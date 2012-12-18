هرباریوم موزه تحقیقات کشاورزی در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی گلستان پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه ستاد تسهیلات نوروزی استان گفت: به مناسبت هفته پژوهش، تفاهم نامه مشارکت راه اندازی هرباریوم موزه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان و اداره کل تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی این استان منعقد شد.

قربان عباسی گفت: موضوع این تفاهم نامه، تعمیر، مرمت وتجهیز ساختمان و محوطه فضای باز پیرامون آن با کاربری" هرباریوم و موزه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان"است.

عباسی اهداف این تفاهم نامه را برشمرد و افزود: برقراری تبادلات علمی وعملی میان موزه تحقیقات کشاورزی استان با سایر موزه ها ومراکز مرتبط درجهان و ایران، افزایش حضور گردشگران تخصصی با راه اندازی هرباریوم وموزه و توجه و ارج نهادن به جایگاه صنعت کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه استان گلستان، تقویت پیوند دوستی مردم با مواریث کشاورزی و منابع طبیعی خدادادی، فراهم سازی محیطی مناسب جهت ارتباط عمیق میان مردم با تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان از جمله اهداف ایجاد این موزه ذکر شده است.

پذیرش دانشجو در 12 رشته مرحله تکمیل ظرفیت در علی آبادکتول



دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در مرحله تکمیل ظرفیت در 12 رشته دانشجو می پذیرد.



معاون آموزشی واحد علی ابادکتول ضمن اعلام این خبر گفت: کلیه افراد حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال 91 که در مرحله اعلام نتایج (شهریورماه) موفق به پذیرش در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نشده اند و یا در مرحله دوم اعلام نتایج پذیرفته شده اند ولی در واحد دانشگاهی محل پذیرش ثبت نام نکرده اند ، مجاز به انتخاب رشته در این مرحله خواهند بود.

معتمدی نژاد افزود: واجدین شرایط می توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

برپایی نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی شرکت آب منطقه ای گلستان

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، غرفه دستاوردهای علمی پژوهشی شرکت آب منطقه ای گلستان در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گشایش یافت.

مدیر عامل این شرکت با اشاره به شعار محوری هفته پژوهش و فناوری امسال با عنوان "پژوهش تقاضا محور و تولید دانش بنیان، زیر بنای اقتصاد مقاومتی"، گفت: پژوهش کلید پویایی علم و توسعه است و تحرک و پویایی صنعت آب گلستان مرهون گسترش فعالیت‌های پژوهشی، بهره‌گیری از نیروی انسانی و ظرفیت‌های موجود است.

ایرج حیدریان تصریح کرد: با توجه به تاکید اساسنامه شرکت بر استفاده از روش های نو و خلاق در مدیریت بخش آب، پژوهش و تحقیقات جایگاه ویژه ای در این شرکت دارد که با تکیه بر آن، روند توسعه در این بخش شتاب خواهد گرفت.

راه اندازی رشته مدیریت ورزشی

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول از پذیرش دانشجو در رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش برای اولین بار در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

محمدباقر معتمدی نژاد افزود : در دهه های اخیر مبانی علمی رشته تربیت بدنی به طور وسیعی گسترش یافته است بنحوی که افراد حرفه ای در این رشته ، خود را ملزم به شناخت و آگاهی از سایر حیطه های تخصصی و درک همبستگی متقابل آنها نموده اند.