نرخ ارز در بودجه 92 بین 1700 تا 2000 تومان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از یک هفته از مهلت قانونی ارائه بودجه سال 92 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی می گذرد اما همچنان خبری از بسته بودجه سال آینده نیست؛ اتفاقی که در طول سالهای اخیر تکرار شده و به نظر می رسد که در سالهای گذشته روال عادی نیز به خود گرفته است.
نگرانی ها از تاخیر در ارائه بودجه 92 اگرچه در مجلس انتقادهایی را به همراه داشته است اما در پارلمان بخش خصوصی این نگرانی ها جدی تر است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، دولت ناچار است برای سال آینده، بودجه انقباضی ارائه دهد که این اتفاق منجر به آن می شود که اقتصاد سال 92، ویژه و حساس باشد.
به گزارش اتاق تهران، موضوع بودجه سال آتی و نگرانی ها از تاخیر در ارائه آن در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مطرح شد. این نشست صبح امروز سه شنبه برگزار شد و علاوه بر آنکه فعالان اقتصادی دغدغه های ناشی از بودجه دولت و تاخیر و کسری آن را بیان کردند، از کنار لایحه جدید مالیات نیز نگذشتند و در این گردهمایی سعی کردند موضع واحد و جدی در برابر آن اتخاذ کنند؛ موضعی که از تعویق این لایحه که در حال حاضر در مجلس است، حکایت دارد.
اما پیش از آنکه نشست صبح امروز هیات نمایندگان اتاق تهران وارد دستور جلسه شود، ابتدا یاد مرحوم اکبر هریسچیان، عضو فقید هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره هفتم که به تازگی دار فانی را واع گفت، گرامی داشته شد.
پس از آن، یحیی آل اسحاق به آخرین وضعیت بودجه سال 92 اشاره کرد که به گفته وی یک هفته از فرصت قانونی ارائه آن به مجلس گذشته و از این نظر نگرانی هایی را دامن زده است.
به گفته رئیس اتاق تهران، دولت در شرایط فعلی ناچار به ارائه بودجه انقباضی است، علاوه برآنکه دولت با کسری بودجه جدی مواجه است. آل اسحاق با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه، یا باید هزینه ها را کاهش دهد یا آنکه در پی افزایش درآمدهای خود باشد، اینگونه تحلیل کرد که دولت برای کاهش هزینه ها ناچار است که سراغ هزینه های جاری و یا هزینه های عمرانی رود که کاهش هر یک از این دو بخش آثار و نگرانی هایی را برای دولت به همراه خواهد داشت.
به گفته رئیس اتاق تهران، با توجه به شرایط فعلی و فرصت باقی مانده تا پایان عمر دولت دهم، بعید به نظر می رسد که در زمینه کاهش هزینه های جاری اتفاق خاصی رخ داده و رقم بزرگی از این محل برای دولت به دست آید. او تصریح کرد؛ در خصوص هزینه های عمرانی باید دید که چگونه می توان پروژه های بخش عمرانی را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کرد تا بار دولت سبک شود.
رئیس اتاق تهران سپس به موضوع افزایش درآمدها اشاره کرد که به گفته وی دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه سراغ آن رود. او تصریح کرد که دولت برای افزایش درآمدها چند راه پیش رو دارد؛ یا آنکه فروش نفت را افزایش دهد که آن نیز به دلیل شرایط خاص و بین المللی پیش آمده، میسر نیست، یا آنکه دولت دست به فروش دارایی ها خود زند. او ادامه داد که دولت راه دیگری نیز دارد و آنکه از طریق مالیات و یا فروش اوراق مشارکت گره کسری بودجه را باز کند.
آل اسحاق سپس خاطرنشان کرد که در هر صورت دولت هر یک از این روش ها را در پیش گیرد باید منتظر شرایط ویژه ای بود که فضای اقتصادی کشور را دچار تنگناهای بیشتر می کند.
به گفته رئیس اتاق تهران، ساده ترین روش که روی تورم نیز اثر خود را خواهد گذاشت، نرخ ارز است که آن نیز تبعاتی به همراه دارد. وی سپس تصریح کرد که اتاق تهران با همکاری چندین دانشگاه و پژهشکده، مطالعاتی را در زمینه تامین منابع مالی انجام داده است که پس از تکمیل آن از سوی اتاق تهران در اختیار مراجع تصمیم گیر کشور قرار خواهد گرفت.
آل اسحاق همچنین به کارگروهی که در مجلس برای بررسی نرخ ارز در بودجه تشکیل شده اشاره کرد و افزود: آنچه تاکنون مشخص شده این است که نرخ ارز در بودجه حول و حوش نرخ مبادلاتی خواهد بود که به نظر می رسد نرخ ارز مبادلاتی بین 1700 تا 2000 و شاید بیشتر باشد.
وی سپس یادآوری کرد که اقدامات اخیر دولت نشان می دهد که قوه مجریه روی درآمدهای حاصل از مالیات حساب ویژه ای باز کرده است و از این رو دستگاه های مرتبط در دولت، لایحه اصلاح قانون مالیات را تدوین و به مجلس ارسال کرده اند. آل اسحاق با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران با بررسی همه جانبه موضوع مالیات و استفاده از نظرات کارشناسی کمیسیون های تخصصی این اتاق، به نتایجی دست پیدا کرده است که جمع بندب نهایی و موضع بخش خصوصی به زودی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
آل اسحاق تصریح کرد: اگر لایحه مالیاتی دولت با سرعت و با شدت به تصویب برسد، آثار مخرب بیشتری در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت، لذا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواستار آن است که بررسی و تصویب این لایحه به تعویق افتد.
به گفته رئیس اتاق تهران، در این لایحه بندی گنجانده شده که به واسطه آن تشخیص نحوه برخورد با متخلفان مالیاتی به عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده و با این متخلفان به صورت مجرم برخورد می شود. او این بند را یکی از موارد نگران کننده لایحه جدید مالیات عنوان کرد.
وی در ادامه به بخشنامه های اخیر دولت در حوزه صادرات و واردات اشاره کرد و با اشاره به اینکه برای اصلاح این بخشنامه ها، اتاق بازرگانی نشست ها و جلسات متعددی را با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاون اول رئیس جمهور داشته است، اضافه کرد که بخشنامه های دولت تاحدودی اصلاح و تعدیل شده است.
آل اسحاق در عین حال به بخشنامه های دولت در حوزه واردات اشاره کرد که به گفته وی برپایه مدیریت واردات صورت گرفته. آل اسحاق خواستار آن شد که این بخشنامه ها نیز پیش از آنکه به مرحله اصلاح برسند، توسط بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مورد بازبینی و مشورت قرار گیرد.
پس از سخنرانی رئیس اتاق تهران، برای دقایقی، ویدئویی از مراسم گرامیداشت محسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، که چندی پیش گرامیداشتی از سوی انجمن آثار و مفاخر ایران برای وی برگزار شد، برای فعالان اقتصادی و هیات نمایندگان اتاق تهران به نمایش درآمد.
پس از این نمایش ویدئویی، یحیی آل اسحاق با قدردانی از تلاشها و خدمات محسن خلیلی، از وی به عنوان اسطوره صنعت یاد کرد و روحیه بالای وی و مقاومت در برابر سختی ها را از ویژگی های محسن خلیلی دانست. آل اسحاق سپس خاطرنشان کرد که شرط اصلی برای عبور کشور از بحران ها و گام نهادن در فضای اقتصاد مقاومتی، ایجاد فضای نشاط و سرزندگی در بخش های مختلف کشور و دوری از شرایط رخوت و افسردگی دانست.
اولین و تنها سخنران اصلی بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران سیدحمید حسینی بود که دستور جلسه و طرح اصلی مباحثات این نشست نیز در موضوع سخنرانی او قرار داشت.
وی با تطابق سهم مالیات مستقیم در بودجه چند کشور اینم رقم را در مورد چین 5/26، کره جنوبی 37 و ایران 8/23 درصد عنوان کرد و گفت: از لحاظ سهم مالیات مستقیم در بودجه وضعیت کشور ما نسبتا مطلوب است و تفاوت بسیار فاحشی با بقیه کشورها نداریم. این تفاوت اندک هم قابل جبران است اما مساله سهم 65 درصدی درآمد نفت در بودجه است که بخشی از آن باید با افزایش سهم مالیات های غیرمستقیم جبران شود. سیدحمید حسینی افزود: درآمد ناشی از مالیات های غیرمستقیم از زمان تصویب مالیات بر ارزش افزوده افزایش خوبی داشته و پیش بینی امسال آن حدود 13 هزار میلیارد تومان است که شش هزار میلیارد تومان آن مالیات بر ارزش افزوده است.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران یکی از شاخص های فضای کسب و کار را موضوع مالیات عنوان و رتبه ایران را از نظر مالیات را 126 اعلام کرد و اظهارداشت: در گزارش وضعیت کسب و کار کشور اشاره شده که فرد باید 20 بار برای تسویه حساب مراجعه کند که مجموع روزهایش 344 روز می شود در حالی که در منطقه این میزان برای سایر کشورها چون امارات و عربستان بسیار کمتر است. هم چنین در این گزارش آمده که بنگاه ها باید 44 درصد از سودشان را به پرداخت انواع مالیات ها اختصاص دهند که به نظر در حد معقول است و نباید بیش از این فشار به بنگاه ها برای دریافت مالیات وارد کرد.
اما عضو هیات رئیسه اتاق تهران در کنار نقاط مثبت به نقاط ضعف این لایحه نیز اشاره کرد و اصلی ترین مساله را درست نشانه نگرفتن هدف عنوان کرد. او توضیح داد: مساله اصلی در مورد این لایحه این است که این تور مالیاتی جدید دوباره همان افرادی را دربرمی گیرد که پیش از این مالیات پرداخت می کرده اند در حالی که باید افرادی را مورد هدف قرار می داد که تاکنون از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کرده اند. ما در مورد مالیات های مستقیم مشکل خاصی نداشتیم و اختلافمان با دنیا هم فاحش نبود اما در بحث مالیات های غیرمستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده مشکلات زیاد است و باید در این لایحه به این قبیل مالیات ها پرداخته می شد.
در ادامه این نشست نوبت به فعالان اقتصادی هیات نمایندگان اتاق تهران رسید تا دیدگاه های خود را پیرامون لایحه اصلاح نظام مالیاتی اعلام کنند. از نگاه "مجید رضاحریری" آنچه بیش سایر موارد حائز اهمیت می نمود، زمان طرح این موضوع درمجلس شورای اسلامی بود. اوگفت: اکنون شرایط اقتصادی کشوربه گونه ای است که صورت مسئله این لایحه را تحت تاثیر قرارمی دهد. شرایطی که منجربه توقف اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها شده است.
محمدرضا نجفی منش نیز به دنبال ارائه گزارش مالیاتی سید حمید حسینی، به این نکته اشاره کرد که در کشورهای توسعه یافته، به هنگام تدوین بودجه، به هزینه دولت ها توجه ویژه می شود، اینکه این هزینه ها چه مقدار است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مقوله مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این نوع از مالیات زمانی باید پرداخت شود که دریافت شده باشد، در حالی که فعالان اقتصادی در ایران هنوز مطالبات معوق خود را از دولت دریافت نکرده اند و بر اساس قوانین ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.
علاء میرمحمدصادقی در سخنانی کوتاه به گفتن یک تذکر و یک نکته بسنده کرد. عضو هیات رئیسه اتاق تهران در ابتدا متذکر شد که این قانون به طور حتم سرمایه گذار داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد برای همین باید همه اشخاص بر روی آن حساسیت داشته باشند. او گفت: ما از این که یک لایحه مشخص در مورد مالیات به تصویب برسد حمایت می کنیم اما از شفاف نبودن مسایل که تاکنون گرفتارش بوده ایم نگرانیم و امیدواریم این عدم شفافیت با تصویب این قانون بیشتر نشود.
عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران نیز در خصوص لایحه مالیاتی دولت ابتدا خاطرنشان کرد که خود او در برخی جلسات تدوین این لایحه حضور داشته و از نزدیک با مفاد و ماهیت آن آشنا است. او همچنین از آمادگی رییس سازمان امور مالیاتی کشور برای حضور در جمع فعالان اقتصادی و برگزاری نشستی فوق العاده با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران خبر داد که این پیشنهاد مورد استقبال اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت.
وی سپس با اشاره به اینکه در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا، به طور متوسط 15 درصد GDP مالیات وصول می شود اما در ایران این رقم تنها 7 درصد است، گفت: هدف اصلی لایحه جدید مالیات، کسب درآمد بیشتر برای دولت نیست. به گفته معاون وزیر اقتصاد، مهم ترین اهداف این لایحه، شفافیت، گسترش پایه های مالیاتی و همچنین توسعه پایگاه های اطلاعاتی برای کسب درآمد است.
معمارنژاد در ادامه با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته مؤدیان مالیاتی اظهارنامه پر نمی کنند، افزود: در این کشورها از سوی سازمان مالیات اظهارنامه های مالیاتی که خود دولت آن را پر کرده است برای مؤدیان ارسال می شود و مؤدیان نیز می توانند آن را تایید یا نسبت به آن اعتراض کنند.
وی به طور نمونه به کشور دانمارک اشاره کرد و گفت: در این کشور به دلیل آنکه اطلاعات دقیق و شفاف در اختیار دولت دانمارک قرار دارد، 96 درصد مؤدیان اظهارنامه های مالیاتی ارسال شده از سوی دولت خود را می پذیرند و تنها 4 درصد نسبت به آن اعتراض می کنند که از این میزان نیز 3.6 درصد نظر دولت صحیح است.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه به لایحه مالیاتی دولت اشاره کرد و افزود: در این لایحه غالب نرخ های مالیاتی در مقایسه با نرخ های سابق کاهش پیدا کرده اما چون یکی از اهداف این لایحه این است که پایه مالیاتی گسترش یابد، هدف این است که درآمد مالیاتی افزایش پیدا کند. وی سپس به ماده ای از این لایحه اشاره کرد و گفت: ای ماده بر اساس فتوای مقام معظم رهبری است که مالیات مقدم بر وجوه شرعی است.
محمدمهدی رئیس زاده دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران وضعیت نامشخص اطلاعات و حریم خصوصی اشخاص را مورد نظر قرار داد و با اشاره به تبصره یک ماده 129 و ماده 169 در مورد یکپارچه شدن اطلاعات تمام افراد و جمع آوری آن در سایت جامع مالیاتی کشور گفت: «رست است که این که می تواند مزایایی داشته باشد اما در اختیار گرفتن کل اطلاعات اشخاص از سوی ممیزان مالیاتی نمی تواند درست باشد.
ضرورت تحول در دیپلماسی اقتصادی
اما آخرین سخنران بیست و سومین نشست یحیی آل اسحاق بود که خود با سخنانش نشست را آغاز کرده بود. رئیس اتاق تهران در سخنانی کوتاه به سفر اخیر خود به همراه یک هیات تجاری به کشور برزیل پرداخت و آن را در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی ارزیابی کرد. آل اسحاق گفت: برزیل تا چند سال قبل کشورهایی بود که دچار مشکلات عدیده اقتصادی شده بود و جمعیت فقیر زیادی داشت و از توسعه بی بهره بود اما با اتخاذ سیاست های توسعه اقتصادی و دیپلماسی فعال این کشور جهش بزرگی را تجربه کرد و در آینده به یک قطب بزرگ اقتصادی تبدیل خواهد شد.
یحیی آل اسحاق با اشاره به گروه بریکس شامل کشورهای برزیل، چین، هند، روسیه و آفریقای جنوبی اظهارداشت: در این کشورها نه منابع طبیعی تفاوتی کرده و نه موقعیت جغرافیایی اما اتخاذ سیاست های درست و مدیریت صحیح باعث رشد فزاینده شاخص های اقتصادی شده است.
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