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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

شناسایی یک گونه حشره خور بلوچی در دانشگاه زابل

شناسایی یک گونه حشره خور بلوچی در دانشگاه زابل

عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه زابل از حضور گونه حشره‌خور بلوچی (زارودنی) در شرق سیستان و در محدوده اراضی پردیس دانشگاه زابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس سعید محمدی افزود: گونه های خانواده حشره خورها در زمره کوچکترین پستانداران موجود در دنیا به شمار می روند که از لحاظ ریختی به دلیل داشتن پوزه باریک و خرطومی شکل از موش‌ها متمایز هستند.

وی ادامه داد: نقش این‌گونه، در از بین بردن حشرات مضر بسیار مهم است و به نوعی کنترل کننده آفات و سموم در اکوسیستم ها به شمار می روند، زیستگاه این جاندار بیشتر در زمین های کشاورزی کشتزارها و در محدوده مناطق مسکونی است.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه زابل ادامه داد: گستره پراکنش این گونه در کشورهای ایران پاکستان و افغانستان است. تا کنون وجود این گونه تنها در جنوب بلوچستان و در نزدیکی مرز پاکستان و منطقه پیر سهراب از توابع چابهار در کشور گزارش شده بود.
 

 
وی شب فعال بودن را از جمله عادات و رفتار این گونه عنوان کرد و افزود: این گونه دارای موهای قهوه‌ای تا خاکستری در بخش پشتی و موهای مایل به سفید تا کرمی رنگ در سطح زیری بدن و وزنی حدود 7 گرم است.
 
محمدی افزود: با توجه به شباهت بسیار زیاد اینگونه با حشره خور دندان سفید کوچک برای تعیین دقیق حضور این گونه در زابل آنالیزهای ژنتیکی هم انجام شد.
 
وی تصریح کرد: تا کنون 12 گونه از این خانواده حشره‌خوارها در ایران شناسایی شده است که حضور حشره خورزارودنی در شمال استان سیستان و بلوچستان در نوع خود جالب توجه است.
 
عضو هیات علمی دانشگاه زابل خاطر نشان کرد: درحال حاضر جمجمه و پوست این نمونه در موزه تاریخ طبیعی گروه محیط زیست دانشگاه زابل نگهداری می شود.
کد مطلب 1769533

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