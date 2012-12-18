اشتباه دیپلماتیک و نطق سه دقیقه ای آیت الله خلخالی در مجلس

مجله مهر: در آن زمان صادق خلخالی که در مجلس سوم نماینده مردم قم بود این آمدن را به صلاح نمی داند و در نطقی می گوید که « باید خیلی مواظب باشیم که در این رفت و آمدها کلاه سرمان نرود»، کلاه که نرفت اما در دادگاهی که برای محاکمه چائوشسکو تشکیل شده بود بارها نام ایران به طنز آورده شد. سفر چائوشسکو به ایران در واقع آخرین سفر او به یک کشور خارجی بود و او پس از بازگشت به کشورش به دست انقلابیون رومانی افتاد و اعدام شد.

مرحوم آیت الله خلخالی 28 آذر در مجلس، سه دقیقه از وقت نطق یکی از نمایندگان را می گیرد و اشاره می کند که « آقای چائوشسکو اشکالاتی دارد و یکی از اشکالاتش عبارت از این است که همیشه با آفریقای جنوبی رابطة تنگاتنگ داشته و هیچوقت از موضع خودش نسبت به شناسائی دولت اسرائیل پوشالی دست برنداشته و همیشه نعل وارونه‌ای با کشورهای اسلامی مخصوصاً جمهوری اسلامی ایران داشته است. امیدواریم که در این سفر اخیری که ایشان به ایران آمده و مردم رومانی که علیه ایشان قیام کرده‌اند ان‌شاءالله اوضاع سر و سامان پیدا کند و جناب آقای چائوشسکو حالا اگر صلاح می‌داند استعفاء بدهد ... ممکن هم هست که با رفتن آقای چائوشسکو اوضاع بهم نخورد و ملت ایران با ملت رومانی ارتباطش نسبت به جریانات اقتصادی، جریانات پتروشیمی، جریانات صنایع سنگین و اینها ادامه پیدا کند و باید ما خیلی مواظب باشیم که در این رفت و آمدها کلاه سرمان نرود»

رئیس جمهور رومانی، 28 آذر با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران دیدار داشت. هاشمی رفسنجانی در این باره می‌نویسد: « چائوشسکو خواسته بود که امشب جلسه خصوصی داشته باشیم. پذیرفتم که به اقامتگاه او بروم. در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شرکت نکردم و به آنجا رفتم. خوشحال شد. حرفی برای جلسه خصوصی نداشت؛ گویا فقط می‌خواهد در اخبار از مذاکرات خصوصی گفته شود. موضوع صحبت را از من خواست و من راجع به حوادث جاری بلوک شرق توضیح و نظر خواستم».

بخش زیادی از تقصیرات البته که متوجه جمشید گوهری سفیر وقت ایران در رومانی بود که گزارشی جامع از اوضاع رومانی نداده بود.

هاشمی رفسنجانی در این باره می نویسد: «او حوادثی را که غربی‌ها ایجاد می‌کنند و در هفته‌های اخیر در شهر «تیمی سوارا» رومانی رخ داده قبول ندارد و می‌گوید تبلیغات است و دروغ.شب به خانه آمدم. رادیو فارسی آمریکا خبر از درگیری‌های خونین در شهر تیمی‌سوارای رومانی می‌دهد و محکومیت این سرکوب توسط بسیاری از کشورها و عجیب است که چائوشسکو به کلی منکر حوادث است و در جواب سئوال من، آن را تبلیغات و دروغ معرفی می‌کند.»

می گویند در جریان سفر چائوشسکو به ایران، با او تماس گرفته و گفته می شود در ایران بماند. او پاسخ می دهد که قدرت در رومانی در قبضه اش است. چائوشسکو و همسرش النا بالاخره به دست معترضان افتاده و در دادگاه محاکمه می شوند.. ۸۴نفر از نمایندگان مجلس سوم در ۵دی ۶۸، طی سوالی از علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه دولت هاشمی خواستار توضیح در مورد سفر چائشسکو شدند. سرانجام ولایتی در مجلس حاضر شده و در این خصوص پاسخ دهد. بار دیگر مرحوم آیت الله خلخالی در جریان سوال از وزیر خارجه در سخنان خود دستگاه دیپلماسی کشور را به محافظه کاری متهم کرده و می گوید که مسئولان ما از جهان بی‌خبرند و اتفاقات بین‌المللی را پیگیری نمی‌کنند. ولایتی، جمشید گوهری سفیر وقت ایران در رومانی را برکنار می کند و می نویسد: چون سفیر جمهوری اسلامی ایران در رومانی گزارش جامعی درباره اوضاع داخلی رومانی در آستانه سفر چائوشسکو به تهران نداشته است، از کار برکنار و وی برای توضیح به تهران فراخوانده می‌شود. وقتی از گوهری درباره این موضوع وضعیت رومانی سوال شده بود گفته بود که در رومانی هیچ خبری نیست!

