدهای تولیدی بسیاری هستند که پس از چند سال هنوز موفق نشده اند که مطالبات معوق خود را دریافت کنند حتی اصل پول خود را نیز نگرفته اند، از این رو چگونه می توانند مالیات پرداخت کنند.



این لایحه خلاف شرع اسلام است



علاء میرمحمدصادقی در سخنانی کوتاه به گفتن یک تذکر و یک نکته بسنده کرد. عضو هیات رئیسه اتاق تهران در ابتدا متذکر شد که این قانون به طور حتم سرمایه گذار داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد برای همین باید همه اشخاص بر روی آن حساسیت داشته باشند. او گفت: ما از این که یک لایحه مشخص در مورد مالیات به تصویب برسد حمایت می کنیم اما از شفاف نبودن مسایل که تاکنون گرفتارش بوده ایم نگرانیم و امیدواریم این عدم شفافیت با تصویب این قانون بیشتر نشود.



میرمحمدصادقی هم چنین نکته مهم مطالبش را به خلاف شرع بودن این لایحه اختصاص داد و گفت: این لایحه موازین شرعی را رعایت نکرده است. پرداخت وجوهات شرعی بر هر فرد مسلمان واجب است اما این لایحه این پرداخت ها را قبول ندارد. این گونمه اگر فرد بی اعتقاد باشد و مثلا خمس ندهد سود بیشتری می برد. عضو هیات رئیسه اتاق تهران تاکید کرد که این لاحه باید با فرصت و زمان کامل تدوین و تصویب شود.



درادامه این نشست مهدی پورقاضی با طرح این پرسش که راه صحیح مدیریت دارایی ها چیست؟ گفت:برخی این دارایی ها را برای تولید هزینه می کنند و برخی ممکن است با آن طلا خریداری کنند و طلا را پس انداز کنند که البته این روش به توسعه اقتصادی منجرنمی شود. اما آیا لایحه اصلاح نظام مالیاتی میان این دوروش تفاوتی قائل شده است؟ این لایحه برای آن بخش ازدارایی ها که صرف تولید می شود، امتیازاتی قایل شده است. وی در بخش دیگری ازسخنانش، اتخاذ سیاست مالی انقباضی در لایحه بودجه سال آینده را نیز گامی مثبت ارزیابی کرد.



دفاع رئیس گمرک از لایحه مالیاتی



عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران نیز در خصوص لایحه مالیاتی دولت ابتدا خاطرنشان کرد که خود او در برخی جلسات تدوین این لایحه حضور داشته و از نزدیک با مفاد و ماهیت آن آشنا است. او همچنین از آمادگی رییس سازمان امور مالیاتی کشور برای حضور در جمع فعالان اقتصادی و برگزاری نشستی فوق العاده با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران خبر داد که این پیشنهاد مورد استقبال اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت.



وی سپس با اشاره به اینکه در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا، به طور متوسط 15 درصد GDP مالیات وصول می شود اما در ایران این رقم تنها 7 درصد است، گفت: هدف اصلی لایحه جدید مالیات، کسب درآمد بیشتر برای دولت نیست. به گفته معاون وزیر اقتصاد، مهم ترین اهداف این لایحه، شفافیت، گسترش پایه های مالیاتی و همچنین توسعه پایگاه های اطلاعاتی برای کسب درآمد است.



معمارنژاد در ادامه با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته مؤدیان مالیاتی اظهارنامه پر نمی کنند، افزود: در این کشورها از سوی سازمان مالیات اظهارنامه های مالیاتی که خود دولت آن را پر کرده است برای مؤدیان ارسال می شود و مؤدیان نیز می توانند آن را تایید یا نسبت به آن اعتراض کنند.



وی به طور نمونه به کشور دانمارک اشاره کرد و گفت: در این کشور به دلیل آنکه اطلاعات دقیق و شفاف در اختیار دولت دانمارک قرار دارد، 96 درصد مؤدیان اظهارنامه های مالیاتی ارسال شده از سوی دولت خود را می پذیرند و تنها 4 درصد نسبت به آن اعتراض می کنند که از این میزان نیز 3.6 درصد نظر دولت صحیح است.



رئیس کل گمرک ایران در ادامه به لایحه مالیاتی دولت اشاره کرد و افزود: در این لایحه غالب نرخ های مالیاتی در مقایسه با نرخ های سابق کاهش پیدا کرده اما چون یکی از اهداف این لایحه این است که پایه مالیاتی گسترش یابد، هدف این است که درآمد مالیاتی افزایش پیدا کند. وی سپس به ماده ای از این لایحه اشاره کرد و گفت: ای ماده بر اساس فتوای مقام معظم رهبری است که مالیات مقدم بر وجوه شرعی است.



لایحه شش ماه مسکوت بماند



محمدمهدی رئیس زاده دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران وضعیت نامشخص اطلاعات و حریم خصوصی اشخاص را مورد نظر قرار داد و با اشاره به تبصره یک ماده 129 و ماده 169 در مورد یکپارچه شدن اطلاعات تمام افراد و جمع آوری آن در سایت جامع مالیاتی کشور گفت: «رست است که این که می تواند مزایایی داشته باشد اما در اختیار گرفتن کل اطلاعات اشخاص از سوی ممیزان مالیاتی نمی تواند درست باشد.

رئیس زاده همچنین اشاره ای به ماده 198 این لایحه داشت و توضیح داد: در این ماده ذکر شده افرادی که در یک دوره جزو هیات مدیره بوده اما برکنار شده اند، پس از برکناری نیز مسئولیت تضامنی پرداخت مالیات را برعهده دارند. در حالی که وقتی فردی برکنار شده دیگر نه مسئولیتی دارد و نه قدرتی دارد که به چیزی رسیدگی کند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم چنین برون سپاری وصول مالیات را خطرناک دانست و به تجربه ناموفق قبلی در مورد وصول مطالبات معوق بانک ها اشاره کرد.



محمدمهدی رئیس زاده افزود: ذکر شده که اگر این لایحه تا پایان آذرماه به تصویب برسد تاریخ اجرای آن از همان پایان آذر و اگر پس از آن تصویب شود اجرای آن از فروردین دو سال بعد یعنی فروردین 93 خواهد بود. وقتی چنین زمانبندی برای اجرا دیده شده چرا باید برای تصویب آن عجله کرد. فعلا بهتر است چند ماه مسکوت گذاشته شود و بعد با دید کامل تصویب شود و از همان فروردین 93 اجرا شود.



ضرورت تحول در دیپلماسی اقتصادی



اما آخرین سخنران بیست و سومین نشست یحیی آل اسحاق بود که خود با سخنانش نشست را آغاز کرده بود. رئیس اتاق تهران در سخنانی کوتاه به سفر اخیر خود به همراه یک هیات تجاری به کشور برزیل پرداخت و آن را در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی ارزیابی کرد. آل اسحاق گفت: برزیل تا چند سال قبل کشورهایی بود که دچار مشکلات عدیده اقتصادی شده بود و جمعیت فقیر زیادی داشت و از توسعه بی بهره بود اما با اتخاذ سیاست های توسعه اقتصادی و دیپلماسی فعال این کشور جهش بزرگی را تجربه کرد و در آینده به یک قطب بزرگ اقتصادی تبدیل خواهد شد.



یحیی آل اسحاق با اشاره به گروه بریکس شامل کشورهای برزیل، چین، هند، روسیه و آفریقای جنوبی اظهارداشت: در این کشورها نه منابع طبیعی تفاوتی کرده و نه موقعیت جغرافیایی اما اتخاذ سیاست های درست و مدیریت صحیح باعث رشد فزاینده شاخص های اقتصادی شده است.

رئیس اتاق تهران با مثبت ارزیابی کردن سفر هیات تجاری اتاق تهران به کشور برزیل افزود: ما با توجه به موقعیت و امکاناتی که داریم باید بیش از این به کشورهایی چون برزیل توجه داشته باشیم. ضرورت تغییر در دیپلماسی اقتصادی ما مشهود است که البته این تعییر و تحول هیچ منافاتی با اعتقادات و سیاست های کلی و آرمان های کشور ندارد بلکه نشانه رشد و تعالی ماست که بتوانیم تغییری کامل در دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم.

رئیس اتاق تهران میزان مبادلات بین دو کشور ایران و برزیل را 2 میلیارد و 400 میلیون دلار عنوان کرد و عمده محصولات صادراتی برزیل به ایران را گوشت، شکر، سویا و ذرت و محصولات صادراتی ایران به این کشور را فرش، خشکبار و مواد پتروشیمی اعلام کرد. یحیی آل اسحاق البته اشاره داشت که این مواد پتروشیمی به طور غیرمستقیم و از طریق شرکت های اماراتی به برزیل فروخته می شود که جا دارد فعالان این حوزه خود به صورت مستقیم وارد معامله با خریداران برزیلی بشوند.



آل اسحاق با اشاره به افزایش مصرف برزیلی ها زمان کنونی را فرصتی مناسب برای ارتقا روابط تجاری دو کشور دانست و حوزه فرش، خشکبار و موادغذایی و حضور در بخش معدن و صنایع وابسته به آن را از فرصت های مناسب برای فعالان اقتصادی ایران خواند. او افزود: تنها نگرانی ما عدم هماهنگی و همکاری شرکت های ایرانی در بازار بزرگ برزیل است که می تواند با برگزاری نشست ها و جلسات حل شود.



وی با اشاره به بعد مسافت بین دو کشور ایران و برزیل گفت: اگرچه فاصله بین دو کشور زیاد است اما برزیل کشوری است که دارای زیرساخت ها بسیار خوبی مثل فرودگاه ها، بنادر و جاده است. در حال حاضر هم چینی ها و آمریکایی ها بیشترین حضور را در اقتصاد برزیل دارند که ما باید برای در اختیار گرفتن بازار با آن ها رقابت کنیم.